Pare de plantar hortelã no jardim: por que você deve cultivá-la dentro de casa
A hortelã cresce tão bem no jardim que é justamente aí que o problema começa. A maneira como ela se alastra explica por que cultivá-la em um vaso dentro de casa pode poupar transtornos e, com os cuidados adequados, garantir um suprimento constante de folhas frescas.
O crescimento vigoroso da hortelã pode rapidamente se tornar um problema assim que ela começa a se espalhar para além do espaço destinado a ela. Cultivá-la em um vaso dentro de casa facilita o controle e, com os cuidados adequados, você consegue manter um suprimento constante de folhas frescas.
O problema de plantar hortelã no jardim
Grande parte da capacidade de propagação da menta deve-se ao que acontece no subsolo. A planta desenvolve rizomas — caules horizontais que se estendem sob a terra e produzem novos brotos ao longo do caminho.
Quando os rizomas se entrelaçam com as raízes de outras plantas, torna-se difícil removê-los completamente. Cortar as hastes visíveis também não resolve o problema: os rizomas que permanecem no subsolo podem produzir novos brotos. Então, cultivar hortelã em vaso ajuda a conter sua propagação e permite controlar o espaço que ela ocupa.
Como transferir a hortelã do jardim para um vaso
Se você já tem hortelã no jardim, uma opção é separar um broto saudável, mantendo algumas raízes intactas, e plantá-lo diretamente em um vaso com substrato úmido.
Outra alternativa é cortar um caule e colocá-lo na água até que desenvolva raízes suficientes para ser transferido para a terra.
Um vaso com cerca de 20 cm de profundidade oferece espaço suficiente para o desenvolvimento inicial da planta.
Após o plantio, mantenha o solo úmido durante o período de adaptação e observe o surgimento de novos brotos.
Você não precisa esperar semanas entre as colheitas. Se a hortelã estiver crescendo ativamente, você pode podá-la regularmente e usar os ramos na cozinha. A poda frequente também ajuda a manter o formato da planta e evita que ela fique alta demais e com aspecto ralo ou desengonçado.
Quais cuidados a hortelã precisa em ambientes internos?
Uma vez em ambiente interno, o crescimento da hortelã dependerá, em grande parte, de onde você colocar o vaso e de como fará a rega. Luminosidade, drenagem e umidade do solo são os principais fatores que você precisará monitorar.
O vaso e o substrato
A mistura para envasamento também deve permitir o escoamento da água, evitando que seque muito rapidamente. A hortelã se dá melhor em solo rico que retém um pouco de umidade sem permanecer encharcado.
A drenagem é um dos primeiros aspectos a considerar ao escolher um vaso. Ele deve ter vários furos de drenagem para permitir o escoamento do excesso de água.
Um vaso de argila, por exemplo, pode perder umidade mais rapidamente do que um de plástico. Toque a superfície da terra antes de regar e ajuste a frequência com base no que perceber.
Onde pôr a hortelã nos ambientes internos?
Coloque o vaso perto de uma janela onde a planta possa receber várias horas de luz. Cerca de quatro a seis horas diárias favorecem um crescimento saudável; se a janela não receber luz suficiente durante o inverno, uma lâmpada de cultivo pode complementar a exposição.
Se os caules começarem a se inclinar visivelmente em direção à janela, gire o vaso a cada poucos dias para distribuir a luz de maneira mais uniforme e estimular um crescimento mais homogêneo.
Referência da notícia
Brewer, K.. (2026). How To Grow Mint Indoors So You Always Have Fresh Leaves.