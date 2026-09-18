Frente fria e ciclone muda o tempo já neste fim de semana; confira os alertas

Um ciclone e sua frente fria associada devem provocar chuvas volumosas e tempestades no Sul do Brasil durante o fim de semana, com acumulados de até 200 mm entre RS, SC e PR. Na próxima semana, uma nova massa de ar frio fará as temperaturas caírem novamente.

Até o final desta sexta-feira (18), pancadas de chuva começarão a se formar sobre o Rio Grande do Sul como resultado do aprofundamento de uma região de baixa pressão, com centro sobre a Argentina. A tendência é de que este sistema continue evoluindo ao longo do sábado (19), mudando o tempo e trazendo chuvas volumosas para toda a região Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou avisos de perigo para os estados de RS, SC, PR, MS e SP no sábado (19). Há risco de acumulados de até 100 mm de chuva em 24h, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

As tempestades podem ocasionar transtornos significativos, com cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e pequenos deslizamentos de terra ao longo do sábado (19), conforme um ciclone e sua frente fria associada se desenvolvem ao sul da América do Sul.

Previsão de nebulosidade e chuva no Sábado às 00h, 12h e 24h mostra a evolução do fenômeno ao longo do dia, causando pancadas de chuva em estados como RS, SC, PR, MS e SP.

O sistema continuará se desenvolvendo sobre o centro-sul do Brasil e pode causar pancadas de chuva frequentes até a terça-feira (22), quando se desloca mais em direção norte, deixando de atuar na região Sul e causando mais chuvas no restante do Sudeste e Centro-Oeste do país.

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Previsões indicam acumulados totais de até 200 mm de chuva entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que pode trazer transtornos significativos para a população. As previsões também indicam acumulados menores, de até 50 mm, entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da próxima terça-feira mostra que os volumes chegam a até 200 mm na região Sul, o que pode causar grandes transtornos.

O sistema será ainda acompanhado por uma massa de ar frio que, embora seja menos intensa do que as anteriores, voltará a trazer temperaturas mais frias à região Sul.

Além da chuva, frio retorna ao Sul

Ao longo do final de semana, uma massa de ar quente ainda estará atuando sobre grande parte do Brasil, fazendo as temperaturas subirem - o que ajuda também a impulsionar a convecção atmosférica e as chuvas. No entanto, entre a segunda-feira (21) e a terça-feira (22), uma massa de ar frio avançará por parte do Brasil, como é possível ver na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na segunda-feira (esquerda) e quarta-feira (direita) mostra que a massa de ar quente deixará de atuar, dando espaço ao ar frio.

Desta maneira, a semana que vem pode ser marcada novamente por temperaturas muito frias sobre a região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Pontualmente, as temperaturas mínimas podem chegar a 4°C ou menos, ocasionando a formação de geadas em municípios localizados.

Com isso, além das chuvas volumosas do final de semana, capazes de causar transtornos para a população, a passagem do sistema marca também uma nova mudança nas temperaturas, trazendo o frio de volta ao centro-sul do país durante a semana que vem.