Nova taxa em Porto Seguro vai custar até R$ 90 por dia para veículos de fora; saiba quem paga

Mais um destino turístico no país acaba de implementar uma nova taxa de acesso para turistas. Porto Seguro, na Bahia, vai começar a cobrar taxa ambiental para veículos de fora do município.

Cobrança de nova taxa ambiental em Porto Seguro começará em agosto deste ano. Crédito: Divulgação.

Porto Seguro é um famoso destino turístico no estado da Bahia, conhecido por suas belas praias, rica história colonial e animada vida noturna.

Temos visto recentemente que vários locais turísticos do nosso país estão implementando a cobrança de taxas ambientais para entrada de turistas. E chegou a vez de Porto Seguro. O município no extremo sul baiano começará a cobrar uma Taxa de Preservação Ambiental para os veículos com placas de outras cidades.

A justificativa para esta taxa é a de combater os congestionamentos na cidade e evitar a permanência excessiva de caravanistas que ocupam áreas públicas sem seguir as normas vigentes para uso do espaço. Os valores arrecadados serão investidos em infraestrutura urbana e turística, mobilidade urbana e preservação ambiental.

Como funcionará a nova taxa em Porto Seguro

A Prefeitura de Porto Seguro passará a cobrar taxa para acesso de veículos de outras cidades, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA). A lei municipal nº 2.164 foi publicada no ano passado, mas a cobrança só passará a acontecer a partir de agosto deste ano, mas sem data específica definida ainda.

A medida estava prevista para começar na última segunda-feira (15), mas a gestão municipal informou que o sistema precisará ser ajustado após ampliação das regras de isenção para municípios da 8ª Região Administrativa da Bahia. Um novo decreto vai regulamentar a aplicação da cobrança e os procedimentos para solicitação de benefícios e isenções.

O Centro histórico de Porto Seguro (BA) conta com vários casarões antigos, igrejas e lojinhas de comidas e artesanatos. Crédito: Divulgação.

A taxa será aplicada automaticamente por meio de câmeras de videomonitoramento instaladas nos acessos ao município. O sistema fará a leitura das placas dos veículos e registrará o tempo de permanência dos mesmos.

Parte dos equipamentos já foi instalada nas principais entradas e saídas do município.

A cobrança será aplicada para veículos que permanecerem por mais de 6 horas em Porto Seguro, e o pagamento será limitado a um período máximo de 10 dias consecutivos. Os valores vão de R$ 3 a R$ 90 por dia, conforme a categoria do veículo.

Quem está isento?

Os veículos com placa dos municípios de Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Itagimirim, Eunápolis, Guaratinga e Itabela.

Como pagar?

O pagamento poderá ser feito pelo portal eletrônico da prefeitura de Porto Seguro e, futuramente, também por meio de totens e pontos físicos que serão definidos pela administração do município.

A Praia de Taperapuã é uma das mais famosas e movimentadas de Porto Seguro, com orla animada, e muitas cabanas, restaurantes, quiosques e hotéis. Crédito: Divulgação.

Os turistas de fora poderão pagar a taxa antes da viagem, durante a permanência na cidade ou até mesmo depois de sair de lá.

