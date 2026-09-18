Frentes frias trarão dias chuvosos novamente para SP e RJ; saiba o que esperar

Duas novas frentes frias em um curto intervalo de tempo vão trazer dias chuvosos com riscos de pancadas fortes e temporais nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Veja quando.

Nos próximos dias, duas novas frentes frias devem se formar e avançar para a região Sudeste do Brasil, deixando os dias chuvosos e com riscos para pancadas fortes e temporais nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

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Os dois sistemas ocorrerão em um curto período de tempo, um logo após o outro, e também vão trazer condições para rajadas de vento e queda de granizo pontual. Acompanhe a seguir mais detalhes sobre a previsão do tempo.

Duas frentes frias atingem SP e RJ nos próximos dias

O primeiro sistema frontal se formará e avançará para o Sudeste ao longo do domingo (20), favorecendo a formação de instabilidades em parte do estado de São Paulo. Contudo, esta frente fria logo perde intensidade e se afasta para alto mar até o fim do domingo (20).

De qualquer forma, na manhã do domingo (20) já são esperadas chuvas fracas a moderadas no sul e litoral sul de São Paulo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para terça-feira (22) às 18h à esquerda e quarta-feira (23) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde, as chuvas ficam concentradas em toda a porção sul e leste do estado, onde há risco potencial para pancadas pontualmente fortes e temporais isolados, e não se descarta a chance de queda de granizo. Rajadas de vento entre 50 e 60 km/h também são esperadas nestas áreas paulistas.

À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva em áreas do Vale do Paraíba e chuvas fracas e isoladas no sul do Rio de Janeiro. Na capital paulista, o dia será de céu nublado e possibilidade de chuva fraca durante o fim da manhã e à tarde.

Previsão de densidade de raios para segunda-feira (21) às 16h à esquerda e terça-feira (22) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda-feira (21) as instabilidades diminuem, mas ainda não podemos descartar pancadas de chuva e temporais isolados em áreas do sul de São Paulo, especialmente mais para o fim do dia, e chuvas fracas e isoladas no Rio de Janeiro.

E novamente são esperadas rajadas de vento em diversas áreas de São Paulo, inclusive na costa, deixando o mar agitado. Os vendavais passam dos 50 km/h e chegam em torno dos 80 km/h no leste do estado, mas pontualmente podem superar este valor nesta área.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a segunda-feira (21) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A segunda frente fria se formará rapidamente e avançará para ambos os estados a partir da terça-feira (22), aumentando novamente as condições para muitas instabilidades e fortes temporais.

Ao longo do dia, mas principalmente a partir da tarde, são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas com riscos de temporais e de queda de granizo em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Rajadas de vento estão previstas entre 50 e 70 km/h, mas com maior risco para o estado paulista.

A tendência da previsão indica que na semana que vem, a segunda frente fria irá manter pancadas de chuvas e temporais isolados em SP e RJ entre a terça (22) e a sexta-feira (25).

Até o momento, a tendência da previsão indica que este sistema frontal vai continuar levando condições para chuvas abrangentes, que podem ser pontualmente intensas, e temporais entre a quarta (23) e a sexta-feira (25) para ambos os estados.

Mas é importante seguir acompanhando aqui as novas atualizações do tempo para os próximos dias.