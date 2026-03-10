As tensões no Oriente Médio poderiam acelerar a transição do petróleo para as energias renováveis?

Nossa dependência do petróleo torna a economia global vulnerável. No entanto, especialistas apontam que essas crises também podem acelerar a transição para energias renováveis.

As tensões no Oriente Médio evidenciam a fragilidade do petróleo.

No coração do Golfo Pérsico, uma estreita faixa de água tem sido foco de imensa tensão geopolítica por décadas: o Estreito de Ormuz.

Entre o Irã, Omã e os Emirados Árabes Unidos, essa passagem marítima é uma das artérias energéticas mais importantes do planeta. Diariamente, petroleiros transportam petróleo bruto por ela para os mercados globais.

Um barômetro da economia global

Quase 20% do petróleo comercializado no mundo passa por essa rota estratégica. Em um sistema energético globalizado, um único incidente pode desencadear um efeito dominó.

O petróleo é, até hoje, uma infraestrutura invisível que estrutura o equilíbrio econômico e geopolítico global.

Após os ataques ao Irã, o preço do petróleo Brent, referência global, subiu de cerca de US$ 68 para quase US$ 79 por barril em apenas algumas semanas. Os mercados de petróleo operam em regime de antecipação: o mero temor de uma interrupção é suficiente para desencadear um aumento repentino de preços.

Uma dependência energética herdada da história

Essa vulnerabilidade foi brutalmente exposta durante o embargo de petróleo de 1973. Naquela época, diversos países produtores de petróleo do Oriente Médio reduziram sua produção para pressionar a política externa dos EUA. Em poucos meses, os preços do petróleo quadruplicaram, mergulhando muitas economias em uma grave crise energética.

Mais de meio século depois, a dependência permanece enorme. Quase três quartos da população mundial vivem em países que dependem da importação de petróleo, principalmente para transporte e indústria. Quando os preços disparam, o impacto se espalha por toda a economia: combustível mais caro, transporte mais caro e aumento dos preços dos alimentos.

Mesmo a Europa, menos dependente do petróleo iraniano, continua exposta à turbulência do mercado global. No mercado europeu de gás, os preços dobraram recentemente, subindo de cerca de 25 euros para mais de 50 euros por megawatt-hora.

As energias renováveis estão mudando a geografia da energia?

Dada essa fragilidade estrutural, as energias renováveis estão provocando uma profunda transformação no sistema energético. Ao contrário do petróleo ou do gás, elas não dependem de um fluxo contínuo de combustíveis transportados por rotas marítimas vulneráveis.

Uma vez instalados, os painéis solares e as turbinas eólicas produzem eletricidade localmente, frequentemente através de uma multiplicidade de instalações espalhadas pelo território. Os cientistas referem-se a isto como produção descentralizada — um sistema de energia distribuído em vez de um concentrado em algumas grandes centrais elétricas.

"A transição energética é, mais do que nunca, uma questão de soberania para a Europa" - Andreas Rüdinger, IDDRI.

Essa organização fortalece a resiliência das redes elétricas. Na Ucrânia, onde a infraestrutura energética está sob constante ataque durante a guerra, essa lógica é claramente evidente.

Segundo um especialista ucraniano em energia, um único míssil pode destruir uma usina termelétrica a carvão, enquanto seriam necessários aproximadamente 40 mísseis para destruir um parque eólico. Portanto, a diversificação das fontes de energia locais torna mais difícil desestabilizar o sistema energético.

A verdadeira solução: eletrificação dos transportes?

Talvez a transformação mais profunda esteja ocorrendo nas estradas. Hoje, o transporte é um dos principais impulsionadores do consumo global de petróleo. Portanto, reduzir essa dependência exige uma grande mudança tecnológica: a eletrificação dos veículos.

Em alguns países, essa mudança já é visível. Na China, os carros elétricos representaram 50% das vendas de veículos novos no ano passado e já correspondem a 12% da frota total de veículos. A Etiópia chegou a dar um passo radical ao proibir a venda de carros novos com motores de combustão interna para limitar sua dependência de combustíveis importados.

Na Europa, a transição continua sendo mais gradual. Na França, os veículos elétricos e híbridos ainda representavam aproximadamente 5% da frota de veículos em 2025. No entanto, os benefícios econômicos podem ser consideráveis: a trajetória de descarbonização da França poderia gerar mais de €200 bilhões em economias em sua conta externa de energia até 2035.

Em última análise, toda crise energética serve como um lembrete de que abandonar o petróleo pode ser uma estratégia para fortalecer a resiliência econômica, a soberania energética e a estabilidade global.

