Natureza, lazer e atividades ao ar livre em São Paulo: conheça o Parque Ecológico do Tietê

Com espaços para lazer, esportes e cultura, o parque recebe mais de 300 mil visitantes por mês. Fica na Zona Leste da capital paulista e tem várias atividades para a família. Saiba mais aqui.

O Parque Ecológico do Tietê tem uma área total equivalente a 5 Central Parks (EUA) ou a 11 Ibirapueras (SP). Crédito: Divulgação.

O Parque Ecológico do Tietê (PET) é uma área de proteção ambiental com mais de 14 milhões de metros quadrados, localizado na várzea do Rio Tietê, entre as cidades de São Paulo e Guarulhos.

Em São Paulo, o Parque é conhecido também como Núcleo Engenheiro Goulart, e fica na Zona Leste da capital paulista.

Inaugurado em março de 1982 com projeto arquitetônico e paisagístico do renomado arquiteto Ruy Ohtake, o PET oferece opções de lazer e cultura ao ar livre em São Paulo. Ao longo dos anos, o parque passou por algumas revitalizações para manter a sua proposta, que é unir preservação ambiental e qualidade de vida. Descubra mais sobre o local abaixo.

O que fazer no PET

Começamos falando sobre a fauna e a flora do parque. Os animais que vivem por lá são provenientes da mata do Rio Tietê. Há vários quatis, que até aparecem nas trilhas, anu-pretos, biguás, gavião carcarás, chupins, sabiá-pocas, teiús, capivaras, entre outros.

Inclusive, dentro do parque está o CETRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), uma unidade para acolhimento, triagem, tratamento e reabilitação de animais silvestres resgatados do tráfico ilegal ou vítimas de acidentes. Muitos desses animais retornam à natureza depois de um período de cuidados.

A flora também é bem diversa, com plantas aquáticas, aguapés, salvínias, embaúbas, pitangueiras, jaboticabeiras, goiabeiras, maracujás, cássia-aleluias, helicônias, entre outras.

O Parque Ecológico do Tietê (PET) ocupa a várzea do Rio Tietê e oferece lazer e contato com a natureza em São Paulo. Crédito: Divulgação.

Além das belezas da fauna e flora, são oferecidas diversas atividades recreativas, como trilha para caminhadas, pista de bicicross, pista de atletismo, áreas de ginásticas, academia ao ar livre, pista de cooper, playgrounds para crianças, quiosques e áreas para piqueniques.

O parque ainda possui 17 campos de futebol, 5 quadras poliesportivas, palco para shows, biblioteca, o Museu do Tietê e um Centro Cultural. A estrutura conta ainda com 12 sanitários, sendo 4 para pessoas com deficiência, 7 vestiários e ambulatório.

Há passeios (aluguel) de trenzinho, de pedalinho e bicicletas com custos bem em conta, mas só funcionam nos finais de semana e feriados. O trenzinho é um dos principais destaques, e percorre uma trilha de 4 km, possibilitando ao visitante conhecer melhor a flora e a fauna do local.

Algumas informações importantes

Dentro do PET há restaurantes e lanchonetes, que funcionam todos os dias da semana. Há também várias churrasqueiras disponíveis para reserva gratuita.

Não é permitido entrar no parque com animais de estimação, especialmente porque podem ser atacados por algumas espécies da fauna presente como os quatis, que circulam livremente no local. Não é permitido nadar nos lagos nem no Rio Tietê.

O PET está localizado na Rodovia Parque, n. 8054, Vila Santo Henrique - Zona Leste da capital paulista. A entrada é gratuita e ele funciona diariamente, das 6h às 17h, inclusive aos fins de semana e feriados.

Para mais informações, conferir a página oficial do PET na rede social Instagram, que é: @parqueecologicotiete.

