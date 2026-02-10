17 estados estão em alerta de chuvas intensas nesta quarta, 11; veja a previsão
Previsões indicam que a presença de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode formar chuvas intensas ao longo desta quarta-feira, causando transtornos para a população.
- Mais informações: SP sob alerta de chuvas intensas e acumulados de 170 mm até a sexta
Pancadas de chuva vão se formar em uma grande parte do Brasil ao longo desta quarta-feira (11). Graças à essa situação, já nesta terça-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de chuvas intensas para 17 estados do país, indicando risco de transtornos até o final da quarta-feira.
Em todos os estados afetados, há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e objetos altos (como placas e letreiros), alagamentos, transbordamentos de rios e descargas elétricas (raios).
Como podemos observar na imagem acima, entre os estados que serão afetados pelas chuvas fortes, estão:
- Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Espírito Santo.
- Região Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal, parte do Mato Grosso.
- Região Norte: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins.
- Região Nordeste: Maranhão, Piauí e parte da Bahia.
A população nestas regiões pode registrar transtornos como mencionado acima, especialmente nas áreas de maior risco: Rondônia, leste do Amazonas, oeste do Pará, norte de Tocantins e sul do Maranhão e do Piauí, que estão sob alerta de perigo mais severo.
As pancadas de chuva nesta quarta-feira ganham intensidade e abrangência especialmente durante a tarde e a noite, quando a probabilidade de chuva aumenta significativamente; mas ainda assim, alguns municípios localizados também podem ser afetados pelas chuvas durante a madrugada e a manhã.
Estas chuvas acontecem devido à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) alimentada por um rio atmosférico, que fornece umidade para as tempestades numa faixa de nebulosidade e precipitação que se estende do sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Oceano Atlântico.
A presença deste sistema já tem ocasionado chuvas fortes nos últimos dias, e continuará causando tempestades até o final da semana. Previsões indicam, no entanto, que a ZCAS se dissipará até o sábado (14), dando lugar a um bloqueio atmosférico que resultará em um tempo mais seco sobre o Brasil central.
Caso tempestades severas atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo: não atravesse correntezas da água, não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques, e permaneça atento à alterações em encostas que possam ocasionar deslizamentos de terra.