Poucos sabem: o que é o Patrimônio Mundial da UNESCO e por que a seleção muda o destino de um país
Atender a esse padrão rigoroso não apenas traz prestígio, reconhecimento público, receita proveniente do turismo e ampla visibilidade, mas também implica o compromisso de preservar um patrimônio insubstituível para as gerações futuras.
Obras-primas, paisagens deslumbrantes e destinos singulares ao redor do mundo — entre outros atributos culturais e naturais — são o foco de esforços ativos de preservação e transmissão por parte das Nações Unidas (ONU), por meio de sua agência voltada para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO).
Foi em novembro de 1972 que esse organismo internacional lançou a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com o objetivo de reconhecer e preservar estruturas notáveis, ruínas históricas e sítios naturais, promovendo, assim, o prestígio, a conscientização pública e o compromisso com a preservação.
Caso algum território comece a perder seu valor — devido a desastres, poluição ou guerra, entre outros fatores —, as nações signatárias deste acordo devem colaborar na medida do possível, lançando campanhas de ajuda emergencial. Até 2025, 196 países de todo o mundo já haviam assinado este acordo.
Vários sucessos de grande impacto e repercussão
Este programa, chamado como “Patrimônio Mundial”, alcançou resultados significativos. Entre outras coisas, exerceu pressão para interromper a construção de uma rodovia planejada nas proximidades das pirâmides de Gizé, no Egito.
Também ajudou a impedir a instalação de uma mina de sal em uma área de reprodução de baleias-cinzentas no México e apoiou o cancelamento de um projeto de barragem nas Victoria Falls, na África.
A força para proteger e valorizar lugares especiais
Atualmente, existem cerca de 1.250 locais na Lista do Patrimônio Mundial: 972 de importância cultural, 235 de importância natural e 41 de valor misto. Ao longo de cinco décadas, essa iniciativa tornou-se uma força para a valorização e a salvaguarda de locais especiais ao redor do mundo.
Todos os verões, os Estados-Membros reúnem-se para incluir novos locais. No inverno, reúnem-se novamente para reconhecer práticas culturais que precisam ser preservadas, inscrevendo-as na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da organização.
Praticar o turismo de forma responsável
Embora o turismo seja uma forma de reconhecer e apreciar os locais do Patrimônio Mundial, é essencial que seja praticado de maneira responsável para garantir a sua preservação. A UNESCO colabora com os países signatários para promover o turismo sustentável e assegurar o respeito aos locais e aos seus ecossistemas.
Participar de atividades de manutenção em diversos locais ou regiões — como limpeza, remoção de vegetação, reciclagem ou trabalhos de restauração — promove o engajamento de voluntários, o que é sempre bem-vindo.
Garantir a transmissão, a salvaguarda e a proteção do patrimônio é um sinal de respeito por si mesmo e pelos outros. O respeito entre indivíduos e povos é fundamental para a construção da paz e do bem comum. Além disso, a paz é nutrida pelo intercâmbio de conhecimentos e pela convivência entre seres humanos e culturas.
Motor de desenvolvimento dinâmico
Esses locais, designados como Patrimônio Mundial, podem servir como força motriz para um desenvolvimento dinâmico. O turismo que respeita os locais protegidos — bem como as regiões do entorno e as comunidades locais — gera receita para o setor de hospitalidade e impulsiona o artesanato e o comércio em geral.
O futuro nutre-se do passado, assim como uma planta extrai nutrientes do solo. Valorizar um local contribui para sua preservação e sobrevivência, ao mesmo tempo em que garante a atenção necessária por parte dos responsáveis por sua manutenção.
Os tomadores de decisão tomarão conhecimento de sua existência com mais facilidade, e o patrimônio será mais bem protegido. O conceito de responsabilidade coletiva acabou levando à criação da Convenção do Patrimônio Mundial, responsável pela manutenção da Lista do Patrimônio Mundial.
Referência da notícia
National Geographic Staff. (2026). What is UNESCO World Heritage?.
UNESCO. (2025). El patrimonio mundial de la UNESCO.