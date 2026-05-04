O plano científico para salvar o planeta das emissões da aviação: replanejar as rotas aéreas

A indústria da aviação está buscando reduzir seu impacto climático com uma estratégia inesperada: mudar as rotas de voo. Não se trata apenas de CO₂, mas de como e onde os aviões voam.

No setor de transportes, o avião está entre os mais poluentes.

Durante décadas, o debate sobre o impacto climático da aviação concentrou-se quase exclusivamente no dióxido de carbono (CO₂). No entanto, a ciência ampliou o escopo e hoje sabemos que o CO₂ representa apenas parte do problema.

Como explica a engenheira aeroespacial María Cerezo Magaña, o dióxido de carbono é responsável por aproximadamente um terço do impacto climático total da aviação. O restante corresponde a efeitos menos visíveis, mas igualmente ou até mais significativos.

Além do CO₂: o papel dos rastros de condensação

Um dos principais fatores são os chamados rastros (ou trilhas) de condensação, aquelas linhas brancas deixadas pelos aviões no céu, e embora pareçam inofensivas, atuam como nuvens artificiais que alteram o equilíbrio energético do planeta.

Rastros (ou trilhas) de condensação de aviões no céu.

Esses efeitos dependem de múltiplas variáveis, como altitude de voo, temperatura, umidade e horário do dia. À noite, esses rastros de condensação tendem a reter o calor da Terra, contribuindo para o aquecimento, e, durante o dia, refletem parte da radiação solar, gerando um efeito mais complexo.

Replanejamento de rotas: a solução proposta pela ciência

É aqui que entra em jogo uma das estratégias mais inovadoras: reconfigurar as rotas aéreas com base nas condições meteorológicas.

O que é o RefMap?

Trata-se de um projeto de pesquisa europeu cujo objetivo é analisar e reduzir o impacto ambiental da aviação através da utilização de dados avançados e ferramentas digitais.

Projetos como o RefMap, do qual participa Manuel Soler Arnedo, membro do Departamento Aeroespacial da Universidade Carlos III de Madrid (UC3M), representam o futuro da aviação sustentável.

Outros projetos tecnológicos, como o E-CONTRAIL, utilizam modelos avançados capazes de identificar rastros de condensação em imagens de satélite, permitindo o monitoramento de sua evolução em tempo quase real.

O voo comercial mais poluente: o impacto dos voos longos

Nem todos os voos poluem da mesma forma; na verdade, uma pequena parte concentra grande parte do impacto, e os voos de longa distância, como os que ligam a Europa à Ásia ou à América, são responsáveis por aproximadamente 60% das emissões do setor.

Contrails van dichtbij. Lou747 is piloot en filmt al jaren andere vlieguigen vanuit zijn Boeing 747. Veel A380's. Links vliegt hij onder een A380 en A330.



Goed te zien hoe verschillende hoogtes de contrails beïnvloeden.



Kort filmpje, gewoon kijken.https://t.co/nxeZ6FyXB8



In pic.twitter.com/tMSzuZBLlA — Patrick Savalle (@patricksavalle) April 27, 2026

Rotas como Londres – Sydney, Nova Iorque – Singapura e Paris – Los Angeles estão entre as que mais emitem poluentes devido à sua longa duração, alto consumo de combustível e altitude constante em condições favoráveis à formação de rastros de condensação.

Jato particular versus avião comercial: uma enorme diferença

Um dos maiores contrastes na aviação é entre voos comerciais e jatos particulares. Por exemplo, um avião comercial transporta entre 150 e 300 passageiros e distribui suas emissões entre muitos viajantes, enquanto um jato particular pode transportar entre 4 e 15 pessoas e gera significativamente mais emissões por passageiro.

Em termos relativos, um passageiro em um jato particular pode emitir até 10 vezes mais CO₂ do que um em um voo comercial.