Poucos sabem: o que é o Patrimônio Mundial da UNESCO e por que a seleção muda o destino de um país

Atender a esse padrão rigoroso não apenas traz prestígio, reconhecimento público, receita proveniente do turismo e ampla visibilidade, mas também implica o compromisso de preservar um patrimônio insubstituível para as gerações futuras.

Chichén Itzá, no México, é um testemunho da grandeza da civilização maia, com seus templos e pirâmides impressionantes e seu excepcional conhecimento astronômico.

Obras-primas, paisagens deslumbrantes e destinos singulares ao redor do mundo — entre outros atributos culturais e naturais — são o foco de esforços ativos de preservação e transmissão por parte das Nações Unidas (ONU), por meio de sua agência voltada para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO).

Foi em novembro de 1972 que esse organismo internacional lançou a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com o objetivo de reconhecer e preservar estruturas notáveis, ruínas históricas e sítios naturais, promovendo, assim, o prestígio, a conscientização pública e o compromisso com a preservação.

Seu objetivo inclui engajar a comunidade internacional na identificação de bens naturais e culturais de valor universal excepcional. A designação de um aspecto cultural ou de um sítio natural ou arquitetônico compromete o país anfitrião a protegê-lo.

Caso algum território comece a perder seu valor — devido a desastres, poluição ou guerra, entre outros fatores —, as nações signatárias deste acordo devem colaborar na medida do possível, lançando campanhas de ajuda emergencial. Até 2025, 196 países de todo o mundo já haviam assinado este acordo.

Vários sucessos de grande impacto e repercussão

Este programa, chamado como “Patrimônio Mundial”, alcançou resultados significativos. Entre outras coisas, exerceu pressão para interromper a construção de uma rodovia planejada nas proximidades das pirâmides de Gizé, no Egito.

Machu Picchu, no Peru, situada entre as majestosas montanhas peruanas, combina a arquitetura inca com a natureza, criando uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo.

Também ajudou a impedir a instalação de uma mina de sal em uma área de reprodução de baleias-cinzentas no México e apoiou o cancelamento de um projeto de barragem nas Victoria Falls, na África.

A força para proteger e valorizar lugares especiais

Atualmente, existem cerca de 1.250 locais na Lista do Patrimônio Mundial: 972 de importância cultural, 235 de importância natural e 41 de valor misto. Ao longo de cinco décadas, essa iniciativa tornou-se uma força para a valorização e a salvaguarda de locais especiais ao redor do mundo.

Todos os verões, os Estados-Membros reúnem-se para incluir novos locais. No inverno, reúnem-se novamente para reconhecer práticas culturais que precisam ser preservadas, inscrevendo-as na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da organização.

Praticar o turismo de forma responsável

Embora o turismo seja uma forma de reconhecer e apreciar os locais do Patrimônio Mundial, é essencial que seja praticado de maneira responsável para garantir a sua preservação. A UNESCO colabora com os países signatários para promover o turismo sustentável e assegurar o respeito aos locais e aos seus ecossistemas.

A Grande Muralha da China, uma maravilha da engenharia que se estende por milhares de quilômetros, permanece como um testemunho de séculos de defesa militar e história imperial.

Participar de atividades de manutenção em diversos locais ou regiões — como limpeza, remoção de vegetação, reciclagem ou trabalhos de restauração — promove o engajamento de voluntários, o que é sempre bem-vindo.

Os recursos gerados pelas contribuições dos países signatários do tratado são utilizados para contratar guardas-parque ou restaurar templos.

Garantir a transmissão, a salvaguarda e a proteção do patrimônio é um sinal de respeito por si mesmo e pelos outros. O respeito entre indivíduos e povos é fundamental para a construção da paz e do bem comum. Além disso, a paz é nutrida pelo intercâmbio de conhecimentos e pela convivência entre seres humanos e culturas.

Motor de desenvolvimento dinâmico

Esses locais, designados como Patrimônio Mundial, podem servir como força motriz para um desenvolvimento dinâmico. O turismo que respeita os locais protegidos — bem como as regiões do entorno e as comunidades locais — gera receita para o setor de hospitalidade e impulsiona o artesanato e o comércio em geral.

O futuro nutre-se do passado, assim como uma planta extrai nutrientes do solo. Valorizar um local contribui para sua preservação e sobrevivência, ao mesmo tempo em que garante a atenção necessária por parte dos responsáveis por sua manutenção.

Os tomadores de decisão tomarão conhecimento de sua existência com mais facilidade, e o patrimônio será mais bem protegido. O conceito de responsabilidade coletiva acabou levando à criação da Convenção do Patrimônio Mundial, responsável pela manutenção da Lista do Patrimônio Mundial.