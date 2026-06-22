Frente fria e ar polar trazem virada no tempo no Sudeste a partir desta terça-feira

Uma nova frente fria vai levar pancadas de chuva e temporais isolados para áreas da Região Sudeste do Brasil nos próximos dias, além de ar frio que ingressa logo após sua passagem. Mais previsão: Inverno chega com força: frente fria e ar polar avançam pelo Centro-Sul; veja os estados atingidos

A nova frente fria que se formou nesta segunda-feira (22) e que está atuando na Região Sul do Brasil neste momento vai rapidamente avançar para o Sudeste do país a partir da terça-feira (23), levando chuvas intensas e temporais isolados.

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E na retaguarda deste sistema, uma massa de ar frio de origem polar ingressará na região causando um declínio nas temperaturas. As madrugadas e manhãs serão frias em parte da região, especialmente em São Paulo, com mínimas de 10°C e máximas não passando dos 17°C.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva chuva intensa e temporais ao Sudeste

A chuva desta frente fria se espalha por áreas do Sudeste entre esta terça (23) e a quinta-feira (25).

Na manhã de terça-feira (23) chuvas moderadas com risco de pancadas pontualmente intensas e temporais isolados já ocorrem em áreas do centro e do sul do estado de São Paulo.

Ao longo do dia, essas chuvas se espalham para as demais áreas paulistas, para o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro e em áreas de divisa do Rio de Janeiro com São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (23) às 17h à esquerda e para quarta-feira (24) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quarta-feira (24) de manhã são esperadas chuvas intensas em todo o estado de São Paulo e no sul mineiro. Mas a partir da tarde, à medida que a frente fria avança mais para norte, ela vai levando essas chuvas até a região central de Minas Gerais e ao centro-sul do Rio de Janeiro, enquanto elas vão reduzindo no estado paulista.

Há risco de temporais isolados especialmente entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quinta-feira (25) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da quinta-feira (25) a frente fria continua contribuindo para a ocorrência de chuvas moderadas no estado do Rio de Janeiro.

Contudo, áreas de instabilidade ainda atuam no norte de São Paulo e no sul de Minas Gerais, formando pancadas de chuva com trovoadas isoladas principalmente à tarde. A circulação marítima também deve provocar chuvas na faixa litorânea de São Paulo.

Na sexta-feira (26) a frente já se encontrará mais afastada do continente e as chuvas começam a reduzir no Sudeste, porém, áreas de instabilidade ainda podem ocorrer no Rio de Janeiro e no centro-leste de São Paulo, provocando chuvas mais fracas e isoladas.

Massa de ar polar ingressa derrubando as temperaturas

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio de origem polar vai ingressar no Sudeste colocando as temperaturas em declínio já a partir desta terça-feira (23), especialmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e Zona da Mata e no sul e Região Serrana do Rio de Janeiro, onde as manhãs e noites serão com significativa sensação de frio.

Em praticamente toda a Região Sudeste as temperaturas mínimas vão variar ao longo desta semana de 10°C a 17°C, especialmente no sul de São Paulo e na Região Serrana do Rio, mas podendo cair para os 7°C na sub-região de Presidente Prudente (SP) na quinta-feira (25).

Aliás, a quinta-feira (25) deve ser o dia mais frio desta semana da região.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) na quinta-feira (25), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já as temperaturas máximas vão ficar mais baixas durante a tarde principalmente em São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro e na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde vão variar de 13°C a 17°C.

Contudo, nas áreas serranas paulistas e em áreas do sul mineiro de divisa com São Paulo, as máximas podem ficar em torno de 11°C-12°C.

A partir da sexta-feira (26) as temperaturas durante a tarde voltam a se elevar gradativamente e o frio fica mais restrito às áreas de serra e ao leste paulista.