Essa praia do litoral brasileiro já foi eleita a melhor do mundo (superando até mesmo Mykonos); descubra onde fica

Esta praia, localizada em Fernando de Noronha, já foi eleita várias vezes como a melhor praia do mundo, reconhecida por suas águas cristalinas, vida marinha rica e falésias imponentes. Descubra aqui que lugar é este.

Esta praia famosa em Fernando de Noronha (Pernambuco) já foi eleita várias vezes como a melhor do mundo. Crédito: Ana Clara Marinho/TV Globo.

Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um arquipélago vulcânico que fica a cerca de 350 km ao longo da costa do Nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho e santuário ecológico protegido com uma linha costeira recortada e vários ecossistemas.

É um destino turístico reconhecido pelas suas belas praias pouco urbanizadas e por atividades como mergulho e snorkeling. E uma praia queridinha sua já foi eleita 7 vezes como a melhor do mundo, desbancando até mesmo a famosa e badalada Mykonos, na Grécia. Saiba mais abaixo.

Que praia é esta?

Trata-se da Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, eleita 7 vezes pelo TripAdvisor como a melhor praia do mundo, isso nos anos de: 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2023 e 2024. Ela superou praias famosas como as de Maldivas, Caribe e Havaí.

E o que faz dela ser considerada a melhor do mundo? A sua faixa de areia dourada, cercada por imponentes falésias, e a água cristalina de diferentes tonalidades de azul e verde. É um verdadeiro paraíso!

A Baía do Sancho, no Arquipélago de Fernando de Noronha, oferece uma das mais belas vistas da ilha com seu mar azul turquesa. Na foto, as escadarias que levam até o local. Crédito: Divulgação.

Durante a época seca, seu mar se transforma em uma grande piscina com águas calmas e cristalinas, e na época de chuvas acontece um espetáculo da natureza: uma cachoeira de água doce.

A Baía do Sancho é lar de bancos de corais e abriga uma rica fauna marinha, como tartarugas e peixes coloridos, que pode ser admirada em mergulhos de flutuação com snorkel ou passeios de barco, com a companhia de golfinhos ao lado da embarcação, se você tiver sorte… Há ainda trilhas ecológicas que oferecem vistas panorâmicas do alto das falésias.

Piscinas naturais na Baía do Sancho (PE). Crédito: Divulgação.

Para chegar até o local, é preciso descer um paredão com mais de 50 metros de altura, que conta com duas escadarias encravadas na rocha e uma terceira em pedra. Outra forma de chegar ao Sancho sem ser pelas escadas é por barco. Aliás, a baía é ponto de parada dos passeios de barco. Mas vale muito a pena conhecer!

Esse isolamento geográfico, aliado às rígidas regras de preservação ambiental do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), garante que o ecossistema permaneça protegido.

E atenção: para visitar a praia é necessário pagar a taxa de preservação ambiental (TPA) de Fernando de Noronha e comprar o ingresso do Parque Nacional Marinho.

Qual a melhor época para ir visitar? Para quem procura as melhores condições de mergulho e visibilidade, o período entre agosto e dezembro é o mais indicado, quando o mar costuma estar mais calmo. Contudo, de abril a junho as cachoeiras se formam nas falésias devido às chuvas, e a maré baixa forma piscinas naturais.

Referências da notícia

Praia brasileira supera Havaí e Maldivas e é eleita 7 vezes a melhor do mundo. 30 de março, 2026. Leonardo Sandre.

Baía do Sancho, em Noronha, é eleita a melhor praia do mundo. 30 de outubro, 2020. Giovanna Simonetti.