Primeiros animais que surgiram na Terra podem ter sido esponjas

Pesquisadores do MIT identificam fósseis químicos em rochas do Período Ediacarano e sugerem que ancestrais das esponjas marinhas podem ter sido os primeiros animais a habitar os oceanos da Terra.

Estudo do MIT conclui que os primeiros animais da Terra provavelmente eram esponjas marinhas ancestrais. Crédito: Shutterstock

Um estudo conduzido por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) sugere que os primeiros animais que habitaram a Terra podem ter sido ancestrais das esponjas marinhas modernas. A equipe identificou evidências químicas preservadas em rochas com mais de 541 milhões de anos.

Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Segundo os cientistas, as rochas analisadas contêm moléculas raras que correspondem a compostos produzidos por demospongias, um dos principais grupos de esponjas marinhas existentes atualmente.

Essas substâncias funcionam como “fósseis químicos”, capazes de revelar a presença de organismos antigos mesmo quando não restam vestígios físicos preservados. A descoberta ajuda a compreender melhor quando e como surgiram os primeiros animais multicelulares do planeta.

Moléculas antigas revelam origem biológica

As moléculas encontradas pertencem ao grupo dos esteranos, compostos que representam vestígios estáveis de esteróis, substâncias como o colesterol, fundamentais para a estrutura das membranas celulares de organismos complexos.

Por meio da análise da estrutura química desses compostos, os pesquisadores concluíram que eles têm forte ligação com demospongias. Esse grupo reúne grande parte das esponjas marinhas modernas e possui características bioquímicas específicas que podem ser identificadas mesmo após milhões de anos.

O pesquisador Roger Summons, professor emérito de geobiologia do MIT e um dos autores do estudo, explicou que ainda não é possível determinar exatamente como eram esses organismos primitivos.

Vida simples nos oceanos primitivos

Segundo Summons, os primeiros animais provavelmente viviam no oceano e tinham corpos muito simples. “Não sabemos exatamente como esses organismos se pareciam naquela época, mas certamente viviam no oceano, eram de corpo mole e presumimos que não tinham esqueleto de sílica”, afirmou o pesquisador.

As rochas analisadas pelos cientistas datam do Período Ediacarano, que ocorreu entre cerca de 635 milhões e 541 milhões de anos atrás. Esse período antecede um dos momentos mais importantes da história da vida: a explosão cambriana.

Durante a chamada Explosão Cambriana, houve uma rápida diversificação de organismos multicelulares, dando origem a muitos dos principais grupos de animais conhecidos atualmente.

Nova evidência reforça hipótese antiga

O novo estudo também revisita uma descoberta feita pela mesma equipe em 2009. Na ocasião, os pesquisadores identificaram esteranos derivados de esteróis com 30 átomos de carbono, conhecidos como C30, em rochas antigas encontradas em Omã.

Pesquisadores analisaram fósseis químicos, que diferem dos fósseis convencionais por serem formados a partir de moléculas invisíveis ao olho humano. Crédito: Divulgação Jornal da Fronteira

Na época, os cientistas sugeriram que essas moléculas poderiam ter origem em esponjas primitivas. No entanto, a hipótese foi questionada por parte da comunidade científica, que considerou possível que os compostos tivessem sido produzidos por outros tipos de organismos.

Na análise mais recente, os pesquisadores identificaram um tipo ainda mais raro de molécula: esteranos com 31 átomos de carbono, chamados de C31.

Descoberta amplia compreensão da evolução animal

A presença desses compostos raros fortalece a hipótese de que as moléculas encontradas nas rochas têm origem biológica ligada às demospongias. Para os cientistas, isso representa uma evidência adicional de que esponjas ou seus ancestrais já existiam antes da explosão cambriana.

Se confirmada, a descoberta indica que os primeiros animais da Terra podem ter surgido muito antes do que os fósseis tradicionais sugerem. Isso também reforça a ideia de que organismos simples, de corpo mole, dominaram os oceanos primitivos por milhões de anos.

Além de ajudar a reconstruir a história da vida no planeta, o estudo demonstra como análises químicas avançadas podem revelar pistas sobre formas de vida extremamente antigas, preservadas em rochas que atravessaram centenas de milhões de anos.

Referências da notícia

CNN Brasil. Primeiros animais que surgiram na Terra podem ter sido esponjas.2026