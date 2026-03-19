O arquipélago em SP onde o mar e a mata viram um paraíso natural: mais de 300 cachoeiras e 80% da mata preservada
Trata-se de um arquipélago exuberante no litoral norte de São Paulo, que reúne 19 ilhas com mais de 40 praias, cerca de 360 cachoeiras catalogadas e 83% de Mata Atlântica preservada. Descubra que local é este.
Este arquipélago está situado no litoral norte do estado de São Paulo, e é o maior arquipélago marítimo habitado do Brasil, formado por 19 ilhas e ilhotes, com destaque para a Ilha de São Sebastião.
Estamos falando do Arquipélago de Ilhabela, que tem quase 350 quilômetros quadrados, possui 42 praias, mais de 300 cachoeiras e 27 mil hectares de Mata Atlântica.
Aliás, são as praias de águas cristalinas e a Mata Atlântica preservada que fazem deste arquipélago um destino paradisíaco no país, recebendo milhares de turistas tanto brasileiros quanto estrangeiros.
Trilhas e Cachoeiras
Ilhabela também oferece aventura para quem gosta, como trilhas e cachoeiras dentro da Mata Atlântica. Entre as principais estão:
-Cachoeira do Gato: uma queda d'água de cerca de 70 metros na região de Castelhanos, acessível por trilha moderada de 40 minutos. E tem um poço natural para banho no pé da queda.
-Cachoeira dos Três Tombos: três quedas consecutivas com piscinas naturais. Trilha curta, cerca de 720 metros, e acessível, inclusive boa para famílias. Está próxima à Praia da Feiticeira e tem placas que indicam o caminho. É uma das cachoeiras mais visitadas da Ilha.
-Pico do Baepi: trilha de 7,4 km até 1.048 metros de altitude. Vista de 360 graus do arquipélago e da Serra do Mar. Porém, o nível é difícil, e o percurso dura cerca de 3 horas de subida.
-Trilha da Água Branca: no início da estrada para Castelhanos, com passarelas e placas interpretativas. Ideal para crianças e caminhadas leves.
As principais praias do arquipélago
Ilhabela tem dois lados com características opostas: o lado de ‘dentro’, voltado para o continente, oferece praias com águas calmas e ótima infraestrutura. Ali estão as praias urbanas do Sul, Centro e Norte da Ilha, que inclusive são as mais visitadas.
Já no lado de ‘fora’, o lado oceânico, as praias são acessíveis apenas por barcos ou carros 4×4, e elas tem paisagens mais selvagens, ondas fortes e pouca infraestrutura.
Tirando estas praias urbanas, o restante (cerca de 83%) faz parte do Parque Estadual de Ilhabela, região protegida no lado leste e onde estão a Praia de Castelhanos, a Praia do Bonete, a Cachoeira do Gato e outros atrativos naturais.
As principais praias urbanas do sul da Ilha são:
-Praia da Ilha das Cabras: o mar é bem convidativo tanto para nadar quanto para a prática de mergulho com snorkel. Ela tem mar tranquilo e boa infraestrutura.
-Praia Grande: bem animada tanto de dia quanto de noite, e conta com uma orla bem estruturada, quadras de esportes, bares, restaurantes, quiosques para aluguel de equipamentos esportivos.
-Praia do Curral: o ponto mais badalado, com quiosques e música ao vivo. Boa estrutura para famílias.
-Praia do Veloso: a última do lado sul e quase sempre bem tranquila.
O centro de Ilhabela é marcado por praias com mais infraestrutura, orla bem estruturada e ciclovias ótimas para passeio. As principais praias desta porção central são:
-Praia do Perequê: tem restaurantes, quiosques, agências de turismo e aluguel de equipamentos, quadras de esportes e belas paisagens com coqueiros que fornecem sombra.
-Praia da Vila: abriga o Centro Histórico da região e oferece um dos mais animados ambientes de Ilhabela, com muitos restaurantes e bares.
-Praia do Saco da Capela: cheia de veleiros, com quiosques e bares em uma linda orla para passeio.
E por fim, mas não menos importante, o norte de Ilhabela agrada aqueles que buscam mais sossego e mar tranquilo, com praias bem menos frequentadas. As principais praias nesta porção são:
-Praia do Jabaquara: com vegetação preservada e cercada por montanhas, é uma das praias selvagens da ilha. Conta com infraestrutura básica e bons restaurantes. É a última praia acessível por estrada no norte.
-Praia Pedra do Sino: com mar extremamente calmo, estacionamento, restaurantes e oferta de mesinhas na areia.
-Praia do Viana e a Praia da Siriúba: ambas bem tranquilas, com quiosques, espreguiçadeiras e guarda-sóis, e que os turistas adoram.
E finalizamos deixando duas dicas importantes: se for visitar Ilhabela, seja qual for o lado, não esqueça de levar repelente, devido à grande presença de borrachudos por lá. E a melhor época para ir visitar é no verão, justamente para curtir as praias, mas o ano todo é propício para turismo de natureza e aventura.
Referências da notícia
O arquipélago de São Paulo com mais de 360 cachoeiras e 42 praias em uma ilha com 83% de Mata Atlântica. 15 de março, 2026. Maura Pereira.
Ilhabela! Um guia completo com tudo para a sua viagem! 2026. Monique Renne.