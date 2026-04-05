E se a vida na Terra tivesse origens extraterrestres?

As cinco unidades fundamentais do código genético da vida foram encontradas em amostras retiradas de um asteroide.

O bombardeamento pesado tardio pode ter fornecido os elementos essenciais para a construção da vida no nosso planeta!

De acordo com um estudo publicado na revista Nature Astronomy, amostras retiradas do asteroide Ryugu contêm os cinco componentes básicos do código genético da vida, uma descoberta que reforça a ideia de que os ingredientes moleculares da vida existiam muito antes da Terra e podem ter chegado ao nosso planeta através de asteróides.

Uma descoberta revolucionária

Já tínhamos descoberto que alguns asteroides contêm moléculas orgânicas. Isto é especialmente verdade no caso dos asteroides carbonáceos, objetos celestes com uma proporção significativa de carbono, que constituem aproximadamente 15 a 30% dos asteroides conhecidos até à data.

O asteroide Ryugu, descoberto em 1999 por astrónomos norte-americanos, pertence à família dos asteroides carbonáceos. Este objeto aproximadamente esférico, com um diâmetro de cerca de 875 metros, é um asteroide próximo da Terra, ou seja, cruza a órbita da Terra em torno do Sol. Isto possibilitou a organização de uma missão de exploração por parte da agência espacial japonesa.

Esta missão, chamada Hayabusa 2, tinha como objetivo estudar este corpo inerte em detalhe e também trazer amostras de volta à Terra. A sonda regressou à Terra com aproximadamente 5,4 gramas de partículas de poeira e rocha recolhidas da sua superfície, para analisar a composição do asteroide.

Sueface of Asteroid RYUGU taken at night by Hyabusa-2.



That darkness in the background is kinda scary. pic.twitter.com/qpM8SH8t4m — Curiosity (@CuriosityonX) December 4, 2025

Utilizando cromatografia líquida de ultra-alta eficiência e espectrometria de massa, a equipa de investigação conseguiu identificar as cinco nucleobases fundamentais: A, G, C, T e U, uma descoberta importante que pode revolucionar a exobiologia.

A vida teve origem no espaço?

Para compreender a importância desta descoberta, é necessário rever os fundamentos da nossa biologia. De facto, o ADN e o ARN baseiam-se em cinco componentes básicos, ou nucleobases: adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T) e uracilo (U).

Estes aminoácidos desempenham um papel crucial no armazenamento, expressão e transmissão da informação genética. Sob a forma de nucleótidos, são também essenciais para o metabolismo energético das células, sendo que um deles (adenina) participa em inúmeros processos bioquímicos essenciais através da formação de coenzimas.

Até agora, apenas algumas nucleobases isoladas tinham sido detetadas em meteoritos que caíram na Terra, o que já levantava dúvidas sobre uma possível contaminação proveniente da nossa própria biosfera. No entanto, segundo os investigadores, não há dúvidas sobre a presença destas moléculas nas amostras recolhidas do asteroide Ryugu.

Assim sendo, a deteção destas moléculas sugere que ocorreram reações químicas complexas no meio interestelar ou mesmo na nebulosa solar primitiva, reforçando a hipótese da panspermia molecular. Por outras palavras, os componentes básicos da vida não teriam sido criados na Terra, mas sim no espaço.

The complete set of nucleobases found in terrestrial DNA and RNA adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil have been detected in samples returned from the asteroid Ryugu, according to research published in @NatureAstronomy: https://t.co/D9nLslNK9H — Springer Nature (@SpringerNature) March 16, 2026

O nosso planeta foi, portanto, "contaminado" durante o Grande Bombardeamento Final, há aproximadamente 4 mil milhões de anos, quando os numerosos asteroides que o atingiram transportaram estas bases azotadas para os oceanos primordiais. De facto, se estes componentes básicos da vida estão presentes em Ryugu, existe uma grande probabilidade de que também estejam presentes em muitos outros corpos celestes.

Esta descoberta revoluciona a nossa compreensão e investigação sobre a origem da vida noutros planetas. Embora os ingredientes necessários estejam presentes em todo o universo, a questão que se coloca agora é se as condições que permitiram o surgimento da vida são exclusivas da Terra ou se podem ser encontradas noutros mundos.

Referências de notícias

Sommes-nous des extraterrestres ? La découverte sur l'astéroïde Ryugu qui change tout, Les Numériques (17/03/2026), Brice Haziza.