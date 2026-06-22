Ar polar avança e derruba as temperaturas: veja quais regiões têm chance de neve
Uma intensa massa de ar polar avança pelo Brasil após a passagem de uma frente fria, provocando onda de frio com temperaturas negativas, geadas, friagem e possibilidade de neve já nos primeiros dias do inverno.
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Nesta segunda-feira (22), uma frente fria segue avançando pelo país e, após uma passagem, uma intensa massa de ar polar passará a afetar o tempo sobre o Brasil. O fenômeno trará temperaturas negativas, geadas intensas, friagem e até mesmo possibilidade de neve para o país.
Como é possível observar no vídeo acima, entre esta terça-feira (23), quarta-feira (24) e quinta-feira (25), previsões indicam que as temperaturas caem para valores negativos durante a madrugada e a manhã. Modelos indicam mínimas de -6°C que podem, em alguns municípios da região Sul, atingir temperaturas extremas de até -10°C.
A massa de ar frio seguirá avançando pelo país, fazendo as temperaturas caírem também sobre a região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro e sul de Goiás e Distrito Federal) e até mesmo na região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e extremo sudeste do Pará).
Essa situação pode ser observada na imagem acima, que indica uma abrangência muito significativa da massa de ar polar sobre todo o Brasil. Ainda assim, a região mais afetada pelo frio será o Sul - onde há, inclusive, possibilidade de precipitação invernal entre essa segunda e a terça-feira.
Há chance de neve na região Sul?
Entre essa segunda-feira (22), terça-feira (23) e quarta-feira (24), previsões indicam que haverá uma combinação entre temperaturas atmosféricas muito frias e possibilidade de precipitação (formação de chuva). Essa combinação de fatores pode ajudar a originar precipitação invernal - como chuva congelada, chuva congelante e até mesmo neve.
Isso ocorre especialmente sobre o Rio Grande do Sul, com destaque para a região serrana - onde a geografia auxilia na formação do fenômeno. Não se descarta a possibilidade de que o fenômeno ocorra também em Santa Catarina, especialmente na região serrana, embora a probabilidade seja menor.
A chegada dessa massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que aconteceu neste domingo (21) com o solstício de inverno (o dia mais curto do ano). Isso fará a semana ser marcada por um frio intenso, com anomalias de temperatura até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos, configurando uma intensa onda de frio sobre grande parte da América do Sul.