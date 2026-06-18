Frente fria muda o tempo nas próximas horas com alerta em 7 estados
Nas próximas horas, a previsão mostra o avanço de uma frente fria sobre o Brasil. O sistema frontal irá provocar mudanças no tempo ainda nesta quinta-feira e deixa 7 estados em alerta.
A semana começou com algumas instabilidades pelo Centro-Sul do Brasil que rapidamente cessaram e se tornaram dias de tempo firme e estável. Contudo, o tempo vai mudar novamente a partir desta quinta-feira (18) e 7 estados entre as Regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste serão afetados.
A previsão indica a chegada de uma frente fria nas próximas horas. Sistema que irá provocar chuvas intensas, aumenta os riscos de tempestades e do potencial para transtornos. Pelo menos sete estados vão ficar em alerta. Veja a lista dos estados em alerta:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- São Paulo
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Rondônia
Confira a previsão do tempo e como a frente fria afeta o seu estado e região.
Chuvas intensas e tempestades deixam sinal de alerta
Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil a partir do final da noite desta quinta-feira (18). Mas ao longo da tarde e noite mudanças no tempo já serão percebidas como aumento de nebulosidade sobre os municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
No decorrer da madrugada de sexta-feira (19), a frente fria irá avançar pelo estado gaúcho e há riscos de chuvas intensas e temporais. A esta altura nuvens carregadas já se encontram sobre o Paraná e começam a surgir sobre o estado do Mato Grosso do Sul.
As maiores preocupações ocorrem no período da tarde com o aumento da intensidade das chuvas e sua grande área de atuação de Norte a Sul do Brasil. As chuvas intensas estão previstas para atingirem áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.
A frente fria terá suporte de umidade que é transportada por um canal úmido desde áreas do Norte do país.Com isso, têm-se a formação de nuvens carregadas com potencial para gerar problemas como alagamentos devido aos altos acumulados de chuva em um curto período de tempo.
Com a chegada do período da noite, as chuvas perdem força, mas ainda ocorrem sobre algumas áreas do Brasil. No Sudeste sua chegada acontece ao final da sexta-feira (19), com o aumento da presença de nuvens sobre o estado de São Paulo dando fim aos dias de sol, por enquanto.
No estado paulista, as chuvas devem acontecer de forma bastante pontual, próxima a divisa com o Paraná. O modelo ECMWF prevê chuvas com intensidade moderada, com baixa expectativa de transtornos.
A sexta-feira (19) terá os maiores acumulados ocorrendo no sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina com volumes superiores aos 30 mm. Em áreas pontuais do Mato Grosso do Sul, o acumulado supera os 40 mm, caso de Iguatemi/MS. Nos demais estados afetados pela frente fria, os acumulados variam entre 5 mm e 30 mm até o final do dia de amanhã (19).