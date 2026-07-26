O impacto de um veranico na agricultura: riscos para o plantio e a produção agrícola

Durante a estação chuvosa, uma pausa pode alterar completamente o curso da colheita. O veranico (período de estiagem e temperaturas acima da média no meio do inverno) coloca o setor agrícola à prova, mas uma gestão inteligente ajuda a amenizar o impacto.

O problema no setor agrícola surge quando essa redução nas chuvas coincide com culturas de sequeiro em pleno desenvolvimento.

O veranico — também conhecido como canícula — é um fenômeno meteorológico caracterizado por um período de estiagem, calor intenso e baixa umidade relativa do ar em plena estação chuvosa ou em pleno inverno no Hemisfério Sul. No Brasil, ocorre comumente no inverno, embora não tenha data de início exata nem duração fixa, nem afete todo o território da mesma maneira.

Esse fenômeno está associado a mudanças na circulação atmosférica e à presença de sistemas de alta pressão (bloqueio atmosférico) que dificultam a formação de nuvens e chuvas. Com menos nuvens, o solo recebe mais radiação solar, as temperaturas sobem e a umidade é perdida rapidamente.

Em vez de simplesmente contar os dias sem chuva, é necessário monitorar o equilíbrio entre precipitação, calor e umidade disponível.

Embora o veranico seja frequentemente descrita como um fenômeno de 20 a 40 dias de duração, isso não significa quarenta dias consecutivos sem chuva, nem que seja necessariamente a época mais quente do ano; seu comportamento varia conforme a região e a estação.

Culturas como milho, feijão, sorgo e certos hortifrutigranjeiros dependem da umidade do solo para continuar se desenvolvendo. Se as reservas estiverem baixas, bastam alguns dias de calor intenso e alta evaporação para desencadear o estresse hídrico.

Consequentemente, o veranico representa um risco para a agricultura, especialmente quando coincide com fases como germinação, estabelecimento da cultura, florescimento ou enchimento de frutos e grãos. Seus impactos podem variar desde uma emergência irregular das plantas até uma produtividade reduzida na colheita.

Da semente à colheita: onde ocorrem os maiores danos?

Após a semeadura, as sementes precisam absorver grandes quantidades de água para desencadear a germinação. Se a superfície secar muito rapidamente, a emergência pode ser lenta ou incompleta. Em casos extremos, o produtor precisa replantar, aumentando os custos com sementes, combustível e mão de obra.

O estresse hídrico pode afetar a cultura mesmo antes de as folhas murcharem visivelmente.

Se a cultura conseguir sobreviver aos dias iniciais, isso não significa que a vitória esteja garantida. Durante a floração, o calor e a falta de água podem reduzir a viabilidade do pólen, desidratar tecidos e levar ao abortamento de flores ou a uma fertilização deficiente.

Durante a fase de enchimento de grãos, a planta demanda mais água e necessita de folhas vigorosas, capazes de produzir e transportar açúcares para as sementes e os frutos. Quando o estresse é severo, o ciclo de crescimento é encurtado, resultando em grãos pequenos ou chochos.

No milho, a má sincronização entre a emergência do pendão e a dos estigmas pode resultar em espigas com poucos grãos.

No caso do feijão, o número de vagens pode diminuir; no sorgo, o peso dos grãos é reduzido; e, em culturas de hortaliças, os frutos produzidos podem ser pequenos ou de qualidade inferior.

As plantas também podem se tornar mais suscetíveis a certas pragas, embora o impacto específico dependa das condições climáticas e da espécie vegetal. O monitoramento frequente permite uma resposta rápida e evita o uso de inseticidas "por precaução", economizando recursos e protegendo insetos benéficos.

Como reduzir o risco sem depender exclusivamente das chuvas

O primeiro passo é conservar a água que já chegou ao solo. Deixar restos de cultura, utilizar culturas de cobertura ou aplicar cobertura morta ajuda a reduzir a evaporação, amenizar variações de temperatura e proteger o solo contra o impacto direto das gotas de chuva.

Para otimizar o plantio, as datas podem ser ajustadas com base em previsões, variedades de ciclo curto ou tolerantes à seca podem ser selecionadas, e a umidade do solo pode ser monitorada antes da semeadura.

Chuvas fortes ou irrigação intensa após vários dias de seca não garantem que toda a água será aproveitada.

Onde há disponibilidade de água, a irrigação por gotejamento realizada durante as fases de crescimento mais sensíveis pode evitar perdas significativas. Não se trata de irrigar em maior quantidade, mas sim de aplicar o volume necessário próximo às raízes e no momento adequado.

O veranico é um fenômeno natural, mas o aumento do calor extremo e a maior variabilidade das chuvas podem intensificar seus efeitos. Para reduzir os riscos, é fundamental que os produtores estejam bem informados, que os solos estejam bem protegidos e que se utilizem sementes adaptadas — e, acima de tudo, que se dê atenção às previsões especializadas.