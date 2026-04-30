Araucária em risco: Governo de SP oferece dinheiro para produtores para frear extinção da espécie no país

A Araucaria angustifolia é uma espécie nativa brasileira que está ameaçada de extinção. E o Governo do Estado de São Paulo vai pagar até 36 mil reais para produtores para tentar salvar a espécie.

A araucária (Araucaria angustifolia) é uma espécie nativa do Brasil que está criticamente ameaçada de extinção.

A araucária (Araucaria angustifolia), também conhecida como pinheiro-brasileiro ou pinheiro-do-Paraná, é uma espécie nativa do Brasil criticamente ameaçada de extinção, mas protegida por legislações rigorosas que proíbem seu corte, exploração e transporte, especialmente no período de defeso (geralmente de 1º de abril a 30 de junho).

A árvore dá ‘frutos’, chamados de pinha. Esses frutos geralmente caem em julho, no auge do inverno e contém os famosos pinhões, que são as suas sementes, um alimento adorado por muitos e muito consumido nos meses mais frios do ano no Sul do país.

O status de ameaça atual da árvore é “Em Perigo”, com apenas uma fração mínima da sua cobertura original remanescente em bom estado.

O seu corte é altamente restrito e monitorado por órgãos ambientais, com incentivos ao plantio comercial sustentável para renovação da espécie.

E tendo em vista que esta espécie ameaçada de extinção pode perder seu habitat até 2070 devido à extração ilegal e às mudanças climáticas, o Governo do Estado de São Paulo anunciou uma medida que vai pagar até R$ 36 mil por produtor rural e R$ 250 mil para organizações ambientais para conservar a araucária. Entenda melhor abaixo.

Como vai funcionar essa nova medida do Governo de SP?

O Governo lançou recentemente o Pagamento por Serviços Ambientais Araucária (PSA Araucária) da Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) para estimular a restauração, o uso sustentável e a cadeia produtiva do pinhão no estado paulista.

O edital prevê a participação de produtores rurais, com foco em agricultores familiares e pequenos produtores, além de organizações sem fins lucrativos, e propõe o pagamento de até R$ 36 mil por produtor rural e até R$ 250 mil para as organizações para a conservação da araucária no estado.

Proteger a araucária é fundamental para a manutenção da biodiversidade e a recuperação de solos e áreas degradadas.

Também serão realizadas ações de restauração ambiental, uso sustentável dos recursos naturais e geração de renda para comunidades locais no estado de São Paulo.

O lançamento do edital ocorreu na 16ª Exposição do Pinheiro Brasileiro de Cunha (SP) no dia 11 de abril deste ano. A cidade de Cunha é a maior produtora de pinhão no Estado de São Paulo, e a estimativa de colheita para 2026 é de mais de 368 toneladas da semente.

O pinhão, semente do fruto da Araucária (Araucaria angustifolia).

O programa PSA Araucária vai incentivar o desenvolvimento sustentável local e fortalecer a cadeia produtiva do pinhão no estado paulista. Nele, os produtores e as organizações recebem recursos ao se comprometerem com ações como conservação de araucárias pré-existentes, plantio de mudas, restauração de áreas de preservação permanente (APP) e implantação de pomares.

O projeto-piloto vai ser implementado inicialmente na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha, já que a região concentra mais de 95% da coleta de pinhão no estado.

As organizações de serviços ambientais (associações, cooperativas, ONGs, etc) e produtores rurais que desejam participar da seleção podem encontrar os requisitos e demais informações no edital clicando aqui.

Referências da notícia

Governo de SP vai pagar até R$ 36 mil por produtor para salvar araucária. 22 de abril, 2026. SEMIL/SP.

São Paulo vai pagar até R$ 36 mil a produtores para salvar a araucária. 23 de abril, 2026. Luciana Franco.