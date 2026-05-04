Ar polar pode trazer frio de inverno duradouro e abrangente em breve; saiba quando
Previsões indicam que a próxima massa de ar frio será muito mais intensa que as anteriores, afetando desde o sul até o norte do país, com um frio que pode persistir até a segunda quinzena de Maio.
- Mais informações: Frente fria traz intensa mudança do tempo e pode atingir até 8 estados
Já na quinta-feira (7), uma região de baixa pressão estará se aprofundando entre a Argentina e o Uruguai. Entre a sexta-feira (8) e o sábado (9), esse sistema se transformará em um ciclone com um desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.
Esse ciclone impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil, que começará a causar tempestades no Rio Grande do Sul já na quinta-feira (7) durante a noite, e continuará avançando por Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul na sexta-feira (8).
Após a passagem da chuva, que atinge o Brasil ao longo do final de semana, o ciclone impulsionará ainda uma massa de ar frio em direção ao país, trazendo um frio intenso e persistente para grande parte do Brasil.
Massa de ar frio avançará neste final de semana
Essa massa de ar frio começa a avançar na sexta-feira (8) e, neste dia, atingirá especialmente o Rio Grande do Sul. Ao longo do sábado (9), ela continuará avançando, chegando a Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo ao sul do Mato Grosso.
Nos dias seguintes, o ar frio será capaz de afetar o Brasil de maneira abrangente. O sistema fará as temperaturas caírem não apenas na região Sul, como também no Sudeste e no Centro-Oeste. O sistema será tão abrangente que atingirá até mesmo parte da região Norte.
Como podemos observar na imagem abaixo, temperaturas abaixo dos 10°C serão registradas em toda a região Sul, em São Paulo e também sul do Mato Grosso do Sul. Ainda há risco de temperaturas negativas em municípios pontuais (especialmente na serra gaúcha e catarinense) e ocorrência de geadas abrangentes nestes estados.
Além disso, uma queda das temperaturas será sentida em outros estados da região Sudeste, com destaque para o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro, onde mínimas abaixo dos 10°C também serão registradas. A exceção é o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que serão menos afetados pelo frio.
A massa de ar frio pode chegar até mesmo na região Norte, fazendo as temperaturas caírem para patamares mais amenos em Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Isso originará o primeiro episódio de friagem de 2026 - caracterizado por massas de ar frio muito intensas que conseguem avançar até o norte do Brasil. As temperaturas mínimas nestes estados podem chegar a 20°C, uma queda de até 5°C.
O frio continua até a segunda quinzena de Maio
Previsões climáticas indicam que o frio será persistente ao longo de toda a semana que vem, entre os dias 11 e 18 de Maio, e pode continuar ainda na semana seguinte. Essa situação pode ser observada na previsão climática abaixo, que mostra temperaturas abaixo da média em toda a região Sul e em parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.
Nos demais estados e regiões mencionadas, a queda das temperaturas será sentida ao longo de alguns dias e trará um tempo mais ameno, mas não será tão brusca e/ou duradoura a ponto de mudar a tendência de calor intenso que vem sendo registrada nas últimas semanas.
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