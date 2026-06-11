Como é a plataforma de vidro suspensa a 360 metros na Serra Gaúcha que dá vista para uma cascata de 131 m

A plataforma de vidro suspensa é um dos atrativos de Canela, uma cidade turística do Rio Grande do Sul, que oferece uma bela vista panorâmica do deslumbrante Vale da Ferradura, incluindo a de uma queda d'água imponente.

Plataforma suspensa de vidro que fica a 360 metros de altura em Canela, no Rio Grande do Sul. Crédito: Divulgação.

Canela é uma cidade turística na Serra Gaúcha, perto da famosíssima Gramado, e que igualmente esbanja charme e oferece várias atrações naturais exuberantes e inúmeros parques temáticos. É um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil.

Entre seus principais atrativos está uma plataforma de vidro suspensa a mais de 300 metros de altura que oferece uma bela vista panorâmica do Vale da, inclusive a de uma queda d'água impressionante. Saiba mais do que se trata abaixo.

Como funciona este atrativo

A plataforma de vidro é a ‘Skyglass Canela’, que tem duas atrações simultâneas: um mirante de vidro sobre o penhasco e um brinquedo que fica abaixo dela, dependurado a 360 metros de altura sobre o rio Caí, que ganhou o nome de “Abusado”.

Este brinquedo é para quem gosta de aventura e adrenalina. As cadeiras são fixadas ao “piso” da plataforma pela parte de cima, então os pés ficam “livres”, sem nenhum apoio. Esse formato te faz ter a sensação de estar flutuando sobre o vale.

O “Abusado”, um monotrilho com cadeiras suspensas que desliza abaixo da plataforma de vidro em Canela (RS). Crédito: Blog Passagem Comprada.

A plataforma de vidro avança 35 metros para dentro de um cânion, sobre o Vale da Ferradura, tornando-se a mais longa plataforma do mundo deste tipo. No local há também uma área verde e ajardinada, além do Memorial do Ferro de Passar. Este memorial é um espaço que abriga um acervo de mais de 300 peças raras que contam a história e a evolução desse utensílio doméstico.

O Skyglass Canela é a primeira plataforma de vidro da América Latina e uma das maiores do mundo.

A plataforma oferece uma vista 360 graus da região, inclusive da Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros de altura cercada por mata fechada. Ela fica localizada dentro do Parque do Caracol, e é o principal cartão postal de Canela.

O Skyglass Canela foi inaugurado em dezembro de 2020, e oferece também infraestrutura com lojas e opções gastronômicas, além de uma área de araucárias com mirante e deck para o pôr do sol.

Deck com mesinhas na plataforma Skyglass em Canela (RS). Crédito: Blog Viagens e Menus.

A sua estrutura é muito segura. Além da qualidade do material utilizado, a plataforma foi construída para suportar até 260 pessoas, mas o limite máximo permitido pelo Skyglass são 130 pessoas, ou seja, metade da capacidade, não comprometendo de forma alguma a estrutura.

A atração fica a cerca de 13 quilômetros do centro de Canela e abre todos os dias, das 9h às 18h. Os ingressos de entrada você pode comprar no site oficial, clicando aqui.

Referências da notícia

A cascata de 131 metros e a plataforma de vidro suspensa a 360 metros: o que ver na capital dos parques temáticos da Serra Gaúcha. 06 de junho, 2026. Redação O Antagonista.

Skyglass Canela – quanto custa e como é o passeio na plataforma de vidro perto de Gramado. 14 de agosto, 2024. Bruna Scirea.