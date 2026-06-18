Sequência de frentes frias traz risco chuvas extremas com acumulados próximos ou superiores a 100 mm em 3 estados

A passagem de duas frentes frias num período de apenas quatro dias pode deixa alerta de volumes de chuva considerados extremos, com risco de transtornos relacionados a alagamentos e enxurradas.

Duas frentes frias estão previstas para cruzar o Brasil entre sexta (19) e segunda-feira (22), deixando alerta para tempestades intensas e volumes elevados de chuva que podem causar transtornos.

As áreas com maior alerta estão na faixa leste entre Santa Catarina e São Paulo, entre sábado (20) e a próxima terça-feira (23). Os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm em três estados. Confira os detalhes.

Índice de previsão extrema

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF destaca regiões onde a chuva diária prevista difere significativamente do que normalmente ocorre naquela época do ano. Os valores do EFI variam de 0,5 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a indicação de que o acumulado previsto é incomum ou potencialmente extremo para aquela região. Em geral, valores acima de 0,5 indicam condições incomuns, enquanto valores superiores a 0,8 sugerem eventos muito raros ou extremos.

Os mapas abaixo mostram o EFI para a precipitação no sábado (20) e terça-feira (23), e o círculo vermelho destaca as áreas onde a combinação entre EFI elevado e altos volumes previstos de chuva merece maior atenção.

Na faixa leste entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 80 mm em apenas 24 horas no sábado (20), o que representa chuva intensa com potencial para transtornos relacionados a alagamentos e enxurradas.

EFI do modelo ECMWF para precipitação no próximo sábado (20) e terça-feira (23). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Na terça-feira (23), a área de maior destaque permanece sobre o estado de São Paulo e regiões vizinhas, enquanto na quarta-feira (24) a frente fria avança e deixa a faixa leste entre São Paulo e o Rio de Janeiro em alerta para a manutenção de chuvas volumosas.

Embora o EFI também destaque outras áreas do Brasil, isso não significa necessariamente volumes de chuva tão elevados quanto os previstos para o Sul e Sudeste. Como o índice é calculado em relação à climatologia de cada região, valores relativamente baixos de precipitação podem ser considerados incomuns em áreas que normalmente permanecem secas nesta época do ano.

Acumulados em torno de 100 mm

Os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm no leste de Santa Catarina, interior de São Paulo e oeste do Paraná entre sexta-feira (19) e o final da terça-feira (23).

Os acumulados elevados estão associados com tempestades e uma injeção de umidade vinda através de um rio atmosférico, que transporta vapor d’água da Amazônia em direção ao ciclone da frente fria.

Previsão de rio atmosférico para segunda-feira (22), segundo o ECMWF.

No entanto, a precipitação é uma das variáveis meteorológicas com maior incerteza de previsão, especialmente quando associada à ocorrência de tempestades, que dependem de processos atmosféricos em escalas menores e podem provocar grandes diferenças nos volumes acumulados em curtas distâncias.

Previsão de chuva acumulada até o final de terça-feira (23), segundo o ECMWF.

Por esse motivo, a localização exata dos maiores acumulados tem variado entre as últimas rodadas dos modelos de previsão. Apesar dessas oscilações, os sinais permanecem consistentes para a ocorrência de chuva volumosa principalmente na faixa leste entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com maior potencial para acumulados expressivos e transtornos localizados.