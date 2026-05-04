Frio de inverno pode chegar ao Sudeste em poucos dias; confira a tendência

Nova frente fria avança para o Sudeste do Brasil no próximo fim de semana, provocando chuva intensa e, posteriormente, uma queda significativa nas temperaturas em parte da região.

Nova frente fria chega ao Sudeste do Brasil no próximo fim de semana, provocando pancadas de chuva e, posteriormente, uma queda significativa nas temperaturas em parte da região.

Um novo ciclone extratropical deve se formar ao longo desta quinta-feira (7) entre a Argentina e o Uruguai e vai dar origem a uma frente fria que vai avançar pelo Sul do Brasil levando condições para chuvas intensas e tempestades na região.

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O sistema será alimentado por um intenso rio atmosférico vindo da Amazônia, o que vai aumentar as condições para tempo severo na Região Sul do país entre a quinta (7) e a sexta-feira (8).

Contudo, no sábado (9) a frente fria já vai ter avançado, se afastando do Sul e passando a influenciar o tempo em parte da Região Sudeste do país.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva chuva e derruba as temperaturas no Sudeste

Ao longo desta semana que se inicia, praticamente toda a Região Sudeste do Brasil terá tempo estável e com pouca nebulosidade. Há possibilidade de chuvas fracas, com baixos acumulados, apenas em áreas da faixa litorânea da região.

Contudo, a tendência da previsão indica mudanças no fim de semana. O sistema frontal vai avançar pelo país e chegar ao Sudeste no próximo sábado (9), afetando o tempo inicialmente no estado de São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o sábado (9) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já durante a manhã do sábado (9), chuvas fracas a moderadas ocorrem na porção sul de São Paulo.

A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e as chuvas se espalham para as demais áreas do estado; à noite, elas já terão atingido todo o território paulista. E no final do dia, elas podem atingir também áreas do Triângulo Mineiro.

E atenção: há riscos de pancadas de chuva forte mais pontuais e temporais em São Paulo, especialmente a partir de meados da tarde.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para o sábado (9) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de temporais.

No Feriado de Dia das Mães, domingo (10), a frente fria avança mais um pouco para norte e passa a influenciar mais áreas de Minas Gerais e também o estado do Rio de Janeiro, levando chuvas moderadas, que podem ocorrer em forma de pancadas mais fortes e com temporais isolados.

Nova frente fria mudará o tempo no Sudeste do Brasil a partir do sábado (9), levando chuvas fortes, temporais e uma queda significativa nas temperaturas, especialmente em São Paulo.

Por enquanto, a tendência está mostrando que na manhã do domingo (10) as chuvas ficam mais concentradas em São Paulo e no sul e leste de Minas Gerais. No período da tarde, elas avançam para o estado fluminense e para áreas centrais mineiras também.

Contudo, até o fim do domingo, a frente fria se afasta do continente e as instabilidades devem reduzir, passando a atuar apenas em áreas do Rio de Janeiro, especialmente no litoral.

Tendência da precipitação (em mm), nebulosidade e linhas de pressão para o domingo (10) de manhã (9h), de acordo com o modelo europeu ECMWF, mostrando a frente fria provocando chuvas moderadas a fortes sobre o Sudeste do Brasil.

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas terão uma queda significativa em parte da região.

No sábado (9) à noite, já começa a entrar um ar mais frio pelo sul de São Paulo, onde as temperaturas vão variar entre 14°C e 17°C (as áreas mais elevadas de Minas Gerais e a Região Serrana do Rio também vão marcar estes valores).

Por exemplo, por volta das 21h, os termômetros podem marcar 14°C em Presidente Prudente, e 15°C em Itapeva e em Ourinhos.

Tendência da temperatura do ar (em °C) para o domingo (10) de manhã (9h), de acordo com o modelo europeu ECMWF.

A manhã do domingo (10) será fria em São Paulo, no sul de Minas Gerais e em parte do Rio de Janeiro, com temperaturas mínimas abaixo dos 16°C, mas pontualmente podendo ficar entre 10°C e 12°C. A tarde continuará com temperaturas baixas, principalmente em São Paulo, com máximas não passando dos 20°C em boa parte do estado.

Nas capitais, as temperaturas mínima e máxima previstas para o domingo (10) são, respectivamente: São Paulo: 12°C/20°C; Rio de Janeiro: 20°C/28°C; Belo Horizonte: 16°C/28°C.