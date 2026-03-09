Quase 200 mm de chuva e 5 estados sob maior risco de alagamentos nesta semana; confira

O centro-sul do Brasil volta a receber chuvas intensas e volumosas ao longo desta semana. Alguns estados estão em alerta para acumulados de quase 200 mm e riscos de transtornos. Saiba mais aqui.

Ao longo desta semana são esperadas chuvas volumosas de até 200 mm em áreas do centro-sul do Brasil, especialmente na Região Sudeste. Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil.

Basicamente, dois sistemas meteorológicos vão favorecer o aumento das chuvas no centro-sul do Brasil ao longo desta segunda semana de março: uma frente fria e uma alta pressão atmosférica sobre o oceano. Ambas vão manter condições para chuvas volumosas com acumulados de quase 200 milímetros até o fim da semana e riscos de transtornos, especialmente em áreas urbanas, como alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

Os estados em maior alerta para os volumes significativos e riscos de alagamentos nesta semana são:

Paraná

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para estas regiões.

Semana de chuvas volumosas e riscos de transtornos

A previsão para esta segunda semana de março indica um aumento das instabilidades em várias regiões do país, com pancadas de chuva frequentes, as quais podem ser localmente intensas e vir acompanhadas por rajadas de vento e temporais.

Essas condições elevam o risco de alagamentos e deslizamentos de terra principalmente nos estados citados acima, os quais estarão em alerta ao longo desta semana.

Entre hoje e a sexta-feira (13), chuvas fortes, temporais e volumes significativos atingem áreas do norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul, com acumulados entre 100 e 190 mm e riscos de transtornos.

A terça-feira (10) já começa com chuvas fracas a moderadas e possibilidade de pancadas isoladas entre o norte e leste paranaense e em quase todo o estado de São Paulo.

Ao longo da tarde, as chuvas aumentam e ocorrem com até forte intensidade, porém de forma irregular, na porção norte do Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (exceção no norte) e no Mato Grosso do Sul. Pancadas pontualmente intensas também são esperadas no Espírito Santo e no sul de Goiás e do Mato Grosso. À noite, ainda há chances de instabilidades ocorrerem entre o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) para a quarta-feira (11) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A quarta (11) e a quinta-feira (12) começam com chuvas de até moderada intensidade e possibilidade de pancadas isoladas mais fortes entre São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio Janeiro.

À tarde, essas chuvas ganham força e se espalham por todo o Sudeste (com exceção do norte mineiro), Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e do Mato Grosso, e norte e leste do Paraná. Podem ocorrer trovoadas isoladas.

Contudo, vale lembrar que essas chuvas ocorrem de forma mais localizada, mal distribuídas e em forma de pancadas mais fortes em algumas áreas. À noite, ainda há chances de chuvas em todos estes estados.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a quinta-feira (12) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (13), as chuvas começam a se formar no período da tarde, de forma moderada e com trovoadas isoladas, e ficando mais concentradas na Região Sudeste e em áreas do Centro-Oeste. O Paraná deve registrar chuvas apenas na faixa leste devido à circulação.

Os acumulados de precipitação (em mm) até a noite (21h) de sexta-feira (13) ficam acima dos 110 mm na faixa Central do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, Triângulo e sul mineiros, em São Paulo e no sul carioca. Contudo, os volumes mais significativos variam entre 170 e 190 mm no interior de São Paulo, no sul fluminense e no sul mineiro.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) até a sexta-feira (13) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Algumas localidades que registrarão volumes expressivos até a sexta-feira (13) são, por exemplo:

Miranda (MS): 118 mm

São Jerônimo da Serra (PR): 148 mm

Ribeirão do Pinhal (PR): 139 mm

Frutal (MG): 131 mm

Monte Verde (MG: 125 mm

Liberdade (MG): 170 mm

Bocaina de Minas (MG): 187 mm

Rio Claro (RJ): 142 mm

Penedo (RJ): 146 mm

Pedra Selada (RJ): 157 mm

Presidente Alves (SP): 169 mm

Fernando Prestes (SP): 175 mm

Irapuã (SP): 176 mm

Cândido Rodrigues (SP): 173 mm

Fique atento aos avisos do tempo ao longo desta semana, já que as chuvas serão intensas e persistentes, acumulando volumes significativos em um curto período de tempo, o que traz riscos de transtornos à população, especialmente em áreas vulneráveis.