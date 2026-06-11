Peixe que desafia a evolução sobrevive há 100 mil anos sem machos

Espécie exclusivamente feminina intriga cientistas ao manter diversidade genética e escapar das previsões evolutivas tradicionais, revelando mecanismos alternativos de sobrevivência e adaptação ao longo de milhares de anos.

Molinésia-amazona. Seu nome não vem da floresta sul-americana, mas da tribo de mulheres guerreiras da mitologia grega. Crédito: Manfred Schartl

Nos rios do México e do sul do Texas, uma pequena espécie de peixe desafia conceitos fundamentais da biologia evolutiva. Trata-se da molinésia-amazona, um animal composto exclusivamente por fêmeas e que sobrevive há cerca de 100 mil anos sem a participação genética de machos.

Habitando águas quentes e de fluxo lento, esses peixes vivem em cardumes formados apenas por indivíduos femininos. Apesar disso, ainda interagem com machos de espécies próximas durante o processo reprodutivo, mas de forma bastante peculiar.

Nesse mecanismo, conhecido como ginogênese, o esperma do macho serve apenas para ativar o desenvolvimento dos ovos. O material genético masculino é descartado, e os filhotes gerados são clones da mãe, perpetuando uma linhagem inteiramente feminina.

Um desafio à teoria evolutiva

Segundo a teoria clássica da evolução, espécies que se reproduzem de forma assexuada tendem a desaparecer rapidamente. Isso ocorre porque, sem a troca genética proporcionada pelo sexo, mutações prejudiciais se acumulam ao longo do tempo.

Esse processo, chamado de “catraca de Müller”, prevê uma degradação gradual do genoma, levando à extinção. Ainda assim, a molinésia-amazona parece contrariar essa lógica ao manter uma população estável por milênios.

A existência prolongada dessa espécie levanta questionamentos importantes sobre os limites da evolução e sugere que há mecanismos alternativos capazes de preservar a saúde genética mesmo sem reprodução sexuada.

Por que o sexo é predominante

Na maioria das espécies, a reprodução sexuada predomina por oferecer vantagens significativas. A recombinação genética, mistura do DNA de dois indivíduos, aumenta a diversidade e melhora as chances de adaptação ao ambiente.

Além disso, esse processo ajuda a eliminar mutações nocivas, funcionando como uma espécie de “filtro” genético. Sem ele, organismos clonais tenderiam a acumular erros irreversíveis ao longo das gerações.

Ainda assim, algumas espécies assexuadas desafiam essa regra. Cientistas acreditam que elas desenvolveram estratégias próprias para lidar com mutações, o que permite sua sobrevivência por longos períodos.

O segredo da sobrevivência

Pesquisas recentes indicam que a molinésia-amazona utiliza um mecanismo chamado conversão genética para manter seu genoma saudável. Esse processo funciona como um sistema de “copia e cola”, no qual trechos de DNA são corrigidos usando outras partes como modelo.

Já foram observados tubarões se reproduzindo por partenogênese em cativeiro, mas sua reprodução é sexual quando estão em liberdade. Crédito: Getty Images

Diferente da recombinação sexual, essa técnica ocorre dentro do próprio organismo e pode reparar danos genéticos de forma eficiente. Estudos mostram que esse mecanismo atua com maior intensidade nessa espécie do que em outros animais.

Além disso, a origem híbrida da molinésia-amazona, resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes, forneceu uma base genética diversa desde o início, o que pode ter sido crucial para sua longevidade.

Implicações para a ciência

A descoberta desses mecanismos amplia o entendimento sobre como a vida pode persistir em condições consideradas desfavoráveis. Ela também sugere que a reprodução sexuada não é a única estratégia viável para manter a estabilidade genética.

Os resultados têm implicações que vão além da biologia evolutiva. Compreender como organismos lidam com mutações pode contribuir para pesquisas sobre doenças humanas, como o câncer, que está diretamente ligado a alterações genéticas.

Embora ainda existam muitas perguntas sem resposta, a molinésia-amazona demonstra que a evolução pode seguir caminhos inesperados. E, ao que tudo indica, a vida encontra maneiras surpreendentes de continuar, mesmo quando desafia as regras estabelecidas.

Referências da notícia

BBC Brasil. A espécie de peixe que vive sem machos há 100 mil anos. 2026