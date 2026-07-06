Nova frente fria muda o tempo no Sudeste; confira os estados atingidos pela mudança

Uma nova frente fria vai trazer uma mudança no tempo no Sudeste do Brasil nesta terça-feira (7). O sistema vai atuar de forma mais costeira, aumentando as chuvas no leste da região. Saiba mais aqui.

Uma nova frente fria está atuando sobre a Região Sul do Brasil nesta segunda-feira (6), associada a um ciclone que se formou ontem (5) no Oceano Atlântico, a leste da costa do Uruguai.

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O sistema meteorológico vai avançar para o Sudeste do país nesta terça-feira (7), atuando de forma mais costeira e provocando uma mudança no tempo principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria costeira aumenta as chuvas no leste do Sudeste

Essa frente fria vai atuar de forma mais costeira pelo Sudeste do país ao longo desta terça-feira (7) e sua passagem será rápida. Na quarta (8) ela já estará afastada da região e o tempo volta a ter uma breve trégua em praticamente todo o território.

Na terça-feira (7) de manhã o céu fica com muita nebulosidade e já chove de forma fraca e pontual em áreas do litoral sul e do leste de São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para terça-feira (7) às 14h à esquerda e para às 21h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde, a previsão é de muitas nuvens com algumas aberturas de sol, pancadas de chuva em toda a faixa leste paulista e chuvas mais fracas e isoladas em áreas do centro do estado. Essas chuvas também atingem o estado do Rio de Janeiro, com possibilidade de pancadas isoladas.

À noite, as instabilidades ficam mais concentradas no Litoral Norte de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro, e ainda podem ocorrer pancadas moderadas nestas áreas do território fluminense.

Além disso, entre o fim da noite e a madrugada de quarta-feira (8) podem ocorrer chuviscos no sul do Espírito Santo.

Na capital paulista, a terça-feira (7) será de sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na capital fluminense, céu parcialmente nublado e chuva fraca entre a tarde e a noite.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quarta-feira (8) às 13h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quarta-feira (8) a circulação marítima ainda pode aumentar a nebulosidade e provocar chuvas fracas e isoladas ou chuviscos nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo entre a manhã e a tarde.

Sendo assim, na capital fluminense o céu fica nublado e há possibilidade de chuva fraca durante a manhã. Mas na capital capixaba, sol com algumas nuvens e não chove.

Frente fria traz aumento da nebulosidade e pancadas de chuva ao leste de SP e centro-sul do RJ. No início da próxima semana, outra frente fria vai avançar pelo Sudeste formando chuva forte e temporais.

Nos estados de São Paulo e de Minas Gerais o tempo fica firme, com céu limpo e predomínio de sol. Algumas nuvens apenas em alguns momentos do dia no norte paulista e sul mineiro. Possibilidade de névoa ao amanhecer na capital paulista.

Após esta quarta (8), o tempo volta a ficar estável em praticamente todo o Sudeste, porém por um curto período. Já neste fim de semana, uma nova frente fria deve se formar e avançar pela região entre o domingo (12) e a terça-feira (14) levando chuva forte e temporais.