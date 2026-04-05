Coréia do Sul permite Google Maps, mas mantém vigilância apertada

A Coréia do Sul autorizou o uso do Google Maps após anos de restrições, mas mantém controlo rigoroso por receios de segurança e possíveis riscos de espionagem.

A Coreia do Sul autorizou o uso do Google Maps após anos de restrições, mas mantém controlo rigoroso por receios de segurança e possíveis riscos de espionagem.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 05/04/2026 15:03 4 min

A Coréia do Sul deu um passo significativo na abertura digital ao autorizar o funcionamento pleno do Google Maps no país, uma decisão aguardada há quase duas décadas.

No entanto, a medida surge acompanhada de fortes restrições e reflete preocupações persistentes com segurança nacional e espionagem.

Apesar de ser uma das nações mais avançadas tecnologicamente do mundo, a Coréia do Sul sempre apresentou limitações no uso do Google Maps.

Até agora, a aplicação funcionava de forma reduzida, sem funcionalidades essenciais como navegação em tempo real, informação de trânsito ou listagem detalhada de estabelecimentos.

Essa limitação contrastava com a experiência global do serviço e obrigava residentes e turistas a recorrerem a alternativas locais, como Naver Map e Kakao Map, que dominam o mercado interno.

Segurança nacional acima de tudo

A principal razão para este bloqueio prolongado está relacionada com preocupações de segurança.

A Coreia do Sul continua tecnicamente em guerra com a Coréia do Norte, o que leva o governo a adotar políticas rigorosas no controlo de informação sensível.

Durante anos, as autoridades recusaram permitir que a Google exportasse dados cartográficos detalhados, receando que essas informações pudessem revelar localizações de infraestruturas críticas, como bases militares ou instalações estratégicas.

Luz verde mas com regras rígidas

A recente autorização marca uma mudança importante, mas está longe de ser uma liberalização total.

Após anos de limitações, a Coreia do Sul permite o Google Maps, impondo regras rígidas para proteger dados sensíveis e evitar riscos ligados à segurança nacional.

O governo sul-coreano impôs várias condições para mitigar riscos como o desfoque de instalações militares e áreas sensíveis nos mapas, a restrição de coordenadas geográficas exatas em certas zonas, a obrigação de armazenar e processar dados em servidores locais e a exportação limitada apenas a dados previamente aprovados pelas autoridades.

Além disso, está prevista uma supervisão contínua, com comunicação direta entre representantes do governo e da empresa, bem como mecanismos de resposta rápida em caso de incidentes de segurança.

As negociações entre a Google e o governo sul-coreano remontam a 2008, quando a empresa entrou no país. Tentativas posteriores, incluindo uma em 2016, foram rejeitadas pelas mesmas preocupações de segurança.

A decisão atual surge após um longo impasse e representa um compromisso entre a necessidade de modernização tecnológica e a proteção de dados estratégicos.

Impacto no turismo e na mobilidade

A implementação completa do Google Maps promete transformar a experiência de mobilidade na Coréia do Sul.

Para turistas, especialmente, a mudança poderá facilitar a navegação, a descoberta de locais e o planeamento de viagens, aproximando o país dos padrões digitais globais.

Empresas de transporte, serviços de entrega e operadores turísticos também poderão beneficiar de rotas mais eficientes e melhor integração com plataformas internacionais.

A decisão da Coréia do Sul ilustra um dilema cada vez mais comum, como equilibrar inovação tecnológica com segurança nacional.

Ao permitir o acesso ao Google Maps, mas sob vigilância apertada, o país procura beneficiar das vantagens da globalização digital sem comprometer a sua soberania e defesa.

Este modelo poderá servir de referência para outros países que enfrentam desafios semelhantes, sobretudo em contextos geopolíticos sensíveis.

Afinal, num mundo cada vez mais interligado, os dados geográficos deixaram de ser apenas ferramentas de navegação, são também ativos estratégicos.