Frente fria muda o tempo e SC e PR entram em alerta para chuva volumosa
Nova frente fria vai trazer chuva persistente e intensa e com risco de temporais isolados para Santa Catarina e Paraná entre esta sexta (19) e o sábado (20), com acumulados chegando aos 80 mm em áreas catarinenses.
O finalzinho do outono vai contar com uma mudança no tempo em Santa Catarina e no Paraná: uma nova frente fria vai avançar e deixar os dois estados em alerta para chuvas intensas e persistentes e temporais isolados entre esta sexta-feira (19) e o sábado (20).
São esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, e os acumulados até o final do sábado (20) podem chegar em torno dos 80 mm em áreas catarinenses. No domingo (21) o tempo volta a ficar mais estável nos dois estados.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Nova frente fria leva chuva forte e temporais a SC e PR
As instabilidades retornam para os dois estados entre esta sexta (19) e o sábado (20) devido à passagem de uma nova frente fria.
Na sexta-feira (19) durante a manhã o sistema já provoca chuvas moderadas a pontualmente fortes e com risco de temporais isolados nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná e no Extremo Oeste e Oeste catarinenses.
Ao longo da tarde e à noite, à medida que o sistema avança, ele leva as chuvas para as demais áreas dos dois estados, com exceção do Litoral Norte catarinense e do leste do Paraná, onde a chuva deve chegar no sábado (20).
E à tarde ainda haverá condições para fortes temporais em áreas do Oeste e Centro do Paraná.
Além disso, a sexta-feira (19) será ventosa nos estados. No Paraná, rajadas de vento moderadas de até 60 km/h, especialmente no centro e no oeste. Em Santa Catarina, os ventos de norte/nordeste terão rajadas entre 50 e 75 km/h pelo estado.
Na capital Florianópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e as pancadas de chuva devem chegar mais no fim do tarde e à noite. Em Curitiba, tempo firme com sol e algumas nuvens durante o dia, mas não chove.
Ao longo do sábado (20), a frente fria continua provocando chuvas persistentes de moderada a forte intensidade e com trovoadas na porção centro-leste dos dois estados.
Em Santa Catarina, o risco é maior entre a entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte e o Planalto Norte. No Paraná, há maior risco no norte, Grande Curitiba e litoral.
Na porção Oeste dos dois estados o tempo volta a ficar firme gradativamente ao longo do dia.
Em Curitiba, o sábado (20) todo será chuvoso, com céu nublado e muitas trovoadas. A capital Florianópolis terá um dia nublado com chuva moderada ao longo do dia.
Os acumulados de precipitação entre hoje (18) e a noite (23h) do sábado (20), que é até quando a frente fria vai trazer chuvas para a região, vão ficar entre 20 e 50 mm em praticamente todas as áreas.
Contudo, os maiores acumulados são esperados no Vale do Itajaí (SC), onde vão variar de 60 a 70 mm, mas pontualmente podendo chegar em torno dos 80 mm, como por exemplo, em Doutor Pedrinho/SC (83 mm).
Em Florianópolis e Curitiba os volumes esperados ficarão em torno dos 42 mm até o fim do sábado (20).