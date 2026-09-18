Pare de plantar hortelã no jardim: por que você deve cultivá-la dentro de casa

A hortelã cresce tão bem no jardim que é justamente aí que o problema começa. A maneira como ela se alastra explica por que cultivá-la em um vaso dentro de casa pode poupar transtornos e, com os cuidados adequados, garantir um suprimento constante de folhas frescas.

A hortelã se espalha rapidamente, mas cultivá-la em um vaso dentro de casa mantém a planta contida, ao mesmo tempo em que garante um suprimento constante de folhas frescas.

O crescimento vigoroso da hortelã pode rapidamente se tornar um problema assim que ela começa a se espalhar para além do espaço destinado a ela. Cultivá-la em um vaso dentro de casa facilita o controle e, com os cuidados adequados, você consegue manter um suprimento constante de folhas frescas.

O problema de plantar hortelã no jardim

Grande parte da capacidade de propagação da menta deve-se ao que acontece no subsolo. A planta desenvolve rizomas — caules horizontais que se estendem sob a terra e produzem novos brotos ao longo do caminho.

Isso explica por que, depois de algum tempo, novas plantas podem começar a surgir bem longe de onde você plantou a primeira originalmente.

Quando os rizomas se entrelaçam com as raízes de outras plantas, torna-se difícil removê-los completamente. Cortar as hastes visíveis também não resolve o problema: os rizomas que permanecem no subsolo podem produzir novos brotos. Então, cultivar hortelã em vaso ajuda a conter sua propagação e permite controlar o espaço que ela ocupa.

Como transferir a hortelã do jardim para um vaso

Se você já tem hortelã no jardim, uma opção é separar um broto saudável, mantendo algumas raízes intactas, e plantá-lo diretamente em um vaso com substrato úmido.

Outra alternativa é cortar um caule e colocá-lo na água até que desenvolva raízes suficientes para ser transferido para a terra.

Você não precisa começar com um recipiente enorme, mas ele não deve ser tão pequeno a ponto de as raízes ficarem apertadas em poucas semanas.

Um vaso com cerca de 20 cm de profundidade oferece espaço suficiente para o desenvolvimento inicial da planta.

A colheita pode começar assim que os caules atingirem cerca de 15 a 20 centímetros de altura. Em vez de colher folhas individuais continuamente, corte seções do caule logo acima de um nó. Novos ramos surgirão a partir desses pontos, ajudando a planta a crescer de forma mais compacta, em vez de produzir apenas alguns caules que se tornam excessivamente longos.

Após o plantio, mantenha o solo úmido durante o período de adaptação e observe o surgimento de novos brotos.

Ao cortar a hortelã, deixe sempre folhagem suficiente para que a planta continue crescendo. Remover uma quantidade excessiva de uma só vez pode retardar temporariamente o seu crescimento; uma regra prática é não colher mais de um terço da planta de cada vez.

Você não precisa esperar semanas entre as colheitas. Se a hortelã estiver crescendo ativamente, você pode podá-la regularmente e usar os ramos na cozinha. A poda frequente também ajuda a manter o formato da planta e evita que ela fique alta demais e com aspecto ralo ou desengonçado.

Quais cuidados a hortelã precisa em ambientes internos?

Uma vez em ambiente interno, o crescimento da hortelã dependerá, em grande parte, de onde você colocar o vaso e de como fará a rega. Luminosidade, drenagem e umidade do solo são os principais fatores que você precisará monitorar.

O vaso e o substrato

A mistura para envasamento também deve permitir o escoamento da água, evitando que seque muito rapidamente. A hortelã se dá melhor em solo rico que retém um pouco de umidade sem permanecer encharcado.

A drenagem é um dos primeiros aspectos a considerar ao escolher um vaso. Ele deve ter vários furos de drenagem para permitir o escoamento do excesso de água.

Regar uma vez por semana pode servir como uma orientação inicial, embora não deva se tornar uma regra fixa.

Um vaso de argila, por exemplo, pode perder umidade mais rapidamente do que um de plástico. Toque a superfície da terra antes de regar e ajuste a frequência com base no que perceber.

Onde pôr a hortelã nos ambientes internos?

Coloque o vaso perto de uma janela onde a planta possa receber várias horas de luz. Cerca de quatro a seis horas diárias favorecem um crescimento saudável; se a janela não receber luz suficiente durante o inverno, uma lâmpada de cultivo pode complementar a exposição.

Se os caules começarem a se inclinar visivelmente em direção à janela, gire o vaso a cada poucos dias para distribuir a luz de maneira mais uniforme e estimular um crescimento mais homogêneo.