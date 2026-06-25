Distrito mineiro a mais de 1.500 metros de altitude ganha destaque: seu 'charme europeu' é reconhecido mundialmente

Este distrito, também conhecido como a “Suíça Mineira”, é um típico destino de inverno, famoso pelo seu clima frio e arquitetura europeia, e até já foi eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo.

Este destino turístico é ideal para quem quer fugir da rotina e curtir dias de descanso em um ambiente romântico, acolhedor e repleto de charme. Crédito: Divulgação.

Um distrito do município de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é muito famoso pelo clima europeu, arquitetura europeia e rica gastronomia. É um local ideal tanto para relaxar quanto para o ecoturismo e aventura.

Aliás, conhecido pela tradicional hospitalidade mineira, este distrito já foi eleito um dos lugares mais acolhedores do mundo em premiações de plataformas de turismo.

Estamos falando de Monte Verde, que fica a mais de 1.500 metros de altitude e é carinhosamente conhecido como a “Suíça Brasileira” justamente pelo seu clima frio e arquitetura com inspiração alpina (Alpes Suíços).

Conheça mais sobre este lugar incrível.

Os atrativos de Monte Verde

Monte Verde é um destino romântico por excelência, com paisagens serranas, fondue e hospedagens aconchegantes com lareira.

O distrito tem uma charmosa vila central, onde se encontra a maior parte do comércio, como lojinhas de chocolates artesanais, de queijos produzidos na região, malhas, souvenirs e cafeterias aconchegantes.

Aliás, a gastronomia é um dos seus pontos fortes, com fondues e diversos pratos da culinária mineira e internacional, servidos em restaurantes aconchegantes.

Monte Verde ganhou o título de cidade mais acolhedora do Brasil em 2022 pelo site especializado em hospedagens Booking através da sua premiação Traveller Review Awards 2022. Os moradores são conhecidos por sua simpatia e receptividade, qualidades que tornam a experiência dos visitantes ainda mais memorável.

Monte Verde também é palco de alguns eventos interessantes como: o Festival de Inverno que ocorre nos fins de semana de julho, com shows, oficinas culturais e outras atrações; o Festival Gastronômico (em outubro), quando os restaurantes ganham cardápios especiais e ocorrem diversas oficinas; e o Festival de Natal, obviamente em dezembro, com apresentações temáticas e decoração especial.

Além da gastronomia exemplar, os hotéis e pousadas da região também são conhecidos pelo conforto e pela atenção aos detalhes, proporcionando experiências únicas.

Shopping Celeiro, anexo à Avenida principal de Monte Verde (MG). Crédito: Blog Viagens e caminhos.

A região também tem atrativos para quem curte a natureza, como ecoturismo e esportes de aventura. Trilhas como a Pedra Redonda, a Pedra Partida e o Chapéu do Bispo oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego, enquanto atividades como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo garantem momentos de adrenalina.

Para os mais aventureiros, a Mega Tirolesa da Fazenda Radical é uma ótima opção. O local oferece ainda outras atividades, como arvorismo, arco e flecha e parede de escalada.

O Parque Oschin oferece várias atrações em meio à natureza para a família, com mega playground, trilhas e fazendinha. Crédito: Divulgação.

Outra opção é o Parque Oschin, um lugar onde os visitantes podem caminhar em meio a uma grande floresta de araucárias e que oferece várias atividades para a família. O Parque VillaLeta é um espaço verde com uma temática viking; é rodeado por natureza e oferece algumas atrações como arco e flecha e também uma ampla área kids.

Outros pontos turísticos da cidade são: fábricas de chocolates, com visitações e muitas delícias, um bar de gelo (o IceBar Monte Verde), um orquidário (Orquidário MV), uma fábrica de sabonetes (Fábrica de Sabonetes Folhas e Flores) e a Galeria de Arte Unger’s Pottery House.