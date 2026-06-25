Enquanto a China promove uma visão pacífica e colaborativa para a sua exploração espacial, os Estados Unidos cogitam uma perigosa corrida armamentista para dominar recursos críticos no espaço e na Lua.

A Lua possui recursos como hélio-3 e água em seus polos, e é por isso que é tão importante chegar lá primeiro.

Em notícias que nada têm a ver com astronomia e tudo a ver com geopolítica, ou melhor, heliopolítica (se é que podemos chamar assim), os Estados Unidos agora querem "salvar" a Lua porque, bem... os recursos energéticos lunares não vão se "liberar" sozinhos do maligno comunismo chinês, não é mesmo?

De acordo com a posição oficial da China, seu programa espacial se baseia única e exclusivamente na exploração pacífica e no desenvolvimento industrial para o benefício de toda a humanidade, promovendo uma visão de colaboração científica e progresso tecnológico global.

Embora a China apresente seus esforços sob uma ótica civil — priorizando o consenso internacional e opondo-se à transformação do espaço em campo de batalha —, os Estados Unidos insistem que o programa chinês de voos espaciais tripulados é liderado diretamente pelo Exército de Libertação Popular.

Em contraste, a "inteligência" dos Estados Unidos define "o ambiente atual como uma corrida espacial moderna sem um objetivo claro". Para esses grandes pensadores modernos, o espaço é um domínio de competição militar e geopolítica, onde potências opostas buscam obter vantagem.

Cabe a nós decidir se embarcamos na jornada rumo à modernização ou se caímos, segundo os "libertadores do mundo (e agora do espaço)", numa perigosa ambiguidade cujo propósito oculto é impor normas e regras à economia e à futura exploração espacial global.

Cooperação ou domínio territorial?

A Lua representa o marco mais crucial, para o qual a China desenvolveu um programa científico estruturado. Este programa já concluiu a fase de coleta de amostras com missões robóticas às regiões escuras das áreas polares e consolidou suas capacidades tecnológicas.

Como ápice desse esforço, a nação asiática planeja construir uma Estação Internacional de Pesquisa Lunar, um projeto inicialmente empreendido em conjunto com a Rússia, mas aberto à participação de outros países, organizações e parceiros internacionais que desejem colaborar em qualquer etapa do processo.

A estação espacial chinesa Tiangong tem um aspecto espetacular e moderno, com perspectivas promissoras para o futuro.

A perspectiva dos Estados Unidos considera a Lua como o ponto de virada estratégico absoluto "devido à natureza anárquica de seu terreno". Para eles, a corrida atual não é puramente científica, mas sim uma competição para garantir e controlar todos os recursos críticos.

Longe de ver a base chinesa como cooperativa, os Estados Unidos alertam para uma abordagem territorial, citando líderes que comparam a Lua a ilhas disputadas na Terra. Sob essa ótica, suas intenções são a ocupação militar e, somente depois, o estabelecimento de um centro de pesquisa até 2035.

Infraestrutura e o papel das missões tripuladas

Outra área de forte contraste reside nas conquistas de cada nação. Enquanto a China concluiu triunfalmente seus projetos, como a construção da estação espacial modular Tiangong e a implantação global do sistema de navegação BeiDou, o programa americano sofreu inúmeras alterações e atrasos.

Uma análise do Instituto Mitchell sobre defesa espacial destaca a militarização contínua da exploração espacial e os projetos que preveem que a China manterá vários 'taikonautas' militares em sua estação espacial, planejando dobrar seu tamanho e capacidade logística na próxima década.

Entretanto, a Estação Espacial Internacional está se deteriorando e tornando-se obsoleta.

Diante dos planos da China de desenvolver espaçonaves para que seus astronautas realizem experimentos e manutenção de longo prazo, os Estados Unidos veem a criação de um caminho espacial chinês que tornará a competição obsoleta caso não intervenham em breve e desenvolvam tecnologias mais robustas.

Para contrabalançar essa ameaça, argumentam que é um imperativo de segurança nacional (no espaço) que a Força Espacial dos Estados Unidos construa seu próprio programa e treine especialistas com autoridade legal para operar missões logísticas críticas a partir da órbita terrestre baixa.

Estratégias futuras

Embora a China promova uma imagem de nação defensora da governança global baseada em instituições internacionais e afirme que continuará a salvaguardar o papel central da ONU, aderindo estritamente aos tratados existentes sobre a exploração pacífica do espaço exterior, os militares dos Estados Unidos percebem que permitir que a China domine o ambiente físico equivale a conceder-lhe controle absoluto e temem que a China construa infraestrutura crítica que, com apoio militar, eliminará de fato a influência dos Estados Unidos na governança espacial.

Para impedir que o mundo se submeta a regras ditadas por outro país (que não o seu), os Estados Unidos propõem e exigem a eliminação da separação histórica entre seus programas civis e militares. Uma estratégia que requer o financiamento de programas espaciais tripulados e a formação de alianças com a iniciativa privada — algo bastante incomum, não é?

Por um lado, temos uma mensagem pacífica que mascara a rápida conquista de marcos importantes pelas forças armadas asiáticas e, por outro, a preocupação americana com a força do programa espacial chinês, sugerindo que o espaço pertence (somente) a eles e, portanto, devem defendê-lo a todo custo.