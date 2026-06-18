Frente fria muda o tempo e SC e PR entram em alerta para chuva volumosa

Nova frente fria vai trazer chuva persistente e intensa e com risco de temporais isolados para Santa Catarina e Paraná entre esta sexta (19) e o sábado (20), com acumulados chegando aos 80 mm em áreas catarinenses. Mais previsão: Duas frentes frias vão atingir o país em apenas 4 dias; veja a previsão

O finalzinho do outono vai contar com uma mudança no tempo em Santa Catarina e no Paraná: uma nova frente fria vai avançar e deixar os dois estados em alerta para chuvas intensas e persistentes e temporais isolados entre esta sexta-feira (19) e o sábado (20).

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São esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, e os acumulados até o final do sábado (20) podem chegar em torno dos 80 mm em áreas catarinenses. No domingo (21) o tempo volta a ficar mais estável nos dois estados.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Nova frente fria leva chuva forte e temporais a SC e PR

As instabilidades retornam para os dois estados entre esta sexta (19) e o sábado (20) devido à passagem de uma nova frente fria.

Na sexta-feira (19) durante a manhã o sistema já provoca chuvas moderadas a pontualmente fortes e com risco de temporais isolados nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná e no Extremo Oeste e Oeste catarinenses.

Sexta-feira (19) com chuva forte e temporais isolados em grande parte de SC e do PR, especialmente no Oeste. No sábado (20) a chuva fica mais localizada no centro-leste dos estados.

Ao longo da tarde e à noite, à medida que o sistema avança, ele leva as chuvas para as demais áreas dos dois estados, com exceção do Litoral Norte catarinense e do leste do Paraná, onde a chuva deve chegar no sábado (20).

E à tarde ainda haverá condições para fortes temporais em áreas do Oeste e Centro do Paraná.

Além disso, a sexta-feira (19) será ventosa nos estados. No Paraná, rajadas de vento moderadas de até 60 km/h, especialmente no centro e no oeste. Em Santa Catarina, os ventos de norte/nordeste terão rajadas entre 50 e 75 km/h pelo estado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (19) às 11h à esquerda e às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital Florianópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e as pancadas de chuva devem chegar mais no fim do tarde e à noite. Em Curitiba, tempo firme com sol e algumas nuvens durante o dia, mas não chove.

Ao longo do sábado (20), a frente fria continua provocando chuvas persistentes de moderada a forte intensidade e com trovoadas na porção centro-leste dos dois estados.

Em Santa Catarina, o risco é maior entre a entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte e o Planalto Norte. No Paraná, há maior risco no norte, Grande Curitiba e litoral.

Previsão de densidade de raios (temporais) para sexta-feira (19) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na porção Oeste dos dois estados o tempo volta a ficar firme gradativamente ao longo do dia.

Em Curitiba, o sábado (20) todo será chuvoso, com céu nublado e muitas trovoadas. A capital Florianópolis terá um dia nublado com chuva moderada ao longo do dia.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (18) e a noite (23h) do sábado (20), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação entre hoje (18) e a noite (23h) do sábado (20), que é até quando a frente fria vai trazer chuvas para a região, vão ficar entre 20 e 50 mm em praticamente todas as áreas.

Até o fim do sábado (20), os maiores acumulados ficarão no Vale do Itajaí (SC), variando entre 50 e 70 mm mas podendo chegar aos 80 mm.

Contudo, os maiores acumulados são esperados no Vale do Itajaí (SC), onde vão variar de 60 a 70 mm, mas pontualmente podendo chegar em torno dos 80 mm, como por exemplo, em Doutor Pedrinho/SC (83 mm).

Em Florianópolis e Curitiba os volumes esperados ficarão em torno dos 42 mm até o fim do sábado (20).