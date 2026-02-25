Chuvas intensas deixam em alerta 23 estados, 5 estão sob alerta vermelho nesta quinta, 26

A presença de um ciclone subtropical na costa do Brasil reforça a ocorrência de chuvas intensas sobre parte do país. Há riscos de chuvas intensas e grandes acumulados deixam 5 estados em alerta vermelho. Veja também: Areias do Saara atravessam o Atlântico e chegam ao Brasil e mais 9 países das Américas

As chuvas têm gerado preocupação aos moradores de inúmeros municípios no Brasil. Nesta quinta-feira (26), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) manteve o alerta laranja para 23 estados brasileiros devido à possibilidade de chuvas intensas.

Além do alerta laranja para riscos de chuvas intensas, está em vigor até a sexta-feira (27) o alerta vermelho para grandes acumulados de chuva, que afeta 607 municípios distribuídos em cinco estados entre o Sudeste e o Nordeste do país. Confira a lista dos estados sob grande perigo:

Mapas de alerta do INMET para esta quinta-feira (26).

São Paulo (leste e litoral paulista)

Minas Gerais (leste mineiro)

Rio de Janeiro (totalidade)

Espírito Santo (totalidade)

Bahia (extremo sul)

A seguir, acompanhe a previsão do tempo com outras informações e detalhes para esta quinta-feira (26).

Brasil sob risco de chuvas intensas e transtornos

Desde o início da manhã, pancadas de chuva estão previstas para alguns estados brasileiros, como Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Contudo, a intensidade das chuvas varia conforme a região: na porção Norte, há previsão de chuva moderada a forte; enquanto no Sudeste, a chuva ocorre de forma mais fraca e isolada nas primeiras horas do dia.

O tempo permanece fechado durante toda a manhã, com raras aparições do sol. A partir do fim da manhã, as instabilidades ganham força e o céu fica encoberto, com nuvens carregadas e possibilidade de chuva a qualquer momento.

Corredor de umidade se instala sobre o Brasil, e facilita a formação de nuvens carregadas sobre o país na tarde desta quinta-feira (26).

No Norte do Brasil, as chuvas atingem com maior intensidade os estados do Acre, Amazonas e Pará. Nas demais áreas da região, a intensidade tende a ser menor. No Centro-Oeste, as colheitas podem sofrer paralisações, já que há previsão de chuvas intensas sobre o Mato Grosso e boa parte de Goiás.

A situação mais preocupante ocorre no leste do Sudeste, onde as chuvas intensas tendem a começar já no início da tarde, com potencial para transtornos em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A atenção também se volta às capitais desses estados, que podem registrar alagamentos e transbordamentos de rios.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (26).

Com a chegada da tarde, os alertas laranja se confirmam. Na Região Norte, há risco de chuvas intensas e tempestades sobre o oeste e sul do Amazonas, norte de Rondônia e áreas pontuais do Pará. No Centro-Oeste, as chances de chuva forte se concentram no leste do Mato Grosso e em Goiás.

O Nordeste também está na lista de áreas sob alerta. Diversos estados têm previsão de chuvas intensas, com maior preocupação para o leste da Bahia e a região do Rio São Francisco, além do interior de Pernambuco, Paraíba, Piauí e Maranhão.

Probabilidade de chuva para esta quinta-feira (26).

No Sudeste, o solo já se encontra encharcado. Dessa forma, os volumes de chuva previstos para esta quinta-feira (26) podem provocar novamente deslizamentos de terra na porção leste da região. Em alerta vermelho estão 607 municípios entre os estados do Sudeste e o sul da Bahia.

Nesta quinta-feira (26), o litoral de Santa Catarina e do Paraná também pode registrar chuvas intensas, com possibilidade de problemas em áreas urbanas. É importante manter-se atento à previsão do tempo e aos alertas oficiais.