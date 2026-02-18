Risco de chuvas intensas aumenta nesta quinta-feira, 18, com 25 estados sob alerta; confira

Nesta quinta-feira, a previsão indica riscos de chuvas intensas espalhadas pelas 5 regiões do Brasil. Com o potencial para provocar transtornos, cerca de 25 estados estão sob alerta.

Chuvas generalizadas atuam sobre o interior do Brasil. Foto: Juliano Chagas.

A atuação da frente fria que avança próximo à costa brasileira será fundamental para a organização do corredor de umidade sobre áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também em alguns pontos do Centro-Oeste.

Com o maior teor de umidade e as temperaturas mais elevadas, teremos a formação de nuvens carregadas. Diante disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) listou vários estados que vão ficar em alerta nesta quinta-feira (19), confira o mapa.

Mapa de alertas emitido pelo INMET.

Apenas o Espírito Santo encontra-se sem alerta para as próximas 36 horas. A seguir, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (19).

Chuvas deixam Sul e Sudeste sob alerta

A quinta-feira (19) terá, nas primeiras horas da madrugada, presença de nuvens sobre o Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do Paraná, além de grande parte do Sudeste. No entanto, não há previsão inicial de pancadas de chuva.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (19) no Sul e Sudeste do Brasil.

Ao final da manhã, uma perturbação na atmosfera aumenta a instabilidade sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul. A presença de um cavado eleva as chances de chuvas mais fortes antes do período da tarde. No Sudeste, as chuvas ocorrem de forma irregular e, no leste fluminense, a precipitação poderá ser de forte intensidade.

Com a chegada da tarde, as chuvas ganham intensidade e deixam vários municípios em estado de alerta.

O oeste do Rio Grande do Sul é uma das regiões sob maior atenção. A instabilidade ganha força e as chuvas previstas são de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e potencial queda de granizo, caracterizando risco de tempo severo. Nos demais estados da Região Sul, o tempo segue mais estável, com presença de sol e calor.

Previsão de água precipitável para o Sul e Sudeste do Brasil na tarde desta quinta-feira (19).

No Sudeste, as chuvas atingem o Vale do Paraíba em São Paulo, praticamente todo o estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, com risco de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas.

Tempo instável sobre o Centro-Oeste

O dia começa com presença de nuvens sobre o sudeste do Mato Grosso, sul de Goiás e interior do Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva podem ocorrer, inicialmente de fraca intensidade.

Durante a tarde, o cenário muda. O Mato Grosso do Sul terá aumento de nebulosidade e risco de chuvas fortes na porção norte. No Mato Grosso, as chuvas se concentram próximo à divisa com o sul-mato-grossense. Já em Goiás, há previsão de precipitação em todo o estado, com intensidade de moderada a forte.

Previsão de chuvas fortes para o Norte do Brasil

A presença de umidade elevada associada às altas temperaturas proporciona o ambiente ideal para o desenvolvimento de nuvens com potencial para chuvas intensas.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (19) sobre o Norte do Brasil.

Isso está previsto para grande parte do Amazonas, desde a porção oeste até as áreas central e leste. No interior do Pará, as chuvas ocorrem com intensidade moderada, enquanto no Amapá, os ventos do Atlântico Equatorial reforçam a instabilidade.No Acre e em Rondônia, as chuvas ocorrem no início da noite, de forma irregular.

Nordeste vive expectativa de chuvas

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue atuando sobre o Norte e Nordeste do Brasil, trazendo umidade e mantendo o tempo instável, com risco de chuvas fortes.

No Nordeste, o fenômeno afeta especialmente Maranhão, Piauí e Ceará, aumentando os riscos de tempestades e alagamentos, principalmente nas capitais.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quinta-feira (19) sobre o Nordeste do Brasil.

Nesta quinta (19), os alertas já estão em vigor e valem para o litoral norte nordestino. No interior, as chuvas intensas acontecem em áreas pontuais do leste do Piauí e interior da Bahia. Entre Mossoró/RN e Aracaju/SE, há previsão de chuva leve e garoa, enquanto no leste baiano são esperadas chuvas moderadas.