    Tempestades no Sul do Brasil vão aumentar após calor intenso; saiba quando e veja os alertas

    Com a atmosfera aquecida e a presença de umidade, as tempestades típicas de verão são esperadas no Sul do Brasil entre esta quinta e a sexta-feira, e trazem riscos de transtornos à população.

    Calor intenso e umidade do ar favorecem o aumento das tempestades na Região Sul do Brasil nos próximos dias.
    Calor intenso e umidade do ar favorecem o aumento das tempestades na Região Sul do Brasil nos próximos dias.

    As temperaturas elevadas e a umidade presente na atmosfera favorecem a ocorrência de instabilidades em toda a Região Sul do Brasil nos próximos dias, com tempestades isoladas e chuvas pontualmente intensas, além de chance de queda de granizo.

    Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações.

    Estes temporais, típicos de verão, deixam a metade oeste da Região Sul, em especial o estado gaúcho, em alerta entre esta quinta-feira (19) e a sexta-feira (20) para transtornos como alagamentos, queda de árvores, alagamentos, enxurradas e cortes de energia elétrica.

    Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para a Região.

    O tempo na quinta-feira

    Nos próximos dias, o tempo segue instável no Sul do Brasil devido a uma área de baixa pressão no interior do continente, com condições adversas principalmente no oeste da Região, onde são esperadas chuvas intensas e tempestades. Apesar disso, não são esperados acumulados expressivos de chuva na Região.

    A manhã da quinta-feira (19) será de tempo firme e céu aberto nos estados de Santa Catarina e Paraná e com muitas nuvens no Rio Grande do Sul. Podem ocorrer apenas chuvas fracas e isoladas no litoral paranaense.

    O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de ‘Perigo’ para tempestades entre os dias 19 e 20 de fevereiro no oeste do RS, de SC e do PR, onde são esperadas chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.

    Ao longo da tarde (19), a nebulosidade e a umidade aumentam em praticamente toda a Região.

    No Rio Grande do Sul são esperadas chuvas moderadas a pontualmente fortes acompanhadas por tempestades isoladas e rajadas de vento localmente intensas no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, parte do Centro e no Sul e Campanha. Não se descarta queda de granizo nestas áreas. A capital Porto Alegre terá tempo estável com sol entre poucas nuvens e calor.

    Previsão de água precipitável (AP) (em mm) para o fim da tarde da quinta-feira (19), segundo o modelo europeu ECMWF. Esta variável destaca as áreas com maior quantidade de vapor d'água na atmosfera disponível para se transformar em chuva (tons roxos, oeste gaúcho).
    Previsão de água precipitável (AP) (em mm) para o fim da tarde da quinta-feira (19), segundo o modelo europeu ECMWF. Esta variável destaca as áreas com maior quantidade de vapor d'água na atmosfera disponível para se transformar em chuva (tons roxos, oeste gaúcho).

    Em Santa Catarina, o tempo firme predomina em grande parte do dia na quinta-feira (19), mas as instabilidades retornam entre o final da tarde e à noite, com riscos de temporais isolados. Na capital Florianópolis podem ocorrer chuvas fracas a moderadas.

    Já no Paraná, as instabilidades diminuem em relação aos dias anteriores; contudo, não se descartam eventuais pancadas de chuva pontuais, que serão de curta duração e com baixos acumulados. A capital Curitiba terá tempo firme e céu com nuvens dispersas.

    O tempo na sexta-feira

    Na sexta-feira (20), já no período da manhã e ao longo da tarde ocorrem pancadas de chuva, com trovoadas isoladas e eventual queda de granizo isolado na metade Norte do Rio Grande do Sul, enquanto a faixa leste terá condição para chuva fraca a moderada. A parte sul gaúcha terá tempo mais firme e com poucas nuvens. Em Porto Alegre, chuvas fracas ao longo do dia.

    Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.
    Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

    Em Santa Catarina, as instabilidades atingem todo o estado nesta sexta-feira (20), quando ocorrem chuvas pontualmente intensas e tempestades isoladas entre o início da tarde e o final da noite. O risco é baixo a moderado para ocorrências como alagamentos, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores. Florianópolis terá chuvas moderadas e risco de trovoadas.

    A chuva retorna ao Paraná a partir da tarde desta sexta-feira (20). Será um dia típico de verão, com tempo abafado e temporais. Todas as regiões do estado estão em alerta para chuvas localmente intensas e tempestades isoladas entre a tarde e à noite. Por isso, neste dia, a capital Curitiba tem previsão de pancadas e trovoadas durante a tarde.