Distrito mineiro a mais de 1.500 metros de altitude ganha destaque: seu 'charme europeu' é reconhecido mundialmente
Este distrito, também conhecido como a “Suíça Mineira”, é um típico destino de inverno, famoso pelo seu clima frio e arquitetura europeia, e até já foi eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo.
Um distrito do município de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é muito famoso pelo clima europeu, arquitetura europeia e rica gastronomia. É um local ideal tanto para relaxar quanto para o ecoturismo e aventura.
Aliás, conhecido pela tradicional hospitalidade mineira, este distrito já foi eleito um dos lugares mais acolhedores do mundo em premiações de plataformas de turismo.
Estamos falando de Monte Verde, que fica a mais de 1.500 metros de altitude e é carinhosamente conhecido como a “Suíça Brasileira” justamente pelo seu clima frio e arquitetura com inspiração alpina (Alpes Suíços).
Conheça mais sobre este lugar incrível.
Os atrativos de Monte Verde
Monte Verde é um destino romântico por excelência, com paisagens serranas, fondue e hospedagens aconchegantes com lareira.
O distrito tem uma charmosa vila central, onde se encontra a maior parte do comércio, como lojinhas de chocolates artesanais, de queijos produzidos na região, malhas, souvenirs e cafeterias aconchegantes.
Aliás, a gastronomia é um dos seus pontos fortes, com fondues e diversos pratos da culinária mineira e internacional, servidos em restaurantes aconchegantes.
Monte Verde também é palco de alguns eventos interessantes como: o Festival de Inverno que ocorre nos fins de semana de julho, com shows, oficinas culturais e outras atrações; o Festival Gastronômico (em outubro), quando os restaurantes ganham cardápios especiais e ocorrem diversas oficinas; e o Festival de Natal, obviamente em dezembro, com apresentações temáticas e decoração especial.
Além da gastronomia exemplar, os hotéis e pousadas da região também são conhecidos pelo conforto e pela atenção aos detalhes, proporcionando experiências únicas.
A região também tem atrativos para quem curte a natureza, como ecoturismo e esportes de aventura. Trilhas como a Pedra Redonda, a Pedra Partida e o Chapéu do Bispo oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego, enquanto atividades como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo garantem momentos de adrenalina.
Para os mais aventureiros, a Mega Tirolesa da Fazenda Radical é uma ótima opção. O local oferece ainda outras atividades, como arvorismo, arco e flecha e parede de escalada.
Outra opção é o Parque Oschin, um lugar onde os visitantes podem caminhar em meio a uma grande floresta de araucárias e que oferece várias atividades para a família. O Parque VillaLeta é um espaço verde com uma temática viking; é rodeado por natureza e oferece algumas atrações como arco e flecha e também uma ampla área kids.
Outros pontos turísticos da cidade são: fábricas de chocolates, com visitações e muitas delícias, um bar de gelo (o IceBar Monte Verde), um orquidário (Orquidário MV), uma fábrica de sabonetes (Fábrica de Sabonetes Folhas e Flores) e a Galeria de Arte Unger’s Pottery House.
Referência da notícia
Carolina, A.. (2026). Charme europeu no topo das serras de Minas Gerais: refúgio a 1.555 metros é reconhecido mundialmente como um dos lugares mais hospitaleiros.
Carvalho, G.. (2025). Monte Verde MG: o que fazer, roteiro completo, dicas de hospedagem e mais!.
Santos, C.. (2022). Monte Verde, em Minas Gerais, é eleito o 6º lugar mais acolhedor do mundo.