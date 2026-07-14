Quase 100 mm de chuva deixam 3 estados do Nordeste sob alerta; veja a previsão

Volumes de chuva significativos de quase 100 mm deixam 3 estados do Nordeste em alerta até o fim de semana. Serão dias de instabilidade persistente, com chuva pontualmente intensa na costa leste da região.

A previsão do tempo acende o alerta para o Nordeste do Brasil nos próximos dias: a atuação de áreas de instabilidade deve provocar chuvas moderadas e frequentes na costa leste da região ao longo desta semana.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

Os acumulados serão mais expressivos entre os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, onde podem se aproximar dos 100 milímetros até o fim de semana, aumentando o risco de transtornos como alagamentos e enxurradas.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Quase 100 mm na costa leste do NE até o fim de semana

No Maranhão, estão previstas pancadas de chuva ao longo da quarta (15) e da quinta-feira (16), com chance de trovoadas isoladas. Nos dias posteriores até o fim da semana, as chuvas reduzem e o tempo fica mais firme no estado.

Nos estados do Piauí e Ceará, pancadas de chuva podem ocorrer ao longo da quarta-feira (15), mas sem risco de temporais. Nos dias posteriores, as chuvas também cessam em ambos os estados e volta a ter alguma chance de chuva fraca e isolada no fim de semana no litoral deles.

O destaque será para as chuvas frequentes, e que pontualmente podem ser intensas, na costa leste do Nordeste ao longo desta semana.

Ao longo desta quarta-feira (15), uma frente fria aumenta as chuvas entre o litoral da Bahia, com destaque para a região de Salvador, e os estados de Sergipe e Alagoas. Há risco de chuva intensa de até 50 mm/dia e atenção para o risco de alagamentos.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (15), mostrando que a frnte fria ainda vai provocar chuvas fortes entre o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17) ainda podem ocorrer chuvas fracas em todo o litoral da Bahia, mas a chuva ganha força no leste de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, onde podem ocorrer pancadas com volumes de até 50 mm/dia. No Rio Grande do Norte, a chuva ocorre mas com menor intensidade.

Até o fim de semana, chuvas frequentes e pontualmente intensas na costa leste do Nordeste vão acumular quase 100 mm no litoral de Pernambuco.

No fim de semana, ainda ocorrem chuvas mais fracas no leste da Bahia e em Sergipe, especialmente entre as manhãs e tardes, porém, chuvas moderadas a pontualmente intensas estão previstas para a faixa leste entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que reforça os volumes elevados e os risco de transtornos.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (16) às 15h à esquerda e sábado (18) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

O interior no Nordeste segue ao longo desta semana e no fim de semana com tempo firme e seco.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (14) e a noite do domingo (19) serão mais expressivos em áreas da costa leste do Nordeste, mais especificamente entre os litorais de Paraíba, Pernambuco e Alagoas, onde variam entre 60 e 80 mm, mas podendo passar dos 90 mm e se aproximar de 100 mm na região de Recife.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (14) e a noite (21h) do domingo (19), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na própria capital Recife o volume esperado é de cerca de 96 mm. Em outras localidades de destaque, esperam-se: Olinda (PE): 87 mm; Porto de Galinhas (PE): 60 mm; Maragogi (AL): 50 mm; João Pessoa (PB): 61 mm; e Lucena (PB): 74 mm.