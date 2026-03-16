O destino perfeito para um bate‑volta de Niterói: mar transparente e praia certificada

Uma praia linda, com formato de concha que realmente impressiona, de mar geralmente calmo e águas claras é um destino incrível que fica a cerca de 2 horas de Niterói (RJ). Conheça aqui que local é este.

Com 600 metros de extensão e o formato natural de uma concha, esta praia é um verdadeiro encanto na região de Cabo Frio (RJ). Crédito: Divulgação.

Uma praia com apenas 600 metros de extensão, conhecida por sua beleza única e com formato de concha, tem mar calmo e de águas transparentes e é perfeita para quem busca um cenário paradisíaco para relaxar ou aproveitar atividades ao ar livre. Estamos falando da Praia das Conchas, que fica em Cabo Frio, no litoral da Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro.

Aliás, ela fica bem ao lado da Praia do Peró, separadas pelo Morro do Vigia. Esta outra praia é certificada com o prestigiado selo internacional 'Bandeira Azul' (Blue Flag) desde 2018, uma certificação que atesta padrões elevados de gestão ambiental, qualidade da água, segurança e educação ambiental.

Vistas do alto, essas duas praias desenham a silhueta de um coração, cartão-postal que já virou símbolo de Cabo Frio.

Conhecendo a Praia das Conchas no RJ

A Praia das Conchas é considerada uma das mais bonitas de Cabo Frio. Ela tem águas calmas e cristalinas e suas piscinas naturais entre as rochas são ideais para o mergulho e um contato direto com a natureza.

O Morro do Vigia separa as praias e, do alto do seu costão rochoso, no lado direito, a vista surpreende: a união da Praia das Conchas com a Praia do Peró forma a silhueta de um coração, um cenário único. Inclusive, é possível caminhar de uma praia até a outra pela faixa de areia.

As duas praias vistas de cima surpreendem: a união forma a silhueta de um coração, um cenário único. Crédito: Divulgação.

A Praia das Conchas é um lugar que agrada quem procura tranquilidade como também quem gosta de atividades ao ar livre. Por lá você pode praticar mergulho com snorkel para observar peixinhos.

Há também trilhas curtas que levam a mirantes com vista panorâmica da região. No canto direito da Praia das Conchas, é possível fazer uma trilha leve de 15 minutos para chegar ao Arpoador, o topo de um morro com uma vista única das praias das Conchas e do Peró.

A Praia das Conchas, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Crédito: Wikipedia/Wikimedia Commons.

Já a outra trilha famosa da região é a trilha do Morro do Vigia, com acesso no canto esquerdo da praia das Conchas. Esta é considerada de nível moderado, dura cerca de 1 hora em meio à mata, costões rochosos e desníveis. Lá de cima você terá uma vista 360° das duas praias. E ao longo da trilha, você pode visitar o Mirante das Conchas, o Mirante do Peró e o Pesqueirinho, uma prainha usada por pescadores.

A praia das Conchas tem uma ótima infraestrutura; ao longo dela há várias opções de quiosques com atendimento pé na areia e cardápio variado que inclui petiscos, porções e frutos do mar. Também há restaurantes e opções de carrinhos de vendedores ambulantes.

Mirante das Conchas, no Morro do Vigia. Crédito: Sol Barros.

E já que estamos falando da Praia do Peró também, como deu para perceber ela é uma extensão da Praia das Conchas, formando 7 km de orla. Sua infraestrutura é melhor que a das Conchas e também conta com barracas e mesas de quiosques na areia. Ela é o ponto preferido dos surfistas devido às ondas fortes.

E quando ir visitar? A época mais movimentada é no verão, de dezembro a março, com dias ensolarados e calor. Contudo, no outono, de abril a março, segue sendo uma boa opção com menos movimento mas ainda temperaturas consideravelmente altas. A primavera também é um período interessante, pois as temperaturas estão voltando a subir e o movimento não é tão grande.

Referências da notícia

A praia a 2 horas de Niterói onde o mar é tão calmo que vira piscina natural e a vizinha carrega um selo internacional de qualidade. 09 de março, 2026. Vitor Bruno.

Praia das Conchas: o que saber antes de ir!. 18 de fevereiro, 2026. Gabrielle Barbosa Fiorderize.