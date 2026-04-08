Essa praia do litoral brasileiro já foi eleita a melhor do mundo (superando até mesmo Mykonos); descubra onde fica
Esta praia, localizada em Fernando de Noronha, já foi eleita várias vezes como a melhor praia do mundo, reconhecida por suas águas cristalinas, vida marinha rica e falésias imponentes. Descubra aqui que lugar é este.
Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um arquipélago vulcânico que fica a cerca de 350 km ao longo da costa do Nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho e santuário ecológico protegido com uma linha costeira recortada e vários ecossistemas.
É um destino turístico reconhecido pelas suas belas praias pouco urbanizadas e por atividades como mergulho e snorkeling. E uma praia queridinha sua já foi eleita 7 vezes como a melhor do mundo, desbancando até mesmo a famosa e badalada Mykonos, na Grécia. Saiba mais abaixo.
Que praia é esta?
Trata-se da Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, eleita 7 vezes pelo TripAdvisor como a melhor praia do mundo, isso nos anos de: 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2023 e 2024. Ela superou praias famosas como as de Maldivas, Caribe e Havaí.
E o que faz dela ser considerada a melhor do mundo? A sua faixa de areia dourada, cercada por imponentes falésias, e a água cristalina de diferentes tonalidades de azul e verde. É um verdadeiro paraíso!
Durante a época seca, seu mar se transforma em uma grande piscina com águas calmas e cristalinas, e na época de chuvas acontece um espetáculo da natureza: uma cachoeira de água doce.
A Baía do Sancho é lar de bancos de corais e abriga uma rica fauna marinha, como tartarugas e peixes coloridos, que pode ser admirada em mergulhos de flutuação com snorkel ou passeios de barco, com a companhia de golfinhos ao lado da embarcação, se você tiver sorte… Há ainda trilhas ecológicas que oferecem vistas panorâmicas do alto das falésias.
Para chegar até o local, é preciso descer um paredão com mais de 50 metros de altura, que conta com duas escadarias encravadas na rocha e uma terceira em pedra. Outra forma de chegar ao Sancho sem ser pelas escadas é por barco. Aliás, a baía é ponto de parada dos passeios de barco. Mas vale muito a pena conhecer!
Esse isolamento geográfico, aliado às rígidas regras de preservação ambiental do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), garante que o ecossistema permaneça protegido.
E atenção: para visitar a praia é necessário pagar a taxa de preservação ambiental (TPA) de Fernando de Noronha e comprar o ingresso do Parque Nacional Marinho.
Qual a melhor época para ir visitar? Para quem procura as melhores condições de mergulho e visibilidade, o período entre agosto e dezembro é o mais indicado, quando o mar costuma estar mais calmo. Contudo, de abril a junho as cachoeiras se formam nas falésias devido às chuvas, e a maré baixa forma piscinas naturais.
Referências da notícia
Praia brasileira supera Havaí e Maldivas e é eleita 7 vezes a melhor do mundo. 30 de março, 2026. Leonardo Sandre.
Baía do Sancho, em Noronha, é eleita a melhor praia do mundo. 30 de outubro, 2020. Giovanna Simonetti.
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