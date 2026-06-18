Primeira onda de frio do inverno vai atingir 7 países e 14 estados; confira

Uma intensa massa de ar polar provocará uma forte onda de frio na América do Sul, com geadas, temperaturas negativas e até neve em diversos países. No Brasil, o sistema atingirá as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, originando até um episódio de friagem.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 22 e 29 de Junho (modelo ECMWF) mostra uma extensa onda de frio tomando grande parte da América do Sul na semana que vem.

Modelos meteorológicos de previsão estão indicando a formação de uma nova frente fria nos próximos dias, que virá acompanhada de uma intensa massa de ar polar. O sistema começará a avançar pelo país a partir de sexta-feira (19), trazendo chuvas e frio severo para o centro-sul brasileiro ao longo da semana que vem.

Antes de chegar ao Brasil, a massa de ar polar avançará por diversos outros países, originando uma extensa onda de frio sobre toda a América do Sul ao longo da semana que vem.

Entre os países que serão afetados estão o Chile, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Peru. Como é possível observar na imagem acima, o país mais severamente afetado pela onda de frio será o Paraguai, onde as anomalias podem chegar a até 10°C abaixo da média e afetarão praticamente todo o território do país.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira durante a manhã mostram temperaturas baixíssimas atingindo grande extensão da região Patagônica da Argentina e o Chile.

Em grande parte da Argentina, especialmente nas regiões Patagônica e Semi-árida, previsões indicam temperaturas que podem cair muito abaixo dos zero graus entre a segunda-feira (22) e a terça-feira (23), chegando a -10°C ou -15°C. Isso ocasionará a formação de geadas amplas e também a ocorrência de neve, inclusive nas Ilhas Malvinas.

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Temperaturas similares serão registradas na Bolívia e no Peru, especialmente em regiões de maior altitude, que também podem registrar ocorrências pontuais de neve. Nas cordilheiras entre o Chile e a Argentina, que já são naturalmente mais frias, as temperaturas podem chegar perto dos -40°C.

Temperaturas negativas atingem a região Sul

Na quarta-feira (24), e na quinta-feira (25), as temperaturas mínimas nos três estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) também vão atingir valores negativos, o que pode ocasionar a formação de geadas muito fortes e abrangentes nos três estados brasileiros.

Previsão de temperaturas mínimas na quinta-feira durante a manhã mostram temperaturas negativas se formando em grande parte da região Sul, o que pode ocasionar geadas fortes.

Nestes mesmos dias, a massa de ar frio estará avançando de maneira ampla pelo restante do país. Além do Sul, o frio também será sentido na região Sudeste (SP, RJ e sul/oeste de MG), no Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro/sul de Goiás e Distrito Federal) e até mesmo na região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e extremo sudoeste do Pará).

Ao total, 14 estados brasileiros serão afetados pelo frio na semana que vem, registrando quedas na temperatura com maior ou menor intensidade.

Há risco de geadas em toda a região Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, e também em regiões de maior altitude do Sudeste. Além disso, como a massa de ar frio chegará até o Norte do país, teremos a ocorrência de um novo episódio de friagem - quando massas de ar frio fazem as temperaturas caírem em regiões normalmente mais quentes e úmidas próximas à linha do Equador.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quarta-feira durante a madrugada ilustra a abrangência da massa de ar polar sobre o Brasil, que ocasionará frio extremo e geadas.

A chegada dessa massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que já acontece neste domingo (21) com o solstício de inverno (o dia mais curto do ano). Como essa semana será marcada por um frio intenso, com anomalias de temperatura até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos, o Inverno se iniciará com uma intensa onda de frio sobre grande parte da América do Sul.