Primeira onda de frio do inverno vai atingir 7 países e 14 estados; confira
Uma intensa massa de ar polar provocará uma forte onda de frio na América do Sul, com geadas, temperaturas negativas e até neve em diversos países. No Brasil, o sistema atingirá as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, originando até um episódio de friagem.
Modelos meteorológicos de previsão estão indicando a formação de uma nova frente fria nos próximos dias, que virá acompanhada de uma intensa massa de ar polar. O sistema começará a avançar pelo país a partir de sexta-feira (19), trazendo chuvas e frio severo para o centro-sul brasileiro ao longo da semana que vem.
Entre os países que serão afetados estão o Chile, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Peru. Como é possível observar na imagem acima, o país mais severamente afetado pela onda de frio será o Paraguai, onde as anomalias podem chegar a até 10°C abaixo da média e afetarão praticamente todo o território do país.
Em grande parte da Argentina, especialmente nas regiões Patagônica e Semi-árida, previsões indicam temperaturas que podem cair muito abaixo dos zero graus entre a segunda-feira (22) e a terça-feira (23), chegando a -10°C ou -15°C. Isso ocasionará a formação de geadas amplas e também a ocorrência de neve, inclusive nas Ilhas Malvinas.
Temperaturas similares serão registradas na Bolívia e no Peru, especialmente em regiões de maior altitude, que também podem registrar ocorrências pontuais de neve. Nas cordilheiras entre o Chile e a Argentina, que já são naturalmente mais frias, as temperaturas podem chegar perto dos -40°C.
Temperaturas negativas atingem a região Sul
Na quarta-feira (24), e na quinta-feira (25), as temperaturas mínimas nos três estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) também vão atingir valores negativos, o que pode ocasionar a formação de geadas muito fortes e abrangentes nos três estados brasileiros.
Nestes mesmos dias, a massa de ar frio estará avançando de maneira ampla pelo restante do país. Além do Sul, o frio também será sentido na região Sudeste (SP, RJ e sul/oeste de MG), no Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro/sul de Goiás e Distrito Federal) e até mesmo na região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e extremo sudoeste do Pará).
Há risco de geadas em toda a região Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, e também em regiões de maior altitude do Sudeste. Além disso, como a massa de ar frio chegará até o Norte do país, teremos a ocorrência de um novo episódio de friagem - quando massas de ar frio fazem as temperaturas caírem em regiões normalmente mais quentes e úmidas próximas à linha do Equador.
A chegada dessa massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que já acontece neste domingo (21) com o solstício de inverno (o dia mais curto do ano). Como essa semana será marcada por um frio intenso, com anomalias de temperatura até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos, o Inverno se iniciará com uma intensa onda de frio sobre grande parte da América do Sul.