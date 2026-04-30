Alertas de tempo severo, chuva forte e sol marcam o Feriado do Dia do Trabalhador; veja como vai ser

O Feriado de 1º de Maio terá sol e tempo firme em grande parte do Brasil, enquanto outras regiões enfrentam chuva forte, temporais e até risco de queda de granizo. Saiba onde. Mais previsão: Forte frente fria deixa em alerta 5 estados nos primeiros dias de maio

O Brasil estará dividido nesta sexta-feira (1º de maio), Feriado do Trabalhador. Enquanto algumas áreas terão chuvas localmente intensas e temporais, outras terão tempo firme, com sol entre poucas nuvens.

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O principal destaque é para o Sul do país, que está em estado de atenção para tempo severo amanhã (1º de maio). Mas a Região Norte e o norte do Nordeste também registrarão chuvas fortes.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para este feriado no país.

Feriado entre sol e temporais no país

Na Região Sul do país, o destaque é para o Rio Grande do Sul, que terá o retorno de instabilidades após a geada e o frio, devido ao processo de formação de uma nova frente fria.

A sexta-feira (1º) será com risco de temporais, rajadas de vento de até 70 km/h, queda de granizo de forma isolada e chuva pontualmente intensa, especialmente no Oeste, Campanha, Missões, Planalto, região dos Vales e Região Metropolitana. Há potencial para transtornos como alagamentos.

Feriado de 1º de Maio no Brasil: tempo severo no Rio Grande do Sul, chuva forte no Norte e norte do Nordeste e tempo mais firme no restante do país.

As chuvas já começam pela manhã na Metade Oeste gaúcha e ao longo do dia se espalham para as demais áreas do estado; até a noite, chove em todo o Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre terá chuva forte mais da tarde para a noite.

Ao longo da tarde e à noite, não se descartam pancadas de chuva e temporais isolados no Oeste catarinense e em áreas que fazem divisa com o estado gaúcho. O Paraná terá tempo firme em grande parte do território, mas à tarde podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas entre o oeste, sudoeste e centro-sul.

As temperaturas máximas no Sul variam entre 25°C e 29°C em grande parte da região, especialmente no norte gaúcho e paranaense, mas ficam entre 17°C e 21°C no centro-sul do Rio Grande do Sul.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (1º) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Sudeste, o feriado de Primeiro de Maio será de tempo predominantemente firme, com sol entre algumas nuvens e calor de até 34°C no oeste paulista e no Triângulo Mineiro. A chance de chuva fraca e isolada é remota.

A situação não é diferente na Região Centro-Oeste. A região terá uma sexta-feira (1º) com predomínio de sol e temperaturas elevadas para esta época do ano, com máximas chegando aos 35°C no sul e interior do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso do Sul e norte de Goiás.

Atenção para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis abaixo de 30% no interior do Mato Grosso no meio da tarde. Há uma pequena chance de chuvas isoladas no norte e no noroeste do Mato Grosso, e mesmo assim, em poucas localidades.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (1º) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de tempestades.

Na Região Norte, a disponibilidade de ar quente úmido e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) vão manter pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente a partir da tarde, em praticamente todos os estados, com exceção do sul e sudeste do Pará e do Tocantins, onde deve ter tempo mais estável.

As temperaturas se elevam à tarde, com máximas em torno dos 30°C em grande parte da região e chegando aos 32°C em várias localidades de todos os estados.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde (15h) de sexta-feira (1º de maio), segundo o modelo europeu ECMWF.

E no Nordeste do país, a ZCIT também atuará mantendo pancadas de chuva que podem ser intensas e com temporais ao longo da tarde no norte do Maranhão, norte do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Na costa leste da Região, a circulação marítima vai favorecer chuvas moderadas a fortes no leste de Pernambuco e de Alagoas. O leste da Bahia e o litoral de Sergipe devem ter chuvas mais fracas.

Mas o tempo fica firme e o sol predomina no centro-sul do Piauí, na região baiana do Vale do São Francisco e no oeste da Bahia. E fará calor no interior da região, com máximas de até 34°C.