17 estados estão em alerta de chuvas intensas nesta quarta, 11; veja a previsão

Previsões indicam que a presença de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode formar chuvas intensas ao longo desta quarta-feira, causando transtornos para a população. Mais informações: SP sob alerta de chuvas intensas e acumulados de 170 mm até a sexta

Pancadas de chuva vão se formar em uma grande parte do Brasil ao longo desta quarta-feira (11). Graças à essa situação, já nesta terça-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de chuvas intensas para 17 estados do país, indicando risco de transtornos até o final da quarta-feira.

Nas regiões mais afetadas (alertas laranjas), há risco de chuvas de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h. Nas demais áreas (alertas amarelos), há risco de chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Em todos os estados afetados, há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e objetos altos (como placas e letreiros), alagamentos, transbordamentos de rios e descargas elétricas (raios).

Mapa de alertas emitidos pelo INMET nesta terça-feira mostra que 17 estados do país estão sob aviso de chuvas fortes: SP, RJ, ES, MG, GO, DF, MT, BA, PI, MA, TO, PA, AM, RR, AM, RO e AC.

Como podemos observar na imagem acima, entre os estados que serão afetados pelas chuvas fortes, estão:

Região Sudeste : São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

: São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Região Centro-Oeste : Goiás, Distrito Federal, parte do Mato Grosso.

: Goiás, Distrito Federal, parte do Mato Grosso. Região Norte : Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins.

: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. Região Nordeste: Maranhão, Piauí e parte da Bahia.

A população nestas regiões pode registrar transtornos como mencionado acima, especialmente nas áreas de maior risco: Rondônia, leste do Amazonas, oeste do Pará, norte de Tocantins e sul do Maranhão e do Piauí, que estão sob alerta de perigo mais severo.

Previsão de nebulosidade e chuva nesta quarta-feira durante a tarde ilustra regiões que serão mais afetadas pelas pancadas de chuva, que acontecem especialmente durante a tarde e a noite.

As pancadas de chuva nesta quarta-feira ganham intensidade e abrangência especialmente durante a tarde e a noite, quando a probabilidade de chuva aumenta significativamente; mas ainda assim, alguns municípios localizados também podem ser afetados pelas chuvas durante a madrugada e a manhã.

Estas chuvas acontecem devido à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) alimentada por um rio atmosférico, que fornece umidade para as tempestades numa faixa de nebulosidade e precipitação que se estende do sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Oceano Atlântico.

Previsão de Rios Atmosféricos nesta terça-feira durante a tarde mostra um intenso fluxo de umidade na região da ZCAS, alimentando a formação de chuvas numa faixa que vai da Amazônia ao Sudeste.

A presença deste sistema já tem ocasionado chuvas fortes nos últimos dias, e continuará causando tempestades até o final da semana. Previsões indicam, no entanto, que a ZCAS se dissipará até o sábado (14), dando lugar a um bloqueio atmosférico que resultará em um tempo mais seco sobre o Brasil central.

Caso tempestades severas atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo: não atravesse correntezas da água, não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques, e permaneça atento à alterações em encostas que possam ocasionar deslizamentos de terra.