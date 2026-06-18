SC e RS registram recordes consecutivos de frio antes do inverno; veja imagens

Antecipando os efeitos da próxima estação, as cidades do topo da serra gaúcha completaram o terceiro amanhecer seguido com termômetros abaixo de zero grau, alterando a rotina dos moradores e mudando as paisagens locais.

São Joaquim (SC) nesta quinta-feira, 18 de junho — Foto: Mycchel Legnaghi/Divulgação

O Sul do Brasil enfrenta uma intensa onda de frio que trouxe marcas negativas históricas e geada para a região antes mesmo do início oficial do inverno. Cidades das serras catarinense e gaúcha registraram congelamento de superfícies e marcas térmicas sucessivas abaixo de zero grau nas últimas manhãs.

A massa de ar frio derrubou as temperaturas de forma expressiva em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, afetando também áreas litorâneas. O fenômeno meteorológico vem sendo acompanhado por institutos oficiais, que apontam a persistência desse cenário de frio extremo ao longo de toda a semana.

Frio extremo quebra recordes em Santa Catarina

A cidade de Bom Jardim da Serra, localizada na serra catarinense, registrou a menor temperatura do ano no Brasil pelo segundo dia consecutivo. Os termômetros do município marcaram -7,3°C às 4h desta quinta-feira (18), superando a marca de -6,7°C obtida na quarta-feira (17).

Outras localidades da região também enfrentaram marcas muito baixas nesta mesma manhã, como Urupema, com -5,19°C, e Urubici, com -3,83°C. Em São Joaquim, os termômetros atingiram a mínima de -2,82°C, cobrindo de geada a área conhecida como Vale dos Caminhos da Neve.

BRASIL | Os campos cobertos pela geada e uma camada de gelo formada em cima de um lago: essa é a cena que os moradores de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, viveram na manhã desta quinta-feira (18). #frio #baixastemperaturas #suldopais #abcmais pic.twitter.com/18aKjGYzmC Jornal NH (@jornalnh) June 18, 2026

A intensidade do frio na serra catarinense provocou o congelamento de uma poça de água no interior de São Joaquim. O impacto do fenômeno alcançou também o litoral do estado, fazendo Florianópolis registrar sua menor temperatura de 2026, com 5,42°C.

Adicionalmente, os termômetros na cidade de Criciúma, situada no Sul catarinense, marcaram 3,44°C no mesmo horário. Essa massa de ar frio já havia mostrado força no dia anterior, quando quatorze municípios registraram índices abaixo de zero.

Temperaturas negativas persistem na serra gaúcha

No Rio Grande do Sul, o município de Vacaria contabilizou o terceiro dia consecutivo com temperaturas abaixo de zero grau antes do começo do inverno. A cidade amanheceu com a marca de -1°C nesta quinta-feira (18), consolidando-se como o segundo ponto mais frio do território gaúcho.

Nos dias anteriores, a mesma estação local havia apontado marcas ainda menores, com -3,4°C na quarta-feira e -3,2°C na terça-feira. Os termômetros também caíram em outros pontos da serra gaúcha monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O amanhecer registrou marcas baixas como 0,4°C em São Francisco de Paula, 1,7°C em Caxias do Sul e 2,1°C em São José dos Ausentes.

Outras medições na região apontaram que a cidade de Canela registrou 3,3°C, enquanto o município de Bom Jesus marcou 1,5°C nas primeiras horas do dia. Esses dados reforçam a abrangência do frio intenso que se espalhou por diferentes áreas dos Campos de Cima da Serra.