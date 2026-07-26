Frente fria e ciclone mudam o tempo com temporais severos e chuvas intensas em 4 estados

Nova mudança do tempo atinge o centro-sul do Brasil através da atuação de um ciclone e de uma frente fria que deixam alertas de temporais e chuvas intensas no RS, SC, PR e MS.

O desenvolvimento de um ciclone e de uma frente fria, deixa alertas de temporais e chuvas intensas no RS, SC, PR e MS.

Nova mudança do tempo acontece já a partir desta segunda-feira (27) no Rio Grande do Sul e depois passando a ocorrer nos dias seguintes em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, através da formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria que avança por parte do Centro-Sul.

Para esses estados, há alertas de temporais e de chuvas intensas. Quanto aos acumulados, serão mais expressivos no Rio Grande do Sul, onde os volumes podem passar dos 100 mm em 48 horas da segunda-feira (27) até a terça-feira (28).

Semana começa com intensa mudança do tempo no RS

Ao longo da madrugada, uma região de instabilidades se desenvolve na Argentina e, por volta do fim da manhã, temporais atingem o extremo oeste do Rio Grande do Sul.

No decorrer da tarde, as instabilidades continuam se desenvolvendo com alerta de chuvas intensas e temporais em todo o Oeste, porção oeste da Campanha e sul da Missões. Mais para o fim do período e início da noite, o risco de temporais se espalha por toda a metade sul, incluindo a região de Porto Alegre, estendendo para toda a região da Missões e porção sul do Norte.

No período da noite, o risco de temporais severos aumenta em toda a metade sul, principalmente sobre o Oeste, a Campanha e o Sul.

Na terça-feira (28), o potencial de temporais severos no Rio Grande do Sul continua na madrugada no Oeste, Missões, Região Central e no sudeste do estado. Na região de Porto Alegre, as chuva acontecem com fraca a moderada intensidade.

No decorrer da manhã, essa região mais instável sobre o território gaúcho se une a uma frente fria eleva o risco de temporais para toda a metade norte do Rio Grande do Sul, com alerta de temporais severos e de chuvas intensas sobre a região Central, Serra e região de Porto Alegre.

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No período da tarde, as chuvas continuam de moderada a forte intensidade, mas o risco de tempo severo diminui com manutenção do tempo instável na metade norte do estado. Além disso, as regiões de divisa de Santa Catarina com o território gaúcho tem previsão de chuvas de até forte intensidade.

No período da noite, uma nova região de instabilidade se forma sobre o Rio Grande do Sul trazendo o potencial de mais uma nova onda de temporais severos e de chuvas intensas. Alerta para as Missões, Oeste, Região Central, Norte e Serra.

Alertas de temporais continua no RS e se espalha para SC, PR e o MS

A nova áreas de instabilidade que se formam no Rio o Grande do Sul se desloca rapidamente em direção ao oceano, no processo de formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria associada.

Previsão de chuva para a madrugada da quarta-feira, 29 de julho.

Assim, na madrugada, há elevado potencial de tempo severo e de chuvas intensas sobre o Rio Grande do Sul, principalmente sobre o Norte, Serra, região de Porto Alegre e Litoral. Em Santa Catarina, há alertas para o sul e meio-oeste. Já no Paraná, as primeiras instabilidades atingem o extremo oeste e sudoeste, mas provocando mais pancadas isoladas.

No decorrer da manhã, a baixa pressão já se encontra no oceano próxima a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com a frente fria em formação. Alerta de chuvas intensas e de temporais para todo o território catarinense, norte e nordeste gaúchos, sul, sudoeste e extremo oeste do Paraná.

Previsão de chuva para a manhã da quarta-feira, 29 de julho.

No período da tarde, a frente fria já formada avança, o que reduz as chuvas em todo o Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina, com precipitação ocorrendo com fraca intensidade e muito isoladamente. Alertas de temporais e chuvas intensas para todo o Paraná, norte de Santa Catarina e para o Sul do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva para a tarde da quarta-feira, 29 de julho.

A frente fria perde intensidade rapidamente e já ao longo da noite, não há mais alertas para os estados da Região Sul. No Mato Grosso do Sul, instabilidades ainda provocam chuvas pontualmente fortes na faixa central do estado.

Até a sexta-feira (31), não há mais alertas de chuva ou para algum tipo de transtornos.