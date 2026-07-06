7 vilas brasileiras disputam título de melhores destinos rurais do mundo (selo da ONU); veja a lista

As sete vilas brasileiras concorrem a selo internacional da ONU Turismo que reconhece destinos comprometidos com a preservação da cultura, da natureza e das tradições. Descubra aqui quais são elas.

Com ruas de pedrinhas, paisagens deslumbrantes e casas coloridas, o vilarejo de Conceição de Ibitipoca, em Minas Gerais, reúne atrações para quem busca tanto uma boa aventura quanto um tempo de descanso. Crédito: Divulgação.

Sete comunidades rurais brasileiras de cinco estados (Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) estão disputando o selo internacional "Best Tourism Villages" (ou “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”) concedido pela ONU Turismo.

Este prêmio reconhece destinos que preservam o patrimônio cultural e natural, promovem o turismo sustentável e que fortalecem o desenvolvimento das comunidades locais.

As sete localidades brasileiras concorrem com outras 261 vilas de diferentes países, e o resultado será anunciado em dezembro em um evento em Buenos Aires, na Argentina.

Conheça abaixo quais são essas vilas brasileiras.

As 7 vilas brasileiras que disputam título da ONU

O prêmio foi criado em 2021 e para participar, as localidades devem ter até 15 mil habitantes e preservar atividades tradicionais, como agricultura, pesca, pecuária ou silvicultura, e manter valores culturais e modos de vida comunitários.

As sete localidades brasileiras são:

Conceição de Ibitipoca (MG)

Conceição de Ibitipoca é um charmoso distrito de Lima Duarte, em Minas Gerais. Famoso pelo ecoturismo, abriga o Parque Estadual do Ibitipoca, que é o grande destaque da região, com trilhas em meio à natureza, grutas, piscinas naturais e cachoeiras de águas escuras, sendo o pico da Janela do Céu o seu principal cartão-postal.

A vila é muito elogiada por sua culinária afetiva mineira e possui uma rede hoteleira bem desenvolvida e charmosa.

Araçá, em Porto Belo (SC)

A Vila do Araçá, em Porto Belo, Santa Catarina, começou como um local de tradição pesqueira, de famílias que tiravam o próprio sustento do mar. A pesca artesanal é destaque e se tornou tradição, preservada pela comunidade.

Na Vila do Araçá moram pescadores artesãos, que fazem redes e outros instrumentos de trabalho na orla.

Araçá, uma pequena comunidade pesqueira com poucas ruas ao sul de Porto Belo, em Santa Catarina. Na foto, a praia de Araçá. Crédito: Divulgação.

As suas belas paisagens contam com mar azul e muitos barcos locais. É um refúgio da natureza, com costões de pedra e vegetação preservada.

Delfinópolis (MG)

Delfinópolis é um refúgio preservado de ecoturismo no sudoeste de Minas Gerais, famoso por suas diversas cachoeiras.

É uma das portas de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra, atraindo visitantes em busca de trilhas, rios cristalinos e autêntica culinária mineira com a produção do tradicional Queijo Canastra, o qual é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Holambra (SP)

Holambra, em São Paulo, conhecida como a "Cidade das Flores", é a maior produtora de flores e plantas ornamentais do Brasil.

Holambra combina a forte herança da imigração holandesa com arquitetura charmosa, gastronomia típica e vastos campos floridos. Crédito: Divulgação.

Foi fundada por imigrantes holandeses e preserva influências dos Países Baixos na arquitetura, na gastronomia e nas manifestações culturais.

As três atrações principais que ocorrem por lá são a Expoflora (maior festa de flores da América Latina), o Moinho Povos Unidos e os campos de flores e girassóis.

Lençóis (BA)

Lençóis é um município baiano localizado na Chapada Diamantina, famosa por seu casario histórico do século 19. É a principal porta de entrada e base turística da região.

O centro histórico, com ruas de pedra e sobrados conservados, preserva marcas do período de exploração de diamantes da época.

Lençóis é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e oferece belo roteiro arquitetônico pelos casarios do século 19. Crédito: Divulgação.

A charmosa cidade destaca-se por sua excelente infraestrutura hoteleira, ricas heranças do ciclo do diamante e proximidade com as atrações naturais mais impressionantes da região, como o Morro do Pai Inácio, o Poço do Diabo e a Cachoeira do Mosquito.

São José do Barreiro (SP)

São José do Barreiro é uma estância turística no Vale do Paraíba, em São Paulo, famosa por abrigar a parte alta do Parque Nacional da Serra da Bocaina. tem cerca de 3.800 habitantes e é o ponto de partida para a clássica Trilha do Ouro e para o Pico do Tira Chapéu.

Cercado por montanhas, o município de São José do Barreiro reúne atrativos ligados à natureza e à história do interior paulista. Crédito: Divulgação.

A região preserva fazendas históricas da época do Ciclo do Café, sendo algumas construídas na década de 1830, como a Fazenda Catadupa. O município conta com opções de hotéis fazenda e culinária típica.

Vila Flores (RS)

Vila Flores é um município da Serra Gaúcha com pouco mais de 3.500 habitantes. Conhecida como a "Terra da Fé, Pão e Vinho", a cidade é famosa pelo seu turismo de bem-estar.

As suas tradições tem herança dos imigrantes italianos e reúne turismo rural, gastronomia típica, artesanato e manifestações culturais presentes no cotidiano.

Casa Fiori, uma construção típica de imigrantes italianos do início do século passado, mais precisamente de 1913. Crédito: Divulgação.

A vila abriga empreendimentos gastronômicos em casarões históricos e espaços dedicados ao artesanato local. Um exemplo é a Casa Fiori, com receitas familiares e pães assados em forno.