O plano científico para salvar o planeta das emissões da aviação: replanejar as rotas aéreas
A indústria da aviação está buscando reduzir seu impacto climático com uma estratégia inesperada: mudar as rotas de voo. Não se trata apenas de CO₂, mas de como e onde os aviões voam.
Durante décadas, o debate sobre o impacto climático da aviação concentrou-se quase exclusivamente no dióxido de carbono (CO₂). No entanto, a ciência ampliou o escopo e hoje sabemos que o CO₂ representa apenas parte do problema.
Como explica a engenheira aeroespacial María Cerezo Magaña, o dióxido de carbono é responsável por aproximadamente um terço do impacto climático total da aviação. O restante corresponde a efeitos menos visíveis, mas igualmente ou até mais significativos.
Além do CO₂: o papel dos rastros de condensação
Um dos principais fatores são os chamados rastros (ou trilhas) de condensação, aquelas linhas brancas deixadas pelos aviões no céu, e embora pareçam inofensivas, atuam como nuvens artificiais que alteram o equilíbrio energético do planeta.
Esses efeitos dependem de múltiplas variáveis, como altitude de voo, temperatura, umidade e horário do dia. À noite, esses rastros de condensação tendem a reter o calor da Terra, contribuindo para o aquecimento, e, durante o dia, refletem parte da radiação solar, gerando um efeito mais complexo.
Replanejamento de rotas: a solução proposta pela ciência
É aqui que entra em jogo uma das estratégias mais inovadoras: reconfigurar as rotas aéreas com base nas condições meteorológicas.
Trata-se de um projeto de pesquisa europeu cujo objetivo é analisar e reduzir o impacto ambiental da aviação através da utilização de dados avançados e ferramentas digitais.
Projetos como o RefMap, do qual participa Manuel Soler Arnedo, membro do Departamento Aeroespacial da Universidade Carlos III de Madrid (UC3M), representam o futuro da aviação sustentável.
Outros projetos tecnológicos, como o E-CONTRAIL, utilizam modelos avançados capazes de identificar rastros de condensação em imagens de satélite, permitindo o monitoramento de sua evolução em tempo quase real.
O voo comercial mais poluente: o impacto dos voos longos
Nem todos os voos poluem da mesma forma; na verdade, uma pequena parte concentra grande parte do impacto, e os voos de longa distância, como os que ligam a Europa à Ásia ou à América, são responsáveis por aproximadamente 60% das emissões do setor.
Rotas como Londres – Sydney, Nova Iorque – Singapura e Paris – Los Angeles estão entre as que mais emitem poluentes devido à sua longa duração, alto consumo de combustível e altitude constante em condições favoráveis à formação de rastros de condensação.
Jato particular versus avião comercial: uma enorme diferença
Um dos maiores contrastes na aviação é entre voos comerciais e jatos particulares. Por exemplo, um avião comercial transporta entre 150 e 300 passageiros e distribui suas emissões entre muitos viajantes, enquanto um jato particular pode transportar entre 4 e 15 pessoas e gera significativamente mais emissões por passageiro.
Em termos relativos, um passageiro em um jato particular pode emitir até 10 vezes mais CO₂ do que um em um voo comercial.
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