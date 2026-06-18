Frente fria muda o tempo nas próximas horas com alerta em 7 estados

Nas próximas horas, a previsão mostra o avanço de uma frente fria sobre o Brasil. O sistema frontal irá provocar mudanças no tempo ainda nesta quinta-feira e deixa 7 estados em alerta. Veja também: Duas frentes frias vão atingir o país em apenas 4 dias; veja a previsão

A semana começou com algumas instabilidades pelo Centro-Sul do Brasil que rapidamente cessaram e se tornaram dias de tempo firme e estável. Contudo, o tempo vai mudar novamente a partir desta quinta-feira (18) e 7 estados entre as Regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste serão afetados.

A previsão indica a chegada de uma frente fria nas próximas horas. Sistema que irá provocar chuvas intensas, aumenta os riscos de tempestades e do potencial para transtornos. Pelo menos sete estados vão ficar em alerta. Veja a lista dos estados em alerta:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

Confira a previsão do tempo e como a frente fria afeta o seu estado e região.

Chuvas intensas e tempestades deixam sinal de alerta

Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil a partir do final da noite desta quinta-feira (18). Mas ao longo da tarde e noite mudanças no tempo já serão percebidas como aumento de nebulosidade sobre os municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No decorrer da madrugada de sexta-feira (19), a frente fria irá avançar pelo estado gaúcho e há riscos de chuvas intensas e temporais. A esta altura nuvens carregadas já se encontram sobre o Paraná e começam a surgir sobre o estado do Mato Grosso do Sul.

Chuva e presença de nuvens marcam a tarde desta sexta-feira (19). Há previsão de chuvas intensas sobre áreas da Região Sul, Centro-Oeste e Norte.

As maiores preocupações ocorrem no período da tarde com o aumento da intensidade das chuvas e sua grande área de atuação de Norte a Sul do Brasil. As chuvas intensas estão previstas para atingirem áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

A frente fria terá suporte de umidade que é transportada por um canal úmido desde áreas do Norte do país.Com isso, têm-se a formação de nuvens carregadas com potencial para gerar problemas como alagamentos devido aos altos acumulados de chuva em um curto período de tempo.

Canal de umidade ganha força neta sexta (19) e promove suporte para chuvas intensas e tempestades sobre o Brasil.

Com a chegada do período da noite, as chuvas perdem força, mas ainda ocorrem sobre algumas áreas do Brasil. No Sudeste sua chegada acontece ao final da sexta-feira (19), com o aumento da presença de nuvens sobre o estado de São Paulo dando fim aos dias de sol, por enquanto.

No estado paulista, as chuvas devem acontecer de forma bastante pontual, próxima a divisa com o Paraná. O modelo ECMWF prevê chuvas com intensidade moderada, com baixa expectativa de transtornos.

Mapa de chuva acumulada mostra que os maiores volumes ocorrem entre PR, SC e MS, onde variam entre 30 e 45 mm.

A sexta-feira (19) terá os maiores acumulados ocorrendo no sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina com volumes superiores aos 30 mm. Em áreas pontuais do Mato Grosso do Sul, o acumulado supera os 40 mm, caso de Iguatemi/MS. Nos demais estados afetados pela frente fria, os acumulados variam entre 5 mm e 30 mm até o final do dia de amanhã (19).