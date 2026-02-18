Tempestades no Sul do Brasil vão aumentar após calor intenso; saiba quando e veja os alertas

Com a atmosfera aquecida e a presença de umidade, as tempestades típicas de verão são esperadas no Sul do Brasil entre esta quinta e a sexta-feira, e trazem riscos de transtornos à população.

Calor intenso e umidade do ar favorecem o aumento das tempestades na Região Sul do Brasil nos próximos dias.

As temperaturas elevadas e a umidade presente na atmosfera favorecem a ocorrência de instabilidades em toda a Região Sul do Brasil nos próximos dias, com tempestades isoladas e chuvas pontualmente intensas, além de chance de queda de granizo.

Estes temporais, típicos de verão, deixam a metade oeste da Região Sul, em especial o estado gaúcho, em alerta entre esta quinta-feira (19) e a sexta-feira (20) para transtornos como alagamentos, queda de árvores, alagamentos, enxurradas e cortes de energia elétrica.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para a Região.

O tempo na quinta-feira

Nos próximos dias, o tempo segue instável no Sul do Brasil devido a uma área de baixa pressão no interior do continente, com condições adversas principalmente no oeste da Região, onde são esperadas chuvas intensas e tempestades. Apesar disso, não são esperados acumulados expressivos de chuva na Região.

A manhã da quinta-feira (19) será de tempo firme e céu aberto nos estados de Santa Catarina e Paraná e com muitas nuvens no Rio Grande do Sul. Podem ocorrer apenas chuvas fracas e isoladas no litoral paranaense.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de ‘Perigo’ para tempestades entre os dias 19 e 20 de fevereiro no oeste do RS, de SC e do PR, onde são esperadas chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.

Ao longo da tarde (19), a nebulosidade e a umidade aumentam em praticamente toda a Região.

No Rio Grande do Sul são esperadas chuvas moderadas a pontualmente fortes acompanhadas por tempestades isoladas e rajadas de vento localmente intensas no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, parte do Centro e no Sul e Campanha. Não se descarta queda de granizo nestas áreas. A capital Porto Alegre terá tempo estável com sol entre poucas nuvens e calor.

Previsão de água precipitável (AP) (em mm) para o fim da tarde da quinta-feira (19), segundo o modelo europeu ECMWF. Esta variável destaca as áreas com maior quantidade de vapor d'água na atmosfera disponível para se transformar em chuva (tons roxos, oeste gaúcho).

Em Santa Catarina, o tempo firme predomina em grande parte do dia na quinta-feira (19), mas as instabilidades retornam entre o final da tarde e à noite, com riscos de temporais isolados. Na capital Florianópolis podem ocorrer chuvas fracas a moderadas.

Já no Paraná, as instabilidades diminuem em relação aos dias anteriores; contudo, não se descartam eventuais pancadas de chuva pontuais, que serão de curta duração e com baixos acumulados. A capital Curitiba terá tempo firme e céu com nuvens dispersas.

O tempo na sexta-feira

Na sexta-feira (20), já no período da manhã e ao longo da tarde ocorrem pancadas de chuva, com trovoadas isoladas e eventual queda de granizo isolado na metade Norte do Rio Grande do Sul, enquanto a faixa leste terá condição para chuva fraca a moderada. A parte sul gaúcha terá tempo mais firme e com poucas nuvens. Em Porto Alegre, chuvas fracas ao longo do dia.

Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Em Santa Catarina, as instabilidades atingem todo o estado nesta sexta-feira (20), quando ocorrem chuvas pontualmente intensas e tempestades isoladas entre o início da tarde e o final da noite. O risco é baixo a moderado para ocorrências como alagamentos, destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores. Florianópolis terá chuvas moderadas e risco de trovoadas.

A chuva retorna ao Paraná a partir da tarde desta sexta-feira (20). Será um dia típico de verão, com tempo abafado e temporais. Todas as regiões do estado estão em alerta para chuvas localmente intensas e tempestades isoladas entre a tarde e à noite. Por isso, neste dia, a capital Curitiba tem previsão de pancadas e trovoadas durante a tarde.