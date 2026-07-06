Fenômeno luminoso faz mar brilhar na cor azul em praia do Ceará

O aumento repentino de matéria orgânica e o aquecimento das águas favoreceram a floração de microalgas dinoflageladas que iluminaram as praias escuras do leste do Ceará nesta semana.

Moradores da praia de Requenguela flagram águas brilhantes durante a noite. Foto: Thiago Tavares (@thiagoicapui)

A pacata praia de Requenguela, situada em Icapuí, no litoral leste do Ceará, foi palco de um impressionante espetáculo natural recentemente. Durante o período noturno, as águas calmas da região apresentaram um intenso brilho em tom azul neon que surpreendeu moradores e visitantes.

O registro em vídeo foi capturado pela estudante Estrela Guadalupe da Silva, de 20 anos, que trafegava pelo local e decidiu compartilhar as imagens na internet. A gravação rapidamente viralizou nas plataformas digitais, reacendendo debates sobre o evento que pescadores antigos chamam tradicionalmente de "fogo no mar".

A ciência por trás do brilho azul

De acordo com estudos, essa iluminação subaquática é classificada como bioluminescência, caracterizada pela capacidade de seres vivos emitirem luz própria. No ambiente oceânico, a manifestação visual decorre da aglomeração massiva de microrganismos unicelulares microscópicos, majoritariamente dinoflagelados que compõem o fitoplâncton.

A espécie Noctiluca scintillans é apontada por cientistas como uma das principais responsáveis por criar esse efeito de céu estrelado no oceano. O brilho fluorescente resulta de um processo químico de oxidação intracelular que ocorre quando a proteína luciferina entra em contato direto com o oxigênio.

A espécie Noctiluca scintillans e outras microalgas são responsáveis por colorir o oceano de azul fluorescente. Foto: Thiago Tavares (@thiagoicapui)

Essa reação é impulsionada e acelerada pela enzima luciferase, que atua como catalisadora biológica para liberar energia na forma de fótons de luz visível. Trata-se de uma emissão biológica de luz fria, o que significa que o processo químico gera luminosidade sem propagar calor pelo meio ambiente.

Para que o brilho seja percebido humanamente, os organismos dependem de um gatilho mecânico externo que quebre a calmaria da água. Este estímulo físico costuma ser provocado pelo impacto natural das ondas, por passos firmes na areia úmida ou por objetos arremessados no mar.

Impactos ambientais e turismo em ascensão

Pesquisadores explicam que os dinoflagelados são invisíveis a olho nu e necessitam estar em alta concentração para que a luz seja detectada. Esse aumento populacional repentino, conhecido como floração, ocorre com maior frequência durante as estações quentes, impulsionado pela grande oferta de matéria orgânica na costa.

Apesar do forte apelo visual que encanta entusiastas da fotografia, a multiplicação desmedida desses organismos acende alertas ecológicos nas comunidades litorâneas. Concentrações excessivas de microalgas podem bloquear a luz solar direta e diminuir drasticamente os níveis de oxigênio disponíveis na água, prejudicando a fauna.

Brilho azul fluorescente visto em praias do Nordeste serve como mecanismo de defesa para microrganismos marinhos. Imagem: Ilustração

Análises preliminares indicam que o contato com os microrganismos de Icapuí não apresenta toxicidade aparente e não oferece riscos imediatos à saúde dos banhistas. No entanto, institutos de ciências do mar recomendam cautela aos visitantes, visto que a espécie exata atuante na praia ainda não foi laboratorialmente identificada.

A repercussão do acontecimento transformou a rotina da cidade cearense, que conta com pouco mais de 20 mil habitantes segundo dados demográficos. O fluxo intensificado de turistas em busca do mar brilhante gerou atritos pontuais com a comunidade pesqueira tradicional da Praia de Requenguela.

Preservação e registros ao longo dos anos

Moradores nativos relatam que o aparecimento do fenômeno na região é antigo, com registros informais que remontam a várias décadas atrás. Profissionais do documentam a bioluminescência local desde 2008, tendo obtido as primeiras imagens nítidas em 2022 por meio de longa exposição fotográfica.

Trabalhadores do mar relatam descontentamento com o comportamento de alguns visitantes que frequentam a praia durante a madrugada. O hábito de arremessar pedras constantemente para forçar o brilho da água atrapalha a atividade pesqueira noturna e danifica o manuseio das redes de arrasto.

Especialistas reforçam a necessidade de conscientização ambiental para que a atividade turística ocorra de maneira sustentável e sem degradar o habitat. Manifestações semelhantes de bioluminescência marinha ocorrem de forma intermitente em outros pontos do litoral brasileiro, como na Ilha do Mel e na Ilha do Cardoso.