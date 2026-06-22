Ar polar avança e derruba as temperaturas: veja quais regiões têm chance de neve

Uma intensa massa de ar polar avança pelo Brasil após a passagem de uma frente fria, provocando onda de frio com temperaturas negativas, geadas, friagem e possibilidade de neve já nos primeiros dias do inverno. Mais informações: Inverno chega com força: frente fria e ar polar avançam pelo Centro-Sul

Nesta segunda-feira (22), uma frente fria segue avançando pelo país e, após uma passagem, uma intensa massa de ar polar passará a afetar o tempo sobre o Brasil. O fenômeno trará temperaturas negativas, geadas intensas, friagem e até mesmo possibilidade de neve para o país.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de perigo devido a um declínio intenso das temperaturas em praticamente toda a região Sul nesta segunda-feira (22) - incluindo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A situação traz riscos à saúde.

Como é possível observar no vídeo acima, entre esta terça-feira (23), quarta-feira (24) e quinta-feira (25), previsões indicam que as temperaturas caem para valores negativos durante a madrugada e a manhã. Modelos indicam mínimas de -6°C que podem, em alguns municípios da região Sul, atingir temperaturas extremas de até -10°C.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da quarta-feira mostra que a massa de ar frio avançará de maneira abrangente sobre o Brasil, chegando até a região Norte.

A massa de ar frio seguirá avançando pelo país, fazendo as temperaturas caírem também sobre a região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro e sul de Goiás e Distrito Federal) e até mesmo na região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e extremo sudeste do Pará).

Isso significa que haverá um novo episódio de FRIAGEM nos próximos dias - quando uma massa de ar frio consegue avançar até a Região Norte do Brasil, provocando uma queda acentuada das temperaturas em áreas normalmente quentes da Amazônia.

Essa situação pode ser observada na imagem acima, que indica uma abrangência muito significativa da massa de ar polar sobre todo o Brasil. Ainda assim, a região mais afetada pelo frio será o Sul - onde há, inclusive, possibilidade de precipitação invernal entre essa segunda e a terça-feira.

Há chance de neve na região Sul?

Entre essa segunda-feira (22), terça-feira (23) e quarta-feira (24), previsões indicam que haverá uma combinação entre temperaturas atmosféricas muito frias e possibilidade de precipitação (formação de chuva). Essa combinação de fatores pode ajudar a originar precipitação invernal - como chuva congelada, chuva congelante e até mesmo neve.

Previsão de chuvas junto à isoterma de 0°C na segunda-feira (esquerda) e quarta-feira (direita) mostra que haverá condições para formação de precipitação invernal, como neve.

Isso ocorre especialmente sobre o Rio Grande do Sul, com destaque para a região serrana - onde a geografia auxilia na formação do fenômeno. Não se descarta a possibilidade de que o fenômeno ocorra também em Santa Catarina, especialmente na região serrana, embora a probabilidade seja menor.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

A chegada dessa massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que aconteceu neste domingo (21) com o solstício de inverno (o dia mais curto do ano). Isso fará a semana ser marcada por um frio intenso, com anomalias de temperatura até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos, configurando uma intensa onda de frio sobre grande parte da América do Sul.