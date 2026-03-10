“Caribe Brasileiro”: uma das praias mais belas do Nordeste encanta com piscinas de águas cristalinas

Este destino praiano em Pernambuco, Região Nordeste do Brasil, ganhou fama de “Caribe brasileiro” pelas suas paisagens e piscinas naturais de águas transparentes. Veja que lugar é este e o que fazer por lá.

Este é um dos destinos de praia mais famosos do Brasil, renomado por suas piscinas naturais de águas mornas, cristalinas e repletas de peixes. Crédito: Divulgação.

Uma das praias mais famosas do Nordeste brasileiro. Ela recebe milhares de turistas todos os anos, tem piscinas naturais de águas transparentes sobre recifes de coral, repletas de peixinhos, jangadas coloridas e águas em torno de 27 °C o ano inteiro.

Está localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco; ganhou fama popular como o “Caribe brasileiro”, justamente pelas suas belas paisagens e águas límpidas azuladas. Descubra mais abaixo.

O “Caribe brasileiro” é…

Estamos falando do famoso balneário de Porto de Galinhas, que fica a cerca de 60 km da capital Recife. Oferece uma infraestrutura completa e diversos passeios e atrativos.

Curiosidade: o nome “Porto de Galinhas” faz referência às caixas nas quais eram transportadas galinhas-d’angola, uma forma disfarçada de trazer pessoas escravizadas para o país durante o período colonial.

Porto de Galinhas é uma vila de pescadores que reúne 18 km de litoral com perfis variados, de recifes tranquilos a ondas de surf. Seus principais atrativos são:

Piscinas Naturais: o cartão-postal da vila. São formadas por recifes de coral na maré baixa e acessíveis de jangada a remo neste período. Neste passeio é possível ver de perto peixes coloridos, ouriços e relaxar nas águas rasas e cristalinas.

Praia de Muro Alto: uma praia nas proximidades que costuma ser visitada na região. É protegida por um grande paredão de corais, forma uma piscina extensa sem ondas, ideal para praticar caiaque e stand-up paddle.

As piscinas naturais da Vila são o seu cartão-postal, e ficam a cerca de 200 metros da praia da vila. Crédito: Divulgação.

Pontal de Maracaípe: é o encontro do rio com o mar entre manguezais, famoso pelo pôr do sol e passeio de jangada para ver cavalos-marinhos. É um passeio ideal para descansar e desacelerar.

Praia de Maracaípe: outra praia perto da região para conhecer. É o ‘point’ do surf, com ondas mais fortes e coqueirais.

Passeios de buggy: estes passeios vão de Muro Alto a Maracaípe e é indicado para quem gosta de aventura e quer ter um panorama geral das principais praias de Porto de Galinhas.

Outra opção é visitar o Farol Porto de Galinhas, uma torre de 14 metros de altura que proporciona uma vista de 360º de Porto. Lá de cima dá pra tirar várias fotos com um cenário de tirar o fôlego ao fundo. À noite, o local fica iluminado, como um verdadeiro farol.

Passeio de buggy em Porto de Galinhas (PE). Crédito: Divulgação.

Além disso, não deixe de conhecer a Vila de Porto: é um Centro animado com comércio, artesanato, a famosa "Rua das Sombrinhas" e os icônicos bonecos de galinhas.

A vida noturna na região é agitada, com restaurantes, bares e boates com bons roteiros para noites divertidas.

E quando ir visitar? A melhor época é de setembro a março, durante a seca e com águas mais cristalinas. Entre outubro e fevereiro é a alta temporada, reunindo muitos visitantes, sol forte e praias bem mais cheias.

Referências da notícia

O Caribe Brasileiro que hipnotiza os viajantes com piscinas naturais transparentes e as praias mais desejadas do Nordeste. 04 de março, 2026. Vitor Bruno.

Porto de Galinhas - Pernambuco. 2026. Jéssica Weber.