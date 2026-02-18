Bolha de ar quente provoca calor de até 44°C na América do Sul e afeta 6 estados do Brasil; confira

Previsões indicam que as temperaturas máximas atingirão patamares muito incomuns ou extremos em seis estados brasileiros nesta quinta-feira. Confira quais serão as regiões mais afetadas pelo calor.

As temperaturas máximas atingirão patamares muito incomuns ou extremos em seis estados brasileiros nesta quinta-feira, com calor de até 44°C em estados como Mato Grosso do Sul.

Neste momento, uma massa de ar quente sobre o Paraguai e no norte da Argentina está fazendo as temperaturas aumentarem para patamares altíssimos, e nesta quinta-feira (19) as altas temperaturas chegarão no seu ápice também sobre estados brasileiros.

Nesta última terça-feira (17), temperaturas altíssimas já estavam sendo registradas pelo país. Municípios como Registro (São Paulo), Foz do Iguaçu (Paraná) e Maracaju (Mato Grosso do Sul) registraram temperaturas máximas acima dos 38°C. As máximas vão subir ainda mais ao longo desta quarta-feira (18).

Já ao longo desta quarta-feira (18), as previsões indicam que as máximas chegarão a valores de até 45°C sobre o Paraguai e a Argentina, chegando ainda a 44°C no Mato Grosso do Sul, e a até 40°C no extremo oeste do Paraná e de São Paulo e no extremo sul do Mato Grosso.

Previsão de temperaturas máximas nesta quarta-feira mostra diversos municípios brasileiros registrando temperaturas altíssimas, e a bolha de calor intensa sobre a Argentina e o Paraguai.

No entanto, previsões indicam que o ápice desta onda de calor ocorrerá na quinta-feira (19). O Extreme Forecast Index (EFI) do modelo numérico ECMWF indica que é provável que ocorram condições climáticas muito incomuns ou extremas em grande parte do Brasil ao longo do dia.

Previsão de Extreme Forecast Index (EFI) do ECMWF nesta quinta-feira indica que há condições para formação de temperaturas máximas incomuns ou extremas em grande parte do país.

Ao total, temperaturas altíssimas (de 40°C ou mais) serão registradas nos seguintes estados e regiões nesta quinta-feira:

Rio Grande do Sul (especialmente Noroeste rio-grandense)

(especialmente Noroeste rio-grandense) Santa Catarina (especialmente Oeste catarinense)

(especialmente Oeste catarinense) Paraná (especialmente o Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses

(especialmente o Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses São Paulo (especialmente a região de Presidente Prudente)

(especialmente a região de Presidente Prudente) Mato Grosso do Sul (maior parte do estado, exceto o centro-norte)

(maior parte do estado, exceto o centro-norte) Mato Grosso (Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste mato-grossenses)

Previsão de temperaturas máximas nesta quinta-feira mostra diversos municípios brasileiros registrando temperaturas altíssimas, e a bolha de calor intensa sobre a Argentina e o Paraguai.

Na sexta-feira (20), temperaturas altas ainda serão registradas no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso, as a área de abrangência dessa bolha de calor já reduz bastante e inicia-se um processo de queda das temperaturas - tudo isso devido ao avanço de uma frente fria pelo país.

Temperaturas caem a partir do sábado

Ao longo do final de semana, entre o sábado (21) e o domingo (22), as temperaturas vão reduzir gradativamente - tanto devido à uma formação mais intensa de nebulosidade e chuva sobre a porção central do país, quanto pelo avanço de uma massa de ar frio após a passagem do sistema frontal pelo país.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do Domingo mostra o avanço de uma massa de ar frio sobre o Sul e o Sudeste do país, auxiliando na queda das temperaturas.

Embora essa massa de ar frio não atinja com grande intensidade a região central da bolha de calor, as condições meteorológicas sobre o país serão suficientes para trazer um alívio para o calor extremo registrado entre a quinta-feira e sexta-feira.

As temperaturas no domingo (22) já não estarão mais atingindo valores acima dos 40°C em nenhuma parte do país, com as temperaturas mais altas entre MS, PR e SP girando em torno dos 35°C durante o dia. Isso representa um calor significativo, mas não extremo.