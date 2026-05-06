Serpente 'enigmática' descoberta em Mianmar desafia a lógica da biologia

Descoberta surpreendente em Mianmar revela serpente com características mistas que confundiram cientistas, até análises genéticas confirmarem tratar-se de uma espécie totalmente nova e independente.

Víbora-de-fosseta de Ayeyarwady: estudo revelou que serpente de Mianmar não era híbrida, mas uma espécie inédita. Crédito: Wolfgang Wüster

Uma nova espécie de serpente descoberta em Mianmar tem intrigado a comunidade científica ao desafiar interpretações tradicionais da biologia evolutiva. A víbora, inicialmente considerada um possível híbrido entre espécies conhecidas, revelou-se algo ainda mais raro: uma linhagem totalmente independente. O achado reforça como a biodiversidade ainda guarda surpresas, mesmo em grupos relativamente bem estudados, como as serpentes venenosas.

Batizada de víbora-de-fosseta de Ayeyarwady, a espécie chamou atenção logo nos primeiros registros de campo. Os exemplares observados apresentavam uma combinação incomum de características físicas, o que levou os pesquisadores a questionarem sua classificação. À primeira vista, a cobra parecia reunir traços de diferentes espécies já catalogadas na região.

O estudo foi conduzido por uma equipe internacional liderada pelo herpetólogo Chan Kin Onn, do Instituto de Biodiversidade da Universidade do Kansas. Os cientistas analisaram uma população encontrada na região central de Mianmar, onde as características visuais dos animais sugeriam uma possível ligação entre duas espécies distintas.

Hipótese inicial apontava para hibridização

Os pesquisadores inicialmente acreditaram estar diante de um caso de hibridização natural. De um lado, havia semelhanças com a víbora-de-cauda-vermelha, conhecida por sua coloração verde intensa e uniforme. Do outro, os animais também apresentavam traços da víbora-dos-manguezais, marcada por padrões escuros e coloração variável.

Nova víbora descoberta desafia cientistas e confunde a classificação das espécies. Crédito: Wolfgang Wüster, CC BY-SA 4.0

A população analisada parecia ocupar uma posição intermediária entre essas duas espécies. Os indivíduos apresentavam coloração predominantemente verde, mas com diferentes níveis de manchas ao longo do corpo, uma combinação considerada incomum dentro dos padrões conhecidos para essas serpentes.

Essa mistura de características levou à hipótese de que os exemplares seriam resultado do cruzamento entre duas linhagens próximas. Embora raro, esse tipo de evento não é impossível, especialmente em regiões onde as distribuições geográficas das espécies se sobrepõem.

Análise genética revelou nova espécie

No entanto, a investigação tomou um rumo inesperado quando os cientistas realizaram análises genéticas detalhadas. O sequenciamento de DNA demonstrou que os indivíduos não eram híbridos, mas pertenciam a uma linhagem própria, geneticamente distinta das outras espécies analisadas.

Esse resultado foi decisivo para a reclassificação dos animais como uma nova espécie. A descoberta mostrou que as semelhanças físicas eram resultado de convergência evolutiva ou variação natural, e não de cruzamentos recentes entre espécies diferentes.

A nova serpente foi oficialmente descrita na revista científica ZooKeys, recebendo o nome de Trimeresurus ayeyarwadyensis. A denominação faz referência ao rio Ayeyarwady, o principal curso d’água de Mianmar, cuja bacia abriga a distribuição conhecida da espécie.

Importância científica e ecológica

Além de ampliar o conhecimento sobre a diversidade de víboras na Ásia, a descoberta tem implicações importantes para a biologia evolutiva. Ela demonstra que características físicas podem ser enganosas na identificação de espécies, reforçando o papel essencial da genética na taxonomia moderna.

Como outras víboras-de-fosseta, a nova espécie é venenosa e possui sensores térmicos especializados. Esses órgãos permitem detectar o calor emitido por presas, facilitando a caça mesmo em ambientes de baixa luminosidade, como florestas densas.

Os pesquisadores destacam que a descoberta também reforça a importância da conservação dos habitats naturais em Mianmar. Regiões ainda pouco investigadas cientificamente podem abrigar espécies desconhecidas, cuja preservação depende diretamente da proteção dos ecossistemas locais.

Referências da notícia

Exame. Serpente 'enigmática' descoberta em Mianmar desafia a lógica da biologia . 2026