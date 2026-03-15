Cinco grutas para conhecer pelo Brasil

De cavernas monumentais a cânions esculpidos por rios, destinos subterrâneos e formações rochosas revelam paisagens surpreendentes pelo Brasil e atraem visitantes interessados em natureza, aventura e ecoturismo.

Além das praias e florestas tropicais, Brasil possui um patrimônio surpreendente de grutas ao longo de seu território. Crédito: Aventuras SP

O Brasil guarda, em seu subsolo, cenários que parecem saídos de um romance de aventura. Espalhadas por diferentes regiões do país, grutas, cavernas e cânions revelam paisagens esculpidas pela natureza ao longo de milhares de anos. Formadas pela ação constante da água sobre as rochas, essas estruturas impressionam pela dimensão e pela diversidade de formações geológicas.

Muitas dessas cavidades naturais abrigam rios, lagos subterrâneos e galerias que se estendem por quilômetros. Outras apresentam enormes salões naturais, decorados por estalactites e estalagmites moldadas lentamente pelo gotejamento de minerais dissolvidos na água. O resultado são ambientes de beleza singular, que atraem visitantes interessados em turismo de aventura, ecoturismo e contemplação da natureza.

De norte a sul do país, diversas dessas formações estão abertas à visitação, com trilhas guiadas e infraestrutura para receber turistas. A seguir, conheça cinco grutas e formações naturais que se destacam entre os destinos subterrâneos brasileiros.

Caverna do Diabo, em São Paulo

Localizada no município de Eldorado, a cerca de 300 quilômetros da capital paulista, a Caverna do Diabo é considerada a maior do estado de São Paulo. Ao todo, possui aproximadamente seis mil metros de galerias ornamentadas, embora apenas cerca de 600 metros estejam abertos ao público.

Vista do Cânion do Diabo, em São Paulo. O local se destaca pelas paredes rochosas imponentes e pela paisagem preservada da Mata Atlântica. Crédito: Guia Viajar Melhor

A visita acontece dentro de um parque estadual e deve ser feita com acompanhamento de guias. O percurso leva os visitantes por salões monumentais formados por carbonato de cálcio, resultado do lento gotejamento de água ao longo de milhares de anos.

Entre as formações mais impressionantes estão estalactites e estalagmites que compõem ambientes amplos, como o famoso Salão da Catedral. O parque funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e o ingresso custa R$ 19.

Abismo Anhumas, em Mato Grosso do Sul

No município de Bonito, conhecido como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, está o Abismo Anhumas, uma caverna parcialmente inundada que oferece experiências únicas aos visitantes. O local fica a cerca de 23 quilômetros do centro da cidade.

Vista do Abismo Anhumas, caverna localizada em Bonito (MS) conhecida pelo lago subterrâneo de águas cristalinas e pelas formações geológicas que atraem mergulhadores e visitantes do mundo todo. Crédito: Divulgação Portal do Turista

A aventura começa com uma descida de rapel elétrico de 72 metros até o interior da caverna. Lá embaixo, os visitantes encontram um lago cristalino cercado por formações rochosas gigantescas.

É possível fazer passeios de bote, flutuação ou mergulho que alcança até 20 metros de profundidade. O lago possui cerca de 80 metros de profundidade total — equivalente a um prédio de aproximadamente 30 andares. As atividades, acompanhadas por monitores, custam entre R$ 997 e R$ 1.898.

Gruta de Botuverá, em Santa Catarina

A Gruta de Botuverá, localizada a 134 quilômetros de Florianópolis, é considerada a maior caverna do Sul do Brasil aberta à visitação. Com cerca de 1,2 mil metros de extensão, ela integra o Parque Municipal das Grutas de Botuverá.

Gruta de Botuverá, uma das maiores cavernas do sul do Brasil, conhecida pelas grandes galerias subterrâneas e formações de estalactites e estalagmites preservadas. Crédito: Trip Tips

Durante o passeio, que dura aproximadamente 45 minutos, os visitantes percorrem salões com até 20 metros de altura. Cada espaço possui características próprias e nomes que refletem suas formas, como Salão das Orquídeas, dos Altares, dos Candelabros e do Púlpito.

Além das tradicionais estalactites e estalagmites, a gruta apresenta formações curiosas criadas pela água, como travertinos, cortinas de pedra e o chamado “chão de estrelas”. O parque funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e o ingresso custa R$ 30.

Cânion de Xingó, entre Alagoas e Sergipe

Embora não seja exatamente uma caverna, o Cânion de Xingó é uma das formações rochosas mais impressionantes do Brasil. Esculpido pelo Rio São Francisco, ele se estende por cerca de 65 quilômetros entre os estados de Alagoas e Sergipe.

Cânions do Xingó, formação rochosa esculpida pelo rio Rio São Francisco, conhecida pelas paredes avermelhadas e pelas águas que cortam o sertão nordestino. Crédito: Melhores Destinos

O local é considerado o quinto maior cânion navegável do mundo e apresenta paredões de arenito que chegam a 50 metros de altura. Passeios de barco permitem explorar o cenário de águas verde-esmeralda e formações rochosas monumentais.

Entre os pontos mais visitados está a Gruta do Talhado, trecho mais estreito do cânion. A região também oferece atividades como rapel, natação e stand up paddle. Muitos turistas optam por se hospedar na cidade histórica de Piranhas, às margens do São Francisco.

Gruta Sussuapara, no Tocantins

No coração do Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, a Gruta Sussuapara se destaca pela atmosfera fresca e pela paisagem incomum em meio ao clima quente do Cerrado.

Gruta da Sussuarapa, formação rochosa localizada na região do Jalapão, conhecida pelos paredões estreitos, passagem sombreada e pela vegetação que cresce ao longo do interior úmido da gruta. Crédito: Melhores Destinos

A formação é uma fenda estreita cercada por paredões de arenito de cerca de 12 metros de altura. Para chegar até ela, os visitantes percorrem uma trilha curta de aproximadamente 100 metros.

A água que escorre constantemente pelas paredes cria um microclima úmido e refrescante. No interior do cânion passa um córrego que conduz até uma pequena queda d’água de cerca de cinco metros de altura. A visita, guiada, dura cerca de 30 minutos e custa R$ 30.

Referências da notícia

Viagem e turismo Abril. 5 grutas para conhecer pelo Brasil. 2026