O que fazer com as crianças em São Paulo: 5 unidades do Sesc que valem a visita
Os Sescs SP são sempre ótimas opções de passeios para a família com crianças, oferecendo várias atividades como contação de histórias, oficinas, peças teatrais, espaços de brincar e muito mais. Descubra 5 unidades na capital paulista que valem a pena uma visita!
O Sesc (Serviço Social do Comércio) é uma instituição privada brasileira que tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus familiares e da sociedade, oferecendo serviços a custos bem acessíveis ou até mesmo gratuitos nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência.
As unidades do Sesc na capital São Paulo oferecem várias atividades divertidas para as crianças, como espaços de brincar, oficinas artísticas, circo, bibliotecas e áreas aquáticas. São uma boa opção para passar um tempo de lazer com a família.
Vamos te apresentar aqui 5 unidades na capital paulista que valem a pena uma visita para se divertir com a criançada, mas antes disso, vale destacar uma coisa importante. Para ter acesso às unidades, você precisa da Credencial Sesc, que é um passaporte de acesso destinado a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, sendo válido em todo o território nacional e que dá descontos especiais e acesso facilitado. Contudo, algumas atividades (mas não todas) são abertas ao público em geral, oferecidas na Categoria Atividades; os serviços oferecidos neste caso dependem do Estado de emissão.
5 unidades Sesc para visitar na capital paulista
Áreas verdes, parque aquático e quadras esportivas são algumas das atrações que estas unidades oferecem para a criança. Saiba mais abaixo.
Sesc Interlagos
O Sesc Interlagos fica na Zona Sul da capital e oferece um amplo parque com atrações em meio à natureza, como horta agroecológica, trilhas para caminhada, viveiro com espécies da Mata Atlântica e jardins educativos.
O destaque é o brinquedão de jacaré gigante, um escorregador. Mas também há campo de futebol, espaço para leitura, espaço de brincar, paraciclo, quadras e muito mais. Há um conjunto aquático, mas este é de uso exclusivo para credenciados.
E para encerrar, o Café Campestre serve bolos e doces típicos a preços acessíveis, mas também há a lanchonete do lago.
Sesc 24 de Maio
No Sesc 24 de Maio, crianças a partir de 7 anos podem praticar escalada em parede adaptada de madeira, com circuitos variados. Tem vários cantinhos com brinquedos, tecidos, texturas para bebês explorarem também.
O espaço conta com um teatro com 245 lugares, bicicletário, espaço de brincar, cafeterias e restaurantes. Há ainda uma piscina no terraço de 500 metros quadrados, porém, esta atração é exclusiva para credenciados.
Sesc Avenida Paulista
O Sesc Paulista conta com o Espaço de Brincar, que atende crianças de 0 a 6 anos em um ambiente lúdico, seguro e cheio de estímulos sensoriais. O local também oferece apoio com trocadores, lavatórios, cadeiras de amamentação e micro-ondas.
Também tem biblioteca, sala de espetáculos, espaço multiuso de tecnologias e artes e até um mirante.
Sesc Itaquera
O Sesc Itaquera é reconhecido pelo seu parque aquático, com vários toboáguas e piscinas, porém, para uso apenas de credenciados.
Mas para o público em geral há várias outras atrações legais. O espaço Bichos da Mata oferece trilhas, cavernas e esculturas, unindo brincadeira e contato com a natureza em uma área de proteção ambiental (APA). Há quadras, ginásio de esportes, espaço de brincar, outro parque lúdico, o Orquestra Mágica, e uma cafeteria.
Sesc Campo Limpo
Esta unidade do Sesc oferece diversas opções esportivas, como quadras, área para skate e patins. Há biblioteca, cafeteria, área de leitura, espaços esportivos e cafeteria.
E enquanto os adolescentes praticam esportes, as crianças podem se divertir em brinquedos lúdicos, circuitos de equilíbrio, tanque de areia e parque de bambus no espaço de brincar e nas instalações lúdicas.
Referência da notícia
7 unidades do Sesc para curtir com crianças em São Paulo. 18 de março, 2026. Samuel Amaral.
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