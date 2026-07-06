O ar condicionado tornou-se uma questão política na Europa: a onda de calor que mudou o debate

Uma onda de calor histórica, com mais de 1.300 mortes registradas pela Organização Mundial da Saúde desde 21 de junho, trouxe à tona no debate público europeu uma questão que parecia resolvida: é necessário instalar mais aparelhos de ar condicionado?

O debate sobre o uso de ar condicionado em grande parte da Europa tornou-se uma questão política em decorrência das ondas de calor cada vez mais intensas. No sul, a Espanha é um dos países mais bem preparados para lidar com o calor.

Na Europa, mais de 1.300 pessoas morreram em pouco mais de uma semana devido ao calor extremo. O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que, desde 21 de junho, foram registradas mais de 1.300 mortes adicionais ligadas às altas temperaturas no continente e que 150 milhões de pessoas estão atualmente vivendo em condições de calor extremo, segundo o jornal La Nación. Somente na França, as autoridades de saúde registraram quase 1.000 mortes a mais do que o esperado desde 24 de junho, a maioria delas entre pessoas com mais de 65 anos.

Com mais de 1.300 mortes associadas ao calor extremo e milhões de pessoas expostas a temperaturas recordes, a Europa enfrenta um debate sem precedentes: como expandir os sistemas de refrigeração para salvar vidas sem agravar as mudanças climáticas.

Nesse contexto, uma questão resolvida há décadas em outras partes do mundo ressurge na agenda europeia: o ar condicionado. Segundo dados da Agência Internacional de Energia citados pela Euronews, apenas entre 19% e 20% dos lares europeus possuem esse sistema, bem abaixo dos estimados 90% para os Estados Unidos ou o Japão. Um dos países europeus mais bem preparados para lidar com o calor é a Espanha, onde é evidente que o ar condicionado salva vidas.

O que chama a atenção não é apenas a diferença em si, mas o fato de que a discussão sobre como eliminá-la, ou mesmo se vale a pena eliminá-la, deixou de ser uma questão técnica ou uma decisão individual, tornando-se um grande debate político, com posições opostas até mesmo dentro da mesma esfera ideológica. Com as casas incapazes de manter temperaturas internas abaixo de 35°C, esse debate continua a se intensificar.

Um conjunto habitacional que nunca foi projetado para o calor

A baixa penetração do ar condicionado na Europa não é apenas uma questão cultural: tem uma explicação estrutural. De acordo com um relatório de 2020 apoiado pelo Ministério da Transição Ecológica da França, apenas um quarto dos lares franceses possui ar condicionado. No Reino Unido, a proporção é ainda menor, em torno de 14%, segundo dados do The Guardian divulgados pela Radio-Canada.

Cette animation est saisissante. Elle montre, en seulement quelques secondes, l'accélération spectaculaire de la fréquence des vagues de chaleur au cours des 126 dernières années en France.



Au cours des 10 dernières années (20172026), la France a connu 18 vagues de chaleur. À pic.twitter.com/YJCwaaC8bJ — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 2, 2026

Grande parte do parque habitacional europeu foi construído para reter calor durante o inverno, e não para dissipá-lo durante os verões cada vez mais extremos. Julien Hans, diretor de pesquisa e inovação do Centro Científico e Técnico da Construção (CSTB) da França, explicou à Euronews que aproximadamente metade das casas do país não está adaptada para suportar temperaturas tão altas quanto as registradas este ano.

(A) Média anual de horas de risco por pessoa para estresse térmico relacionado à atividade física (atividades de intensidade moderada) por sub-região europeia por hora do dia para três períodos (1990–2000, 2001–11 e 2012–22). (B) Variação na taxa de mortalidade relacionada ao calor, expressa como o número de mortes por 100.000 habitantes entre 2003–12 e 2013–22 para homens e (C) para mulheres.

Essa discrepância entre as mudanças climáticas e as construções existentes explica, em parte, o aumento nas buscas online: segundo dados do Google Trends citados pela Euronews, as pesquisas sobre a instalação de ar-condicionado em residências aumentaram 130% na França desde o início da elevação das temperaturas, um salto que se repetiu, com intensidade variável, em outros países europeus. Analistas do Boston Consulting Group, também citados pela Euronews, projetam que o número de unidades instaladas na União Europeia poderá ultrapassar 275 milhões até 2050, mais que o dobro do número registrado em 2019.

Da resistência ambiental à promessa eleitoral

Na França, onde as eleições presidenciais serão realizadas em 2027, o ar-condicionado tornou-se um símbolo político. A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, reiterou sua promessa de uma "grande modernização do sistema de ar-condicionado" para todo o país, enquanto o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, adotou a posição oposta, chamando-o de "uma falsa solução que agrava o problema" e exigindo, em vez disso, melhores políticas de isolamento térmico para edifícios, segundo a Euronews.

A novidade é que esse mesmo debate começou a circular dentro do movimento ambientalista, tradicionalmente relutante em adotar o ar-condicionado devido ao seu impacto ambiental. Marine Tondelier, candidata nas primárias da Esquerda Unida para 2027, reconheceu a necessidade urgente de climatizar espaços públicos como escolas e hospitais, conforme noticiado pelo jornal La Tercera. A congressista Sandrine Rousseau, do mesmo movimento, admitiu algo semelhante em uma entrevista na televisão.

A nível da UE, a Comissão Europeia tem evitado, até agora, tomar uma posição definitiva. A sua principal porta-voz, Paula Pinho, descreveu a onda de calor como "sem precedentes" e não descartou a possibilidade de o uso de ar condicionado ser debatido a nível político, embora tenha salientado que a sua instalação depende de cada Estado-membro e das decisões individuais dos consumidores, conforme noticiado pelo ElNacional.cat. Uma nota para concluir: grande parte da Europa enfrenta atualmente outra onda de calor extrema, e o debate ameaça tornar-se recorrente.