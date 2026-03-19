O arquipélago em SP onde o mar e a mata viram um paraíso natural: mais de 300 cachoeiras e 80% da mata preservada

Trata-se de um arquipélago exuberante no litoral norte de São Paulo, que reúne 19 ilhas com mais de 40 praias, cerca de 360 cachoeiras catalogadas e 83% de Mata Atlântica preservada. Descubra que local é este.

As praias de águas cristalinas e a Mata Atlântica preservada que fazem deste arquipélago um destino paradisíaco no Brasil. Crédito: Divulgação.

Este arquipélago está situado no litoral norte do estado de São Paulo, e é o maior arquipélago marítimo habitado do Brasil, formado por 19 ilhas e ilhotes, com destaque para a Ilha de São Sebastião.

Estamos falando do Arquipélago de Ilhabela, que tem quase 350 quilômetros quadrados, possui 42 praias, mais de 300 cachoeiras e 27 mil hectares de Mata Atlântica.

E uma curiosidade: O arquipélago de Ilhabela é classificado como uma Estância Balneária, o único município-arquipélago marinho no Brasil.

Aliás, são as praias de águas cristalinas e a Mata Atlântica preservada que fazem deste arquipélago um destino paradisíaco no país, recebendo milhares de turistas tanto brasileiros quanto estrangeiros.

Trilhas e Cachoeiras

Ilhabela também oferece aventura para quem gosta, como trilhas e cachoeiras dentro da Mata Atlântica. Entre as principais estão:

-Cachoeira do Gato: uma queda d'água de cerca de 70 metros na região de Castelhanos, acessível por trilha moderada de 40 minutos. E tem um poço natural para banho no pé da queda.

-Cachoeira dos Três Tombos: três quedas consecutivas com piscinas naturais. Trilha curta, cerca de 720 metros, e acessível, inclusive boa para famílias. Está próxima à Praia da Feiticeira e tem placas que indicam o caminho. É uma das cachoeiras mais visitadas da Ilha.

Um dos três tombos da Cachoeira dos Três Tombos, em Ilhabela (SP). Crédito: Divulgação.

-Pico do Baepi: trilha de 7,4 km até 1.048 metros de altitude. Vista de 360 graus do arquipélago e da Serra do Mar. Porém, o nível é difícil, e o percurso dura cerca de 3 horas de subida.

-Trilha da Água Branca: no início da estrada para Castelhanos, com passarelas e placas interpretativas. Ideal para crianças e caminhadas leves.

As principais praias do arquipélago

Ilhabela tem dois lados com características opostas: o lado de ‘dentro’, voltado para o continente, oferece praias com águas calmas e ótima infraestrutura. Ali estão as praias urbanas do Sul, Centro e Norte da Ilha, que inclusive são as mais visitadas.

Já no lado de ‘fora’, o lado oceânico, as praias são acessíveis apenas por barcos ou carros 4×4, e elas tem paisagens mais selvagens, ondas fortes e pouca infraestrutura.

Tirando estas praias urbanas, o restante (cerca de 83%) faz parte do Parque Estadual de Ilhabela, região protegida no lado leste e onde estão a Praia de Castelhanos, a Praia do Bonete, a Cachoeira do Gato e outros atrativos naturais.

A Praia de Castelhanos, no lado mais selvagem de Ilhabela (SP). É muito visitada por turistas e oferece restaurantes e belas paisagens. Crédito: Divulgação.

As principais praias urbanas do sul da Ilha são:

-Praia da Ilha das Cabras: o mar é bem convidativo tanto para nadar quanto para a prática de mergulho com snorkel. Ela tem mar tranquilo e boa infraestrutura.

-Praia Grande: bem animada tanto de dia quanto de noite, e conta com uma orla bem estruturada, quadras de esportes, bares, restaurantes, quiosques para aluguel de equipamentos esportivos.

A Praia Grande, na parte sul, é uma das maiores praias de Ilhabela. Com uma orla de aproximadamente 600 m de extensão, é também uma das praias com melhor estrutura. Crédito: leolunca/Tripadvisor.

-Praia do Curral: o ponto mais badalado, com quiosques e música ao vivo. Boa estrutura para famílias.

-Praia do Veloso: a última do lado sul e quase sempre bem tranquila.

O centro de Ilhabela é marcado por praias com mais infraestrutura, orla bem estruturada e ciclovias ótimas para passeio. As principais praias desta porção central são:

-Praia do Perequê: tem restaurantes, quiosques, agências de turismo e aluguel de equipamentos, quadras de esportes e belas paisagens com coqueiros que fornecem sombra.

A bela Praia do Perequê, no centro de Ilhabela (SP). Crédito: Divulgação.

-Praia da Vila: abriga o Centro Histórico da região e oferece um dos mais animados ambientes de Ilhabela, com muitos restaurantes e bares.

-Praia do Saco da Capela: cheia de veleiros, com quiosques e bares em uma linda orla para passeio.

E por fim, mas não menos importante, o norte de Ilhabela agrada aqueles que buscam mais sossego e mar tranquilo, com praias bem menos frequentadas. As principais praias nesta porção são:

-Praia do Jabaquara: com vegetação preservada e cercada por montanhas, é uma das praias selvagens da ilha. Conta com infraestrutura básica e bons restaurantes. É a última praia acessível por estrada no norte.

-Praia Pedra do Sino: com mar extremamente calmo, estacionamento, restaurantes e oferta de mesinhas na areia.

-Praia do Viana e a Praia da Siriúba: ambas bem tranquilas, com quiosques, espreguiçadeiras e guarda-sóis, e que os turistas adoram.

E finalizamos deixando duas dicas importantes: se for visitar Ilhabela, seja qual for o lado, não esqueça de levar repelente, devido à grande presença de borrachudos por lá. E a melhor época para ir visitar é no verão, justamente para curtir as praias, mas o ano todo é propício para turismo de natureza e aventura.

Referências da notícia

O arquipélago de São Paulo com mais de 360 cachoeiras e 42 praias em uma ilha com 83% de Mata Atlântica. 15 de março, 2026. Maura Pereira.

Ilhabela! Um guia completo com tudo para a sua viagem! 2026. Monique Renne.