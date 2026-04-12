O que fazer com as crianças em São Paulo: 5 unidades do Sesc que valem a visita

Os Sescs SP são sempre ótimas opções de passeios para a família com crianças, oferecendo várias atividades como contação de histórias, oficinas, peças teatrais, espaços de brincar e muito mais. Descubra 5 unidades na capital paulista que valem a pena uma visita!

Imagem aérea do Sesc Interlagos, que fica às margens da Represa Billings. Foto: CPA.

O Sesc (Serviço Social do Comércio) é uma instituição privada brasileira que tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus familiares e da sociedade, oferecendo serviços a custos bem acessíveis ou até mesmo gratuitos nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência.

As unidades do Sesc na capital São Paulo oferecem várias atividades divertidas para as crianças, como espaços de brincar, oficinas artísticas, circo, bibliotecas e áreas aquáticas. São uma boa opção para passar um tempo de lazer com a família.

Vamos te apresentar aqui 5 unidades na capital paulista que valem a pena uma visita para se divertir com a criançada, mas antes disso, vale destacar uma coisa importante. Para ter acesso às unidades, você precisa da Credencial Sesc, que é um passaporte de acesso destinado a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, sendo válido em todo o território nacional e que dá descontos especiais e acesso facilitado. Contudo, algumas atividades (mas não todas) são abertas ao público em geral, oferecidas na Categoria Atividades; os serviços oferecidos neste caso dependem do Estado de emissão.

5 unidades Sesc para visitar na capital paulista

Áreas verdes, parque aquático e quadras esportivas são algumas das atrações que estas unidades oferecem para a criança. Saiba mais abaixo.

Sesc Interlagos

O Sesc Interlagos fica na Zona Sul da capital e oferece um amplo parque com atrações em meio à natureza, como horta agroecológica, trilhas para caminhada, viveiro com espécies da Mata Atlântica e jardins educativos.

Entre as atividades do enorme complexo do Sesc Interlagos, um jacaré com mais de 30 metros de comprimento pode ser escalado e usado como escorregador. Crédito: Divulgação.

O destaque é o brinquedão de jacaré gigante, um escorregador. Mas também há campo de futebol, espaço para leitura, espaço de brincar, paraciclo, quadras e muito mais. Há um conjunto aquático, mas este é de uso exclusivo para credenciados.

E para encerrar, o Café Campestre serve bolos e doces típicos a preços acessíveis, mas também há a lanchonete do lago.

Sesc 24 de Maio

No Sesc 24 de Maio, crianças a partir de 7 anos podem praticar escalada em parede adaptada de madeira, com circuitos variados. Tem vários cantinhos com brinquedos, tecidos, texturas para bebês explorarem também.

Espaço de brincar do Sesc 24 de maio. O espaço para crianças é dividido entre crianças pequenas e grandes. Crédito: Divulgação.

O espaço conta com um teatro com 245 lugares, bicicletário, espaço de brincar, cafeterias e restaurantes. Há ainda uma piscina no terraço de 500 metros quadrados, porém, esta atração é exclusiva para credenciados.

Sesc Avenida Paulista

O Sesc Paulista conta com o Espaço de Brincar, que atende crianças de 0 a 6 anos em um ambiente lúdico, seguro e cheio de estímulos sensoriais. O local também oferece apoio com trocadores, lavatórios, cadeiras de amamentação e micro-ondas.

Espaço Crianças no Sesc Avenida Paulista. Crédito: Divulgação.

Também tem biblioteca, sala de espetáculos, espaço multiuso de tecnologias e artes e até um mirante.

Sesc Itaquera

O Sesc Itaquera é reconhecido pelo seu parque aquático, com vários toboáguas e piscinas, porém, para uso apenas de credenciados.

Lago do Sesc Itaquera. Crédito: Divulgação.

Mas para o público em geral há várias outras atrações legais. O espaço Bichos da Mata oferece trilhas, cavernas e esculturas, unindo brincadeira e contato com a natureza em uma área de proteção ambiental (APA). Há quadras, ginásio de esportes, espaço de brincar, outro parque lúdico, o Orquestra Mágica, e uma cafeteria.

Sesc Campo Limpo

Esta unidade do Sesc oferece diversas opções esportivas, como quadras, área para skate e patins. Há biblioteca, cafeteria, área de leitura, espaços esportivos e cafeteria.

E enquanto os adolescentes praticam esportes, as crianças podem se divertir em brinquedos lúdicos, circuitos de equilíbrio, tanque de areia e parque de bambus no espaço de brincar e nas instalações lúdicas.

Referência da notícia

7 unidades do Sesc para curtir com crianças em São Paulo. 18 de março, 2026. Samuel Amaral.