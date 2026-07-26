    Poucos sabem: o que é o Patrimônio Mundial da UNESCO e por que a seleção muda o destino de um país

    Atender a esse padrão rigoroso não apenas traz prestígio, reconhecimento público, receita proveniente do turismo e ampla visibilidade, mas também implica o compromisso de preservar um patrimônio insubstituível para as gerações futuras.

    Chichén Itzá, no México, é um testemunho da grandeza da civilização maia, com seus templos e pirâmides impressionantes e seu excepcional conhecimento astronômico.
    Chichén Itzá, no México, é um testemunho da grandeza da civilização maia, com seus templos e pirâmides impressionantes e seu excepcional conhecimento astronômico.

    Obras-primas, paisagens deslumbrantes e destinos singulares ao redor do mundo — entre outros atributos culturais e naturais — são o foco de esforços ativos de preservação e transmissão por parte das Nações Unidas (ONU), por meio de sua agência voltada para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO).

    Foi em novembro de 1972 que esse organismo internacional lançou a Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com o objetivo de reconhecer e preservar estruturas notáveis, ruínas históricas e sítios naturais, promovendo, assim, o prestígio, a conscientização pública e o compromisso com a preservação.

    Seu objetivo inclui engajar a comunidade internacional na identificação de bens naturais e culturais de valor universal excepcional. A designação de um aspecto cultural ou de um sítio natural ou arquitetônico compromete o país anfitrião a protegê-lo.

    Caso algum território comece a perder seu valor — devido a desastres, poluição ou guerra, entre outros fatores —, as nações signatárias deste acordo devem colaborar na medida do possível, lançando campanhas de ajuda emergencial. Até 2025, 196 países de todo o mundo já haviam assinado este acordo.

    Vários sucessos de grande impacto e repercussão

    Este programa, chamado como “Patrimônio Mundial”, alcançou resultados significativos. Entre outras coisas, exerceu pressão para interromper a construção de uma rodovia planejada nas proximidades das pirâmides de Gizé, no Egito.

    Machu Picchu, no Peru, situada entre as majestosas montanhas peruanas, combina a arquitetura inca com a natureza, criando uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo.
    Machu Picchu, no Peru, situada entre as majestosas montanhas peruanas, combina a arquitetura inca com a natureza, criando uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo.

    Também ajudou a impedir a instalação de uma mina de sal em uma área de reprodução de baleias-cinzentas no México e apoiou o cancelamento de um projeto de barragem nas Victoria Falls, na África.

    A força para proteger e valorizar lugares especiais

    Atualmente, existem cerca de 1.250 locais na Lista do Patrimônio Mundial: 972 de importância cultural, 235 de importância natural e 41 de valor misto. Ao longo de cinco décadas, essa iniciativa tornou-se uma força para a valorização e a salvaguarda de locais especiais ao redor do mundo.

    Todos os verões, os Estados-Membros reúnem-se para incluir novos locais. No inverno, reúnem-se novamente para reconhecer práticas culturais que precisam ser preservadas, inscrevendo-as na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da organização.

    Praticar o turismo de forma responsável

    Embora o turismo seja uma forma de reconhecer e apreciar os locais do Patrimônio Mundial, é essencial que seja praticado de maneira responsável para garantir a sua preservação. A UNESCO colabora com os países signatários para promover o turismo sustentável e assegurar o respeito aos locais e aos seus ecossistemas.

    A Grande Muralha da China, uma maravilha da engenharia que se estende por milhares de quilômetros, permanece como um testemunho de séculos de defesa militar e história imperial.
    A Grande Muralha da China, uma maravilha da engenharia que se estende por milhares de quilômetros, permanece como um testemunho de séculos de defesa militar e história imperial.

    Participar de atividades de manutenção em diversos locais ou regiões — como limpeza, remoção de vegetação, reciclagem ou trabalhos de restauração — promove o engajamento de voluntários, o que é sempre bem-vindo.

    Os recursos gerados pelas contribuições dos países signatários do tratado são utilizados para contratar guardas-parque ou restaurar templos.

    Garantir a transmissão, a salvaguarda e a proteção do patrimônio é um sinal de respeito por si mesmo e pelos outros. O respeito entre indivíduos e povos é fundamental para a construção da paz e do bem comum. Além disso, a paz é nutrida pelo intercâmbio de conhecimentos e pela convivência entre seres humanos e culturas.

    Motor de desenvolvimento dinâmico

    Esses locais, designados como Patrimônio Mundial, podem servir como força motriz para um desenvolvimento dinâmico. O turismo que respeita os locais protegidos — bem como as regiões do entorno e as comunidades locais — gera receita para o setor de hospitalidade e impulsiona o artesanato e o comércio em geral.

    O futuro nutre-se do passado, assim como uma planta extrai nutrientes do solo. Valorizar um local contribui para sua preservação e sobrevivência, ao mesmo tempo em que garante a atenção necessária por parte dos responsáveis por sua manutenção.

    Os tomadores de decisão tomarão conhecimento de sua existência com mais facilidade, e o patrimônio será mais bem protegido. O conceito de responsabilidade coletiva acabou levando à criação da Convenção do Patrimônio Mundial, responsável pela manutenção da Lista do Patrimônio Mundial.

    Referência da notícia

    National Geographic Staff. (2026). What is UNESCO World Heritage?.
    UNESCO. (2025). El patrimonio mundial de la UNESCO.