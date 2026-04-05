Após o lançamento da Artemis II, quais serão os próximos passos da exploração espacial?

A Artemis II inaugurou uma nova fase em 2026, após o lançamento bem sucedido do dia 1 de abril, e os próximos passos já estão sendo planejados.

Após o sucesso da Artemis II, as próximas missões devem avançar para o pouso humano e a permanência prolongada na Lua. Crédito: NASA

O lançamento da Artemis II, realizado em 1º de abril de 2026, representa um marco no retorno de missões tripuladas ao entorno da Lua. A missão tem como principal objetivo validar sistemas críticos para a exploração espacial, incluindo suporte à vida, navegação e desempenho da cápsula. Ao levar astronautas novamente à órbita lunar, a missão testa, em condições reais, tecnologias que serão essenciais para etapas futuras. Além disso, avalia a integração entre diferentes sistemas desenvolvidos ao longo da última década.

Apesar do sucesso do lançamento, o programa Artemis II passou por ajustes em seu cronograma, incluindo um adiamento de quase um ano em relação ao planejamento inicial. Recentemente, o primeiro pouso tripulado da missão Artemis também foi postergado, sendo agora previsto para 2028. No novo cronograma da NASA, essa etapa será realizada pela missão Artemis IV, substituindo o papel da Artemis III. Ajustes desse tipo são comuns em programas espaciais de grande complexidade e longa duração.

Além do programa Artemis, outros países também estão avançando com planos para exploração lunar tripulada. A China, por exemplo, desenvolve o programa Chang'e com objetivo de enviar de astronautas à superfície lunar até 2030. Dentro desses planos, também está a construção de uma base lunar permanente. Vários programas mostram a importância estratégica, política e científica da Lua na exploração espacial.

Artemis II

A Artemis II é uma missão tripulada do programa Artemis, projetada para validar sistemas essenciais para futuras missões. Entre seus principais objetivos estão testar o desempenho da espaçonave, avaliar sistemas de suporte à vida e verificar sistemas de navegação e comunicação em longas distâncias. A missão também busca demonstrar a capacidade de transportar e manter uma tripulação em segurança fora da órbita baixa da Terra.

Esses testes são importantes para reduzir incertezas técnicas antes de missões com pouso na superfície lunar.

A missão foi lançada com sucesso em 1º de abril de 2026, a Artemis II está conduzindo uma tripulação de quatro astronautas em uma trajetória ao redor da Lua. Durante o voo, a missão realiza manobras orbitais para pegar um gancho usando o campo gravitacional da Terra. A trajetória inclui uma passagem ao redor da Lua antes do retorno à Terra. Além disso, a missão fornece dados sobre radiação e desempenho humano fora da órbita terrestre.

Novo calendário

No início de 2026, a NASA anunciou uma atualização no cronograma do programa Artemis, alterando a sequência das missões planejadas. De acordo com a nova estratégia, a Artemis III, anteriormente prevista para realizar o retorno de astronautas à superfície lunar em 2027, não terá mais esse papel. Em vez disso, a missão será dedicada a testes em órbita baixa da Terra. Ajustes desse tipo são comuns em programas espaciais, especialmente com novas tecnologias.

Com essa reestruturação, o primeiro pouso tripulado do programa Artemis foi adiado para 2028 e será realizado pela Artemis IV. Essa missão passa a assumir o papel originalmente da Artemis III, marcando o retorno efetivo de astronautas à Lua. O novo cronograma permite que etapas intermediárias sejam consolidadas, reduzindo riscos operacionais e aumentando a confiabilidade dos sistemas. Além disso, possibilita maior integração entre diferentes elementos da arquitetura lunar, como módulos orbitais e sistemas de pouso.

Pouso na Lua

A expectativa pelo retorno de humanos à superfície da Lua está concentrada na missão Artemis IV. Diferentemente das missões Apollo, o objetivo atual inclui permanências mais longas, com previsão de cerca de uma semana no solo lunar. Durante esse período, os astronautas realizarão experimentos científicos e testes de tecnologias. Essas atividades envolvem desde estudos geológicos até testes para construção de uma infraestrutura permanente na Lua.

A missão Chang'e 6 trouxe amostras da Lua para a Terra, ampliando o entendimento sobre a composição lunar. Crédito: CSNA

Inicialmente, esse pouso estava previsto para ocorrer em 2027 por meio da Artemis III, mas agora está prevista para 2028 com Artemis IV. Apesar do adiamento, há uma pressão para que a NASA coloque astronautas na Lua ocorra antes de 2030, devido a fatores estratégicos e políticos. Um fator político é que a China já possui planos de realizar missões tripuladas à superfície lunar até 2030. Esse contexto mostra a corrida tecnológica e como o cronograma da Artemis IV reflete, também, prioridades geopolíticas.

Missões chinesas

O programa Chang'e representa a principal iniciativa da China para exploração lunar robótica e, futuramente, tripulada. A missão Chang'e 6 já demonstrou capacidades de coletar amostras da superfície lunar e transportá-las com sucesso de volta à Terra. Com isso, a missão forneceu dados científicos importantes sobre a composição da Lua, especialmente de regiões ainda pouco exploradas.

As próximas fases do programa incluem as missões Chang'e 7 e Chang'e 8, que devem avançar na direção de uma presença humana na Lua. Esses projetos têm como objetivo testar tecnologias, como utilização de recursos locais, infraestrutura de suporte e operações de longa duração. Paralelamente, a China planeja estabelecer uma base internacional na superfície lunar até aproximadamente 2030.