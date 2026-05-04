Temporais no Ceará deixam estragos em dezenas de municípios e Fortaleza registra volume quase recorde; veja imagens

Fortaleza registou a terceira maior precipitação do ano de 2026 neste domingo (3), o que resultou em túneis submersos, veículos retidos e muitos prejuízos materiais para a população local.

Inundações em Fortaleza atingem nível crítico, alagam túneis e mobilizam autoridades locais para reparações. Foto: Reprodução/ G1

A cidade de Fortaleza enfrentou neste domingo (3) o terceiro maior volume de precipitação do ano de 2026. A Funceme revelou que a chuva atingiu a marca de 121 mm no posto de observação de Caça e Pesca.

O temporal inundou vias, danificou passeios públicos e afetou diretamente a segurança dos residentes e condutores que transitavam durante a intempérie. Este cenário provocou transtornos expressivos em diversas zonas da capital cearense.

Inundações expressivas e impactos no trânsito urbano

O temporal começou com força na noite de sábado (2) e manteve a sua intensidade até à manhã de domingo (3). Como resultado, vários pontos da cidade ficaram intransitáveis, apresentando ruas cobertas por lâminas de água que chegaram aos 30 cm.

No túnel da avenida Rogaciano Leite, o forte acúmulo de água deixou diversos veículos parcialmente submersos. Relatos apontam para dificuldades generalizadas no tráfego viário, alterando a rotina dos moradores e forçando desvios nas estradas.

Bairros como Guararapes, Benfica, Conjunto Ceará, Aerolândia, Mucuripe e Montese registaram pontos críticos de alagamento, exigindo cautela por parte da população residente no município.

Uma forte chuva atingiu Coreaú, no Ceará, e acabou alagando até um bar da cidade. No vídeo, a água toma conta do local e chega a cobrir parte do chão, transformando o ambiente quase em uma piscina improvisada.



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A precipitação intensa também alcançou pelo menos 153 municípios do território estadual. Além de Fortaleza, as estatísticas evidenciam elevados acumulados em Itapipoca, com 114,8 mm, e em São Benedito, que alcançou a marca de 113,7 mm.

Estruturas danificadas e ação das autoridades locais

A avenida Eduardo Girão, no bairro de Fátima, representou um dos cenários de maior perigo para os condutores. Perto do cruzamento com a avenida General Silva Júnior, um passeio cedeu, deixando um automóvel e uma moto presos.

Águas da chuva danificaram pavimento em Fortaleza e deixaram veículos presos. Foto: Reprodução/ Aurélio Alves

A chuva deixou exposto um bueiro sob os blocos da calçada, precisando da ajuda de pedestres para remover os veículos acidentados. Os moradores alertaram para a recorrência do problema e para os riscos noturnos gerados pela falta de iluminação.

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Em resposta, a Secretaria Municipal da Infraestrutura garantiu não existir nenhum indício de comprometimento estrutural. A vistoria indicou que uma manilha cedeu devido ao excesso de água, gerando infiltrações que fragilizaram e afundaram o material de sustentação do pavimento.

Volumes recorde e alcance das chuvas

A autarquia classificou o afundamento como um problema pontual, iniciando as operações de limpeza e reparação da calçada de forma imediata. As equipes municipais estabeleceram a conclusão definitiva das intervenções para a próxima terça-feira (5).

Estes volumes pluviométricos refletem a fase chuvosa no Ceará. Segundo o registo oficial da Funceme, a maior intempérie de 2026 em Fortaleza sucedeu a 27 de janeiro, contabilizando um volume histórico de 127 mm em um só dia.

O segundo maior evento meteorológico do ano ocorreu no dia 19 de abril, alcançando a marca dos 125 mm. As últimas chuvas solidificam este domingo na terceira posição das mais intensas contabilizadas na capital ao longo do ano.

A extensão das nuvens carregadas impactou ainda outros municípios, causando inúmeros transtornos logísticos. As autoridades registaram índices pluviais muito expressivos nas cidades de Tauá, com 97,2 mm, em Acopiara, com 76 mm, e também em Aquiraz, com 72,6 mm.

Referências da notícia

Chuva deste domingo foi a 3ª maior de 2026 em Fortaleza; veja previsão para os próximos dias. 03 de maio, 2026.

Chuva: alagamento abre buracos em calçada no bairro de Fátima. 03 de maio, 2026.