Ar polar pode trazer frio de inverno duradouro e abrangente em breve; saiba quando

Previsões indicam que a próxima massa de ar frio será muito mais intensa que as anteriores, afetando desde o sul até o norte do país, com um frio que pode persistir até a segunda quinzena de Maio.

A próxima massa de ar frio será muito mais intensa que as anteriores, afetando desde o Sul até o Norte do país e trazendo um frio duradouro ao país. Há risco de geadas abrangentes.

Já na quinta-feira (7), uma região de baixa pressão estará se aprofundando entre a Argentina e o Uruguai. Entre a sexta-feira (8) e o sábado (9), esse sistema se transformará em um ciclone com um desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.

O ciclone pode ser classificado como ciclone BOMBA - Com sua pressão central caindo de 994 para 970 em apenas 24 horas, entre as 0h da sexta-feira (8) e as 0h do sábado (9). Essa classificação indica ciclones de desenvolvimento muito rápido.

Esse ciclone impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil, que começará a causar tempestades no Rio Grande do Sul já na quinta-feira (7) durante a noite, e continuará avançando por Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul na sexta-feira (8).

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva no sábado de madrugada mostra a presença de um possível ciclone-bomba no oceano Atlântico Sul, impulsionando uma frente fria no Brasil.

Após a passagem da chuva, que atinge o Brasil ao longo do final de semana, o ciclone impulsionará ainda uma massa de ar frio em direção ao país, trazendo um frio intenso e persistente para grande parte do Brasil.

Massa de ar frio avançará neste final de semana

Essa massa de ar frio começa a avançar na sexta-feira (8) e, neste dia, atingirá especialmente o Rio Grande do Sul. Ao longo do sábado (9), ela continuará avançando, chegando a Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo ao sul do Mato Grosso.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa ilustra avanço da massa de ar frio até o final do Sábado. O fenômeno será capaz de avançar ainda mais, afetando as temperaturas até no Norte.

Nos dias seguintes, o ar frio será capaz de afetar o Brasil de maneira abrangente. O sistema fará as temperaturas caírem não apenas na região Sul, como também no Sudeste e no Centro-Oeste. O sistema será tão abrangente que atingirá até mesmo parte da região Norte.

Não há certeza, mas algumas rodadas de previsão indicam que há potencial para ocorrência de precipitação junto à presença de ar muito frio na atmosfera sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse tipo de condição pode originar PRECIPITAÇÃO INVERNAL, como chuva congelada, chuva congelante ou até mesmo neve.

Como podemos observar na imagem abaixo, temperaturas abaixo dos 10°C serão registradas em toda a região Sul, em São Paulo e também sul do Mato Grosso do Sul. Ainda há risco de temperaturas negativas em municípios pontuais (especialmente na serra gaúcha e catarinense) e ocorrência de geadas abrangentes nestes estados.

Previsão de temperaturas na segunda (11) durante a madrugada mostra que a massa de ar frio terá grande abrangência, fazendo as temperaturas caírem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Além disso, uma queda das temperaturas será sentida em outros estados da região Sudeste, com destaque para o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro, onde mínimas abaixo dos 10°C também serão registradas. A exceção é o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que serão menos afetados pelo frio.

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A massa de ar frio pode chegar até mesmo na região Norte, fazendo as temperaturas caírem para patamares mais amenos em Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Isso originará o primeiro episódio de friagem de 2026 - caracterizado por massas de ar frio muito intensas que conseguem avançar até o norte do Brasil. As temperaturas mínimas nestes estados podem chegar a 20°C, uma queda de até 5°C.

O frio continua até a segunda quinzena de Maio

Previsões climáticas indicam que o frio será persistente ao longo de toda a semana que vem, entre os dias 11 e 18 de Maio, e pode continuar ainda na semana seguinte. Essa situação pode ser observada na previsão climática abaixo, que mostra temperaturas abaixo da média em toda a região Sul e em parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 11 e 18 de Maio mostram que o frio será persistente sobre a região Sul e também sobre MS e SP, com temperaturas abaixo da média.

Nos demais estados e regiões mencionadas, a queda das temperaturas será sentida ao longo de alguns dias e trará um tempo mais ameno, mas não será tão brusca e/ou duradoura a ponto de mudar a tendência de calor intenso que vem sendo registrada nas últimas semanas.