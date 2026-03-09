Preocupação com a “chuva negra” após vídeo viral no Irã: do que se trata realmente?

Um vídeo viral do Irã reacendeu o interesse na chamada "chuva negra", um fenômeno que mistura tempestades, poeira do deserto e partículas em suspensão.

Chuva negra cai sobre Teerã, no Irã, após ataques israelenses a instalações petrolíferas na noite de sábado (7). Foto cortesia de @eduardomenoni na rede social X.

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, vindo do Irã, deixou muitos usuários com a mesma pergunta: chuva negra pode realmente cair do céu? Seria uma arma de destruição em massa? As imagens mostram uma precipitação escura que rapidamente gerou preocupação e reviveu um termo envolto em história e mistério.

Em poucas horas, o fenômeno se tornou um dos assuntos mais comentados em diversas plataformas digitais e trouxe um processo atmosférico pouco conhecido de volta ao centro das atenções. Embora o nome soe perturbador, a ciência possui explicações relativamente claras para esse tipo de evento.

Lluvia negra cae sobre Teherán, Irán, luego de los ataques israelíes a instalaciones petroleras el sábado por la noche. ️



Este es un auto blanco... la lluvia parece estar saturada de aceite. Puedes ver en mi dedo que está completamente ennegrecido. ️ pic.twitter.com/tAda6vQGZw — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 8, 2026

Na maioria dos casos, a chamada chuva negra ocorre quando a precipitação carrega partículas acumuladas na atmosfera, como poeira, cinzas ou poluentes. Quando essas partículas se misturam com as gotas de chuva dentro das nuvens, a chuva pode adquirir uma tonalidade escura ou deixar depósitos negros em superfícies expostas.

Carros, telhados e vegetação frequentemente exibem essas manchas após a evaporação da chuva. O efeito visual é impressionante, mas sua origem está ligada a processos meteorológicos conhecidos que vão muito além de qualquer especulação relacionada a armas químicas.

Um termo marcado pela história

A expressão “chuva negra” ficou gravada na memória coletiva após um dos episódios mais dramáticos do século 20. Após a explosão nuclear de Hiroshima em 1945, enormes incêndios liberaram colunas de fumaça, cinzas e material radioativo que subiram à atmosfera.

Horas depois, começou a cair uma chuva densa e escura, contendo resíduos de combustão e partículas contaminadas. Essa precipitação agravou as consequências do desastre para a saúde e transformou o termo em um símbolo de catástrofe.

Com o tempo, a expressão passou a ser usada de forma mais ampla para descrever qualquer chuva que carregue altas concentrações de partículas escuras. Embora o nome ainda conserve suas conotações dramáticas, a maioria dos episódios atuais não está relacionada a eventos nucleares.

Como a chuva negra é produzida na atmosfera

Do ponto de vista meteorológico, o fenômeno faz parte de um processo conhecido como deposição úmida. Nesse mecanismo, as gotas de chuva capturam partículas suspensas no ar e as transportam para a superfície.

Tempestades que atravessam áreas com poeira do deserto podem transportar grandes quantidades de partículas em suspensão e causar o fenômeno conhecido como "chuva negra".

Quanto maior a concentração de poeira, fumaça ou cinzas na atmosfera, mais visível se torna o fenômeno. Em alguns casos, a água adquire uma tonalidade escura, enquanto em outros simplesmente deixa um sedimento preto após a evaporação.

Esse processo também funciona como uma espécie de purificação natural do ar. A chuva lava as partículas da atmosfera e as deposita no solo, onde se tornam visíveis.

Que fenômenos podem causar esse tipo de chuva?

A chuva negra geralmente ocorre quando grandes quantidades de partículas coincidem com sistemas de tempestade. Os eventos que mais frequentemente a desencadeiam incluem:

Incêndios florestais de grande escala que liberam fumaça e cinzas.

de grande escala que liberam fumaça e cinzas. Erupções vulcânicas que lançam partículas finas na atmosfera.

que lançam partículas finas na atmosfera. Poluição urbana ou industrial em grandes cidades.

em grandes cidades. Tempestades que transportam poeira de regiões desérticas .

que . Explosões ligadas a uma guerra em áreas com depósitos de petróleo.

Quando qualquer um desses processos coincide com a precipitação, as partículas em suspensão acabam se misturando com as gotas de chuva. À medida que a precipitação cai, ela deposita esse material no solo, criando o efeito visual frequentemente descrito como chuva negra.

Quando a atmosfera contém poeira, cinzas ou poluentes (óleos ou derivados de petróleo), a chuva pode lavar essas partículas e deixar sedimentos escuros no solo.

Em regiões do Oriente Médio, existem condições que podem favorecer esse tipo de evento. Tempestades podem interagir com poeira de áreas desérticas, fumaça de incêndios regionais, mísseis detonados ou mesmo poluição acumulada em áreas urbanas densamente povoadas.

As correntes atmosféricas também podem transportar partículas por centenas ou até milhares de quilômetros antes que a chuva ocorra. Quando a precipitação finalmente se forma, essas partículas ficam presas nas gotas de chuva e caem com elas.

Do ponto de vista da saúde, o impacto depende do tipo de material presente na chuva. Se for poeira ou cinzas, o efeito geralmente se limita à sujeira superficial ou a uma leve irritação respiratória.

Quando as partículas provêm de emissões industriais ou materiais tóxicos/militares, a água pode transportar contaminantes mais perigosos. Nesses casos, o contato prolongado ou a exposição repetida podem representar um risco ambiental maior.

Um fenômeno que torna o invisível visível

Na maioria das vezes, o ar que respiramos contém partículas invisíveis. Quando ocorre uma chuva negra, esse material invisível torna-se repentinamente visível ao se depositar em carros, ruas e edifícios.

Portanto, mais do que um fenômeno misterioso, essas pancadas de chuva oferecem uma espécie de instantâneo da atmosfera. A chuva revela inesperadamente o quão carregado de poeira, fumaça ou poluição o céu realmente estava.