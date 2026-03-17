Cachoeiras secretas, rochas gigantes e um rio que desafia limites; descubra essa aventura no coração do Brasil

Caverna em Goiás possui um dos rios subterrâneos mais volumosos do Brasil e diversas quedas d’água, desafiando os visitantes para uma aventura radical. Saiba mais sobre que local é este.

Esta caverna, localizada no Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás, é considerada o "Everest das Cavernas" por ser uma das mais técnicas do Brasil. Crédito: Divulgação.

Uma caverna no estado de Goiás é considerada o "Everest das Cavernas" por ser uma das mais técnicas do Brasil, com uma das travessias subterrâneas mais difíceis.

Estamos falando da Caverna São Vicente, que fica dentro do Parque Estadual Terra Ronca. O Parque é um dos maiores sítios de cavernas e grutas da América Latina, muitas delas ainda não mapeadas. Ele fica mais especificamente no município de São Domingos, em Goiás.

O nome do Parque vem justamente do “ronco” que as águas fazem no interior das suas cavernas. Em algumas delas, todo o trajeto é feito pelo leito dos rios. Existem cavernas de fácil acesso e outras que desafiam até os viajantes mais aventureiros; e a Caverna São Vicente é uma dessas últimas.

Conheça melhor os atrativos desta caverna e porque ela leva o título acima.

O esplendor da Caverna São Vicente

A Caverna São Vicente oferece muita aventura! Ela possui o rio subterrâneo mais volumoso do Brasil, com uma extensão de mais de 13 km e abrigando 12 cachoeiras formadas pelas águas do Rio São Vicente.

A caverna oferece cenários impressionantes com formações cársticas, estalactites e estalagmites. A sua cachoeira mais alta é a Cachoeira Iguaçu, com cerca de 15 metros.

O local oferece turismo de aventura radical, exigindo rapel, nado e guia credenciado.

A Caverna São Vicente oferece turismo de aventura radical, exigindo rapel, nado e guia credenciado. Crédito: Arquivo pessoal/Marcelo Peregrino.

Para começar, a única forma de entrar nela é por um rapel de 40 metros. Depois, o trajeto passa por longos trechos no rio subterrâneo onde é preciso nadar.

O roteiro básico para conhecer esta caverna pode ser feito por qualquer pessoa, e a visitação conta com dois rapéis e vai até a terceira cachoeira. Na volta, é possível parar na segunda cachoeira para nadar e tirar fotos.

Porém, no roteiro avançado, o visitante precisa ser autônomo em técnicas verticais (com cordas) ou fazer um treinamento no dia anterior ao passeio. O percurso vai até a quinta cachoeira, a do Iguaçu.

Para visitar as cavernas do Parque Estadual Terra Ronca é necessário pagar uma taxa em torno de R$ 250, a depender de qual roteiro o visitante escolher.

E quando ir visitar? O melhor período para visitar é o seco, que vai de maio a início de outubro, mas o melhor mês é Junho.

Descida de rapel dentro da Caverna São Vicente. Crédito: Arquivo pessoal/Marcelo Peregrino.

E atenção! É proibida a entrada nas cavernas com animais domésticos; é obrigatório contratar um guia credenciado pelo parque para te acompanhar durante o passeio na caverna; e o calçado ideal para usar é bota ou tênis.

Esta área é um dos principais destinos de espeleoturismo (turismo em cavernas) no Brasil, destacando-se pela imponência e volume de água.

Referências da notícia

Everest das cavernas: conheça complexo de 16 cachoeiras dentro de caverna, em Goiás. 01 de março, 2026. Aline Goulart.

Terra Ronca: Um dos maiores complexos de cavernas da América do Sul é uma aventura com cenários incríveis em Goiás. 2026. Redação Blog Experiências Incríveis.