Bolha de ar quente provoca calor de até 44°C na América do Sul e afeta 6 estados do Brasil; confira
Previsões indicam que as temperaturas máximas atingirão patamares muito incomuns ou extremos em seis estados brasileiros nesta quinta-feira. Confira quais serão as regiões mais afetadas pelo calor.
Neste momento, uma massa de ar quente sobre o Paraguai e no norte da Argentina está fazendo as temperaturas aumentarem para patamares altíssimos, e nesta quinta-feira (19) as altas temperaturas chegarão no seu ápice também sobre estados brasileiros.
Já ao longo desta quarta-feira (18), as previsões indicam que as máximas chegarão a valores de até 45°C sobre o Paraguai e a Argentina, chegando ainda a 44°C no Mato Grosso do Sul, e a até 40°C no extremo oeste do Paraná e de São Paulo e no extremo sul do Mato Grosso.
No entanto, previsões indicam que o ápice desta onda de calor ocorrerá na quinta-feira (19). O Extreme Forecast Index (EFI) do modelo numérico ECMWF indica que é provável que ocorram condições climáticas muito incomuns ou extremas em grande parte do Brasil ao longo do dia.
Ao total, temperaturas altíssimas (de 40°C ou mais) serão registradas nos seguintes estados e regiões nesta quinta-feira:
- Rio Grande do Sul (especialmente Noroeste rio-grandense)
- Santa Catarina (especialmente Oeste catarinense)
- Paraná (especialmente o Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses
- São Paulo (especialmente a região de Presidente Prudente)
- Mato Grosso do Sul (maior parte do estado, exceto o centro-norte)
- Mato Grosso (Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste mato-grossenses)
Na sexta-feira (20), temperaturas altas ainda serão registradas no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso, as a área de abrangência dessa bolha de calor já reduz bastante e inicia-se um processo de queda das temperaturas - tudo isso devido ao avanço de uma frente fria pelo país.
Temperaturas caem a partir do sábado
Ao longo do final de semana, entre o sábado (21) e o domingo (22), as temperaturas vão reduzir gradativamente - tanto devido à uma formação mais intensa de nebulosidade e chuva sobre a porção central do país, quanto pelo avanço de uma massa de ar frio após a passagem do sistema frontal pelo país.
Embora essa massa de ar frio não atinja com grande intensidade a região central da bolha de calor, as condições meteorológicas sobre o país serão suficientes para trazer um alívio para o calor extremo registrado entre a quinta-feira e sexta-feira.
As temperaturas no domingo (22) já não estarão mais atingindo valores acima dos 40°C em nenhuma parte do país, com as temperaturas mais altas entre MS, PR e SP girando em torno dos 35°C durante o dia. Isso representa um calor significativo, mas não extremo.